Миф и факт о героях-панфиловцах

75 лет назад, 16 ноября 1941 года, под Волоколамском, в районе разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между 2 батальоном 1075 полка 316 стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве. В результате боя танки были остановлены и немцы решили прорываться по другим направлениям. Это — то, что является непреложным фактом.

Всё остальное — апокрифы. Даже сейчас, при всем развитии средств слежения и наблюдения, военные не могут точно сказать, сколько и чего именно они уничтожили. Что же говорить об осени 1941 года. Неизвестно практически ничего: ни сколько погибло людей с той и с другой стороны, ни сколько именно было уничтожено танков, ни даже сколько и какого вооружения было у противостоявших танкам панфиловцев. Существуют оценки. Но точных цифр нет.





Из оценок же заслуживают внимания две.

Первая — вошедшая в официальную мифологию войны история, придуманная литературным секретарем газеты "Красная звезда" Кривицким. 28 бойцов 4 роты уничтожили 18 танков противника и все погибли.

Вторая оценка — показания командира 1075 полка Капрова. 4 рота была укомплектована полностью (120-140 человек — даже тут нет точной цифры!). В живых после боя остались 20-25 человек. Всего в тот день весь 1075 стрелковый полк уничтожил 15 или 16 танков противника.

И что же мы видим, сопоставляя эти оценки? Мы видим их безусловную корреляцию.

В ноябре 1947 года прокуратура Харьковского гарнизона арестовала бывшего полицая Ивана Добробабина. Согласно справке-докладу главного военного прокурора Афанасьева, при обыске у Добробабина была обнаружена книга о 28 героях-панфиловцах. И в этой книге было написано Добробабин — один из этих погибших героев-панфиловцев. Герой Советского Союза.

Удивившись такому чудесному воскресению с перерождением, прокуратура решила провести проверку, в результате которой выяснилось, что кроме Добробабина в живых остались еще 4 погибших героя. Причем один из них попал в дивизию Панфилова только в январе 1942 года. И, напротив, один из 28 героев, погибших якобы 16 ноября, погиб еще 14 ноября. В общем, всё выдумано Кривицким — резюмирует военный прокурор Афанасьев. После чего замечает, что 28 героям-панфиловцам стоят памятники, их именами называют парки, улицы, школы и колхозы. И как бы нехорошо не получилось.

И вот на основании этого документа поборники исторической правды теперь утверждают: ничего не было. Не было боя у разъезда Дубосеково. Не было остановленного танкового прорыва. Не было никаких героев-панфиловцев.

Но ведь они были. То, что не все из этих конкретных 28 человек принимали участие в том бою — это частность. То, что не именно они остановили те танки — это частность. То, что звание Героя Советского Союза, быть может, не было присвоено другим героям этого боя — это тоже частность. Неприятная, но частность.

Однако все эти частности не отменяют главного — 28 героев-панфиловцев существовали. И они совершили свой подвиг — не пропустили немецкие танки к Волоколамскому шоссе. Их было больше, чем 28, но 28 среди них точно были. Пусть и с любыми другими фамилиями.

И грандиозный монумент в поле у деревни Нелидово стоит там совершенно по делу.

Когда поборники исторической правды в качестве окончательного своего аргумента приводят слова командира полка Капрова: "Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не было — это сплошной вымысел", они отчего-то никогда не приводят то, что он сказал дальше: "В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах". Вот и всё. Весь миф — только в списке фамилий. Ну и, пожалуй, в словах гимна Москвы: "И в веках будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов". Поскольку никаких сынов Москвы в дивизии генерала Панфилова не было — она была сформирована в Киргизии и Казахстане.

А то, что литературный секретарь Кривицкий не умел работать с фактурой — так это ведь не проблема героев-панфиловцев. Это проблема самого Кривицкого. На то он и был литературный секретарь, а не журналист-расследователь. Хотя нельзя не признать, что придуманная и растиражированная им легенда о противостоянии 28 героев и 50 немецких танков оказала довольно большое влияние на боевой дух Красной Армии. За одну фразу "Россия велика, а отступать некуда — позади Москва" ему стоило бы выписать премию. Правда, не за журналистику, а за пиар.

"Легенда ведь на то и легенда, что ее нельзя отменить никакими историческими фактами. Легенда — над фактами. Она больше фактов."

Спорить о том, что именно и как произошло 75 лет назад, 16 ноября 1941 года, у разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, разумеется, надо. Надо выяснять детали, сопоставлять их, уточнять цифры и обстоятельства. Но совершенно бессмысленно при этом бороться с легендой. Тем более, что легенда, в общем, никаким установленным фактам, кроме списка фамилий, не противоречит.

Евангелия ведь тоже рассказывают одну и ту же историю довольно по-разному. Но не станем же мы из-за этого утверждать, что ни Христа, ни апостолов не было.

Виталий Кокорин