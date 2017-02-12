Профессии будущего

Какие рабочие специальности становятся все более востребованными и куда пойти учиться, чтобы в будущем получать удовольствие и от работы, и от зарплаты.

По прогнозам экспертов, которых называют специалистами по форсайту (foresight – предвидение), пройдет всего лишь несколько лет, и многих людей в мире заменят машины и технологии. Менеджеры, переводчики, администраторы. Спрос на них упадет на 60-70%. Это будут лишние люди.





Уже более полувека существует международная некоммерческая организация, главная цель которой – пропаганда – в самом незамутненном смысле этого непопулярного сейчас слова – рабочих профессий. Тех профессий, у которых есть будущее. Золотые руки и светлые головы WorldSkills International ищет по всему свету. Каждые два года проходят чемпионаты, где сборные разных стран бьются за победу. Сейчас в организации – 72 страны.

Россия присоединилась к движению четыре года назад. В 2013 году на чемпионате мира в Лейпциге российская сборная заняла последнее, 41-е, место. Спустя два года в Сан-Паулу была уже 14-й. В промежутках между главными битвами каждая страна – участница движения проводит собственные чемпионаты.

В России последнее соревнование по стандартам WS прошло в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. WorldSkills Hi-Tech – чемпионат среди представителей элиты рабочих профессий. Их называют "серыми воротничками". Это специалисты в высокотехнологичных областях. Люди, которые с компьютером "на ты". Те, кому будет очень комфортно жить в мире тотальной автоматизации.

Призеры любого чемпионата WS становятся образцовым примером для всех стран – членов организации. Специалисты движения изучают, по каким методикам учили победителя, и предлагают эту практику как образовательную модель. По этим международным стандартам и обучают специальностям в странах – членах WS.

Из 27 компетенций, участвовавших в WorldSkills Hi-Tech, мы отобрали пять специальностей, с которыми в ближайшие три-пять лет точно не пропадешь, и еще пять, которые станут обыденной реальностью только через пару пятилеток.

Токарь и фрезеровщик XXI века

О людях в белых халатах, любви к металлу и игре в догонялки

Прежде всего это человек, владеющий навыками программирования. Потому что времена, когда вытачивать детали было исключительно ручной работой, теперь полузабытое прошлое. Нынешние токарь и фрезеровщик – это люди в белых халатах.

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) – норма на подавляющем большинстве производств. Еще со времен конца Советского Союза, где их производили и отправляли на экспорт. Теперь же Россия, по словам эксперта WSR Ильи Тонких, отстает от стран запада лет на 15. По его словам, в последние годы мы пытаемся сократить разрыв, но, чтобы на предприятиях появлялись квалифицированные токари и фрезеровщики, которые умеют управлять станками с ЧПУ, важно, чтобы они на этих станках учились.

А станков в колледжах и лицеях нет. Там есть только классические, так называемые универсальные, станки. То есть те, где надо работать руками, крутить ручки.

Нельзя, впрочем, утверждать, что станков нового поколения нет ни в одном учебном заведении России. Есть. Но, как говорит Илья Тонких, тут еще одна проблема: некому учить. В России – катастрофическая нехватка преподавателей, таких, которые знают, как обращаться со станками с ЧПУ. Поэтому-то специальности токаря и фрезеровщика очень востребованы на рынке.

Вот пример: на заводе идет процесс изготовления детали к корабельному двигателю. Диаметр изделия – 2-3 метра. Все просчитано, все выверено на станках с ЧПУ. Просчитывает и выверяет человек, обладающий практически безграничным доверием руководства. Потому что, если испортить эту деталь, работа всего завода пойдут насмарку.

Суперпрофессионал в токарном или фрезерном деле может зарабатывать очень большие деньги для рабочей профессии – 300-400 тыс. руб.

