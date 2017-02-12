Программа "Выхлоп": крупнокалиберная снайперская винтовка 6С8

Завершаем рассказ о комплексе крупнокалиберного российского оружия специального назначения, созданного по программе "Выхлоп" под патрон СЦ-130 12,7×55 мм. Изделие, о котором сегодня пойдет речь, и есть то оружие, ради которого задумывалась программа — бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС/ВССК "Выхлоп".

Я уже подробно писал о преимуществах нового крупнокалиберного патрона СЦ-130, его инновационных характеристиках, и смысле концепции увеличения калибра для оружия спецназначения. Поэтому разработка более мощной, нежели "Винторез", но такой же бесшумной и компактной винтовки, была лишь вопросом времени. И в 2002 году Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) разрабатывается новая бесшумная "снайперка", получившая индекс ГРАУ 6С8, а войсковое название — ВССК "Выхлоп".





Новое оружие впитало в себя весь положительный опыт эксплуатации спецвооружения, наработанный автоматом "Вал" и винтовкой "Винторез". Интегрированный глушитель оказался способным не только эффективно гасить звук выстрела столь мощного патрона — СЦ-130, но и практически полностью скрывать вспышку от выстрела. При этом громкость выстрела не превышает 123 дБ. Для примера, громкость поезда метро составляет более 130 дБ. В то же время, бронепробиваемость новой винтовки не шла ни в какое сравнение, как с предыдущими российскими образцами, так и с лучшими мировыми.

Вообще компоновка "булл-пап", как и сам термин, скорее все же экзотика для армейского оружия, нежели распространенная схема, несмотря на все свои преимущества. Сначала о самом названии этой конструкции — "булл-пап". К оружию этот термин изначально никакого отношения не имеет. А вот к собакам — очень даже. Конкретно, к бульдогам.

Термин "булл-пап", по мнению историка оружия Максима Попенкера, вероятно, происходит от английского bulldog puppy — "щенок бульдога". Со временем многие заводчики и любители собак стали иронично называть английских и французских бульдогов, не отличающихся крупными размерами (вспомним поговорку: маленькая собака — до старости щенок) сокращенно bullpup — "молодой бычок или бык-щенок — дословно". Кстати, любимая собака великого сыщика Шерлока Холмса была именно породы "английский", и Артур Конан Дойль использует в рассказе "Сокровища Агры" именно этот термин — bullpup. Чем очень часто вводит в ступор русских переводчиков.

Но не будем отвлекаться. Как вы уже поняли, прозвище эти породы комнатных бульдогов получили за свои небольшие габариты. Ровно по этой же причине оружейные конструкторы назвали необычную схему, с расположением затвора в прикладе — позади спускового крючка — "булл-пап". И обычно оружие этого типа оправдывает свое название и действительно похоже на бульдогов.

Однаков армии эта схема не получила большого распространения. Из наиболее популярных образцов, стоящих на вооружении и сегодня, можно отметить разве что австрийский Steyr AUG 1977-го года и французский FAMAS1981 года. И этому есть ряд причин, главная из которых — неудобство перезаряжания. Расположение магазина и рукоятки затворной рамы слишком близко к плечу стрелка и далеко позади руки, лежащей на рукоятке со спусковым крючком, не только делает невозможным совершение процедуры смены магазина одной рукой, но и вообще затрудняет весь процесс.

Однако в случае с оружием специального назначения, особенно снайперского класса, это и не нужно. Для выполнения огневой задачи вполне хватает и одного пятизарядного коробчатого магазина, что мы и видим в случае ВССК "Выхлоп". Поэтому компактность конструкции, обеспечивающая удобство транспортировки в городских условиях, скрытность снайперской позиции при стрельбе на относительно небольших дистанциях и маневренность на поле боя силами одного стрелка являются гораздо более весомым преимуществом, нежели практическая скорострельность.

Теперь еще раз немного о том, что и обеспечивает успех комплекса — о патроне СЦ-130. Подобные патроны обеспечивают кучность стрельбы порядка одной угловой минуты (СЦ-130ПТ), пробитие 15-миллиметровой стальной плиты на дальности 200 м или бронежилета 6-го класса защищенности на дальности 100 метров (СЦ-130ВПС).

Большая эффективность действия по цели достигается использованием тяжелых крупнокалиберных пуль массой 59 грамм (патрон СЦ-130ПТ повышенной точности) и даже 76 грамм (патрон СЦ-130ВПС с повышенной пробивной способностью и бронзовой пулей). Для патрона СЦ-130ПТ заявляется кучность стрельбы 25 мм на дальности в 100 метров. Это одна МОА — угловая минута. Фактически, выстрел "в глаз". Пусть это и не белка, ну так и спецназ охотится не за белками, а за "зверем" покрупнее и поопаснее.

Перед нами оружие спецназа даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Похоже, времена, когда "военные готовились к прошедшим войнам", проходят. По крайней мере, в российской армии.

Виталий Кокорин