Что должен уметь оператор станка с ЧПУ? Он должен уметь пользоваться станком. То есть уметь его программировать. Оператор-наладчик и инженер-программист в одном лице – вот как теперь выглядит эта специальность. Еще, конечно, токарь-фрезеровщик должен понимать, как обрабатывается материал. Поэтому наличие универсального станка в колледже в этом смысле – это не минус, а все-таки плюс. Потому что только на нем студент сможет почувствовать металл и – да, полюбить его.

Илья Тонких,

эксперт WSR

Сейчас появились на рынке 3D-принтеры, которые печатают металлом. Из ничего появляется металлическое изделие той формы, которой вы хотите. Эти металлы нужно же потом обрабатывать. Человек управляет 3D-принтером, плюс у него еще есть компетенция токаря или фрезеровщика, ведь для того, чтобы деталь могла работать, у нее должен быть минимальный коэффициент трения.

Или еще пример: все заводы сейчас автоматизируются, станки становятся в линии. Недавно разговаривал с молодым специалистом, он бывший участник WS, ему всего 20 лет исполнилось, так ему доверили управлять станками-роботами в одиночку.

Сварщик XXI века

О тонкостях огнеупорной профессии

В экипировке современного сварщика есть, к примеру, маска "Хамелеон". Ее светофильтр мгновенно реагирует на вспышку света, стекло затемняется за стотысячные доли секунды. В арсенале "бога огня" – плазменный сварочный аппарат. Может разрезать все что угодно. Температура факела – 6500 градусов, сваривает стали, чугун, цветные металлы и сплавы, запаивает практически любой материал.

В России сварка нужна всюду: на любом предприятии, в любой отрасли. В колледжах – конкурс на места. Обучают по международным стандартам WorldSkills. Впрочем, дорогостоящая техника нового поколения, как утверждает эксперт WSR Нина Захаришина, одна из немногих женщин-сварщиков, в большинстве учебных заведений отсутствует. Поэтому осваивают ее молодые специалисты уже на производстве.

Сварщик выходит на объект в любую погоду. И шов он должен сделать в любом, даже самом труднодоступном месте. За такую работу и платят по заслугам. Если, к примеру, оправиться куда-нибудь на дальний объект "Газпрома" и отработать там вахтенным методом месяца три, то домой вернешься с суммой, достаточной для покупки иномарки. Впрочем, начинает свой карьерный путь сварщик с очень скромных сумм.

Так как работает сварщик и на станках с числовым программным управлением, то он должен владеть навыками программирования, знать методы соединения материалов, чувствовать эти материалы, то есть знать физику и химическую структуру металла, читать и трактовать чертежи, разбираться во всех режимах сварки и уметь управлять ими.

Элита сварщиков – профессионалы, умеющие работать с цветными металлами. Их зарплата сопоставима с заработком топ-менеджеров.

Третьеразряднику, рассказывает Нина Захаришина, по силам сделать розу. А труд виртуозов пятого, шестого разрядов – и вовсе ювелирный. С хирургическим инструментом, к примеру.

Работать можно и в сфере искусств. Статуя Родины-матери в Волгограде – это, кроме прочего, 30 км сварных швов. Эксперты-реставраторы одно время говорили, что монумент из-за особенностей грунта может рухнуть, но претензий к швам у специалистов нет.

Нина Захаришина,

эксперт WSR

Я – исключение. Женщин у нас среди сварщиков не сыщешь. Но профессия все равно – одна из самых популярных и в России, и в мире. Интерес огромен, нет практически ни одной сферы промышленности, ни одного предприятия в стране, где бы ни применялись сварочные работы. В общем, без работы не останешься.

Мехатроник

На стыке четырех специальностей

Мехатроника – это механика плюс электроника. Понятие возникло еще в семидесятые годы в Японии, в России люди этой профессии начинают появляться только сейчас. Пока в нашей стране есть специалисты по электронике, по электрике, есть механики, есть IT-специалисты. А будет по-другому.

Все эти функции сможет выполнять один человек.

В тех случаях, конечно же, когда речь будет идти о конкретной задаче – создании машин и систем с программным управлением. Станки с ЧПУ, беспилотники, офисная техника. Все, где есть электро-, гидро-, пневмопривод и промышленная автоматика.

Например, дипломированному специалисту, пришедшему работать на завод по производству медицинского оборудования, могут доверить создать автоматическую линию. В его задачи входит ее монтаж и контроль за эксплуатацией линии.

В системе среднего профессионального образования единого госстандарта для подготовки кадров еще нет. Но над этим сейчас работают. Пока же в эту профессию – после платных курсов повышения квалификации – приходят электрики и механики.

Обогатившись новыми знаниями о пневматике, гидравлике, электронике, программировании логических контроллеров, такие мотивированные специалисты, конечно же, поднимаются на социальном лифте на новый этаж. Приходят в профессию и люди с высшим образованием из смежных областей. Таких берут в фирмы, создающие и модернизирующие технологические комплексы под заказ.

Учиться на мехатроника "с нуля" можно в технических вузах. Там обучение этой специальности, как правило, объединяют с робототехникой.

Артур Халиков,

эксперт WSR

Отличный бытовой пример – мультиварка. По сути, это мехатронная станция, в которой реализовано автоматическое поддержание заданного температурного режима и смешивание согласно рецепту, только технологом в данном автоматизированном производстве выступает домохозяйка.

Электромонтаж

Жизнь под напряжением

Электромонтажнику подвластно все, что протянуто в небе, и все, что скрыто в земле. Поэтому классический образ рабочего, забравшегося на столб, или, наоборот, скрывшегося в люке, актуален по-прежнему. Как и невероятное напряжение в его работе. От 220 Вольт до 220 000 Вольт.

В остальном в этой специальности, как и во всех других, многое меняется. Автоматизация и тут захватывает власть, безмерно облегчая жизнь потребителю и очень усложняя жизнь специалисту.

Есть, например, протокол DALI. Эта аббревиатура означает "цифровой интерфейс освещения с возможностью адресации". В качестве автономной системы в одной DALI-линии могут работать до 64 независимых устройств. И DALI-контроллеры могут запрашивать состояние этих устройств и диктовать команды каждому прибору.

На недавнем чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге участникам было дано задание собрать электроустановку, на которую будет подано напряжение в 380 Вольт. Состоять эта электроустановка должна была из учетно-распределительного щита, блока управления въездными воротами и щита освещения. Затем члены жюри установку, уже собранную, специально сломали. Участники чемпионата должны были за определенное время найти неисправность и, конечно же, устранить ее. Ну и третье задание.

Запрограммировать реле по заданному алгоритму и составить линию освещения по тому самому протоколу DALI.

Среди нынешних требований к уровню подготовки в этой специальности – знание электротехники, физики, математики, черчения, программирования.

Учат этому в колледжах. После 9-го класса четыре года, после 11-го – два с половиной.

Владимир Суровцев,

эксперт WSR

Каким бы современным ни было производство, без электроснабжения невозможно запустить никакие самые передовые процессы. Я думаю, что, пока человечество не научилось передавать электроэнергию на большие расстояния без проводов, профессия электромонтажника будет актуальна.

Специалист по химическому анализу

О флегматиках, способных оказаться вершителями судеб

Химики-лаборанты нужны везде. Специальность сейчас востребована на 85%. Практически любой продукт должен пройти контроль качества. И именно химики дают добро на производство. Вот пример из области машиностроения: лаборант проводит анализ и делает заключение – металл устал. И для изделия это может быть приговором, а для кого-то – вторым днем рождения.

Каким должен быть специалист по химическому анализу? Педантом. С хорошим обонянием. Неплохо, если он флегматик, потому что в этом деле требуется терпение и спокойствие. А еще нужны умение концентрироваться, хорошая сенсорная память и ловкие руки. Карьерный рост возможен, небольшой. У лаборанта есть шансы стать заведующим лабораторией.

Профессия связана с большой ответственностью и риском для жизни – ведь приходится работать с опасными веществами. Зато, как правило, в тепле и с нормированным графиком.

И вот возьмем для примера сотрудницу химической лаборатории какой-нибудь отечественной нефтяной компании. Что входит в ее обязанности? Контроль технологического процесса производства нефтепродуктов.

На каждой стадии начиная с входного сырья – а это проверка плотности нефти, содержания серы и воды. Если вдруг оказывается, что на одной из стадий качество продукта не соответствовало нормативам, вся партия бракуется. И решение это – результат труда лаборанта.

Ирина Кудрявцева,

эксперт WSR

Учащиеся колледжей больше работают руками, у них больше практики, высшая же школа учит работать с нормативными документами и готовит инженеров-технологов. Сейчас спрос на специальность большой. В моем колледже, где я преподаю, в этом году конкурс был 2,2 человека на место.

Робототехник

О гладильных досках, насыщенности роботами и Китае как образце для подражания

Слово "робот" впервые появилось у Карела Чапека в 1920 году. Термин "robotics" придумал Айзек Азимов в 1941 году.

Роботы – давно уже обыденная реальность, они есть и в промышленности, и в быту, в военном деле, в медицине и т. д. Автоматические машины могут ходить, летать, ползать, плавать. Вот, в Японии изобрели роботов-рыб. Неузнанные, они могут находиться бок о бок с рыбами настоящими, исследуя экосистему.

Промышленные машины заменили людей на многих этапах производства. Есть роботы-сварщики, роботы-строители, роботы-сортировщики и укладчики. Автоматизация неизбежно приводит к росту производительности, удешевлению продукта и гарантирует определенное качество.

Допустим, есть задача наладить производство гладильной доски, 100 штук в смену. Это большое количество сварных швов. Если всю работу доверить сварщику-человеку, придется учитывать этот самый человеческий фактор. Качество в этом случае не всегда будет должного уровня. Задача робототехника – спроектировать, написать программу, наладить и запустить участок сварки, на котором работать будет робот – уже со стабильным качеством и низкой себестоимостью.

В промышленной робототехнике есть такое понятие о странах – "насыщенность роботами". Измеряется просто – подсчитывается, сколько автоматических машин приходится на 10 тыс. человек. Если установить самую высокую планку, то получается, что равняться России надо на Китай.

По словам эксперта WSR Григория Школьникова, в Поднебесной на 10 тыс. жителей – 600 роботов. В США, Японии, Германии – около 300, у нас самих пока этот показатель – в пределах статистической погрешности. В ближайшие годы ситуация в нашей стране изменится, утверждает Григорий Школьников. Не может не измениться. И поэтому российской экономике нужны будут специалисты.

Уже сейчас очень нужны. Если предположить, что на 10 тыс. человек в стране будут работать хотя бы 100 роботов, то, к примеру, в Татарстане с его почти четырехмиллионным населением должно быть около 40 тыс. роботов.

Если допустить, что наладкой, запуском и обслуживанием 10 роботов занимается один человек, то получается, что республике нужны 4 тыс. специалистов. И речь только о Татарстане! А один колледж в среднем может подготовить в год не более 200 робототехников. И это еще при том, что пока не существует единого государственного образовательного стандарта по специальности. Как говорит Григорий Школьников, многие колледжи в стране начинают обучать этой специальности пока по своим методикам. Ну и, конечно же, учат этой профессии и в вузах. Там готовят специалистов классом выше.

Григорий Школьников,

эксперт WSR

Исходя из мирового опыта мы понимаем, что развитие нашей специальности напрямую связано с развитием всей страны в целом, так как промышленная робототехника позволит нашей стране выйти на мировой уровень в качестве и себестоимости ниже КНР по производимой продукции…

Виталий Кокорин