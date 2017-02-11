Шутки Путина не знают границ: реакция мировых СМИ

С чувством юмора у Владимира Владимировича всё отлично. Иначе как объяснить, что одна лишь шутливая фраза о "безграничных" границах России пронеслась по всему миру, отметившись упоминанием в крупных и влиятельных СМИ по всему миру.

Другой вопрос, как эту шутку восприняли и вызвала ли она улыбки на лицах европейцев, жителей Прибалтики и других стран. Ведь то, что последовало "после" фразы Путина, напоминает известный стих Чуковского, в котором "Звери дали стрекача", "...задрожали, В обморок упали. Волки от испуга Скушали друг друга"... И так далее, по нарастающей.





Если присмотреться, Владимир Владимирович всего-то поговорил с маленьким талантом, отправив в эфир хорошую шутку про безграничность границ России. Кто-то так и воспринял - как юмор, но с долей смысла.

Что-что, а факт популярности шутки Владимира Путина признали во всем мире.

Наиболее примечательной стала статья британского таблоида Daily Mail, в которой юмор президента РФ и этот конкретный случай был подвержен серьезному анализу: "На фоне роста напряжения с Западом и НАТО Путин сказал подающим надежды юным географам, что «границы России нигде не заканчиваются»

• Путин выступил с речью в Российском географическом обществе;

• Он сказал девятилетнему вундеркинду, что границы России нигде не заканчиваются;

• Президент быстро заверил аудиторию, что это лишь шутка, помня о растущем напряжении на международной арене;

• Ранее Путин сказал, что готов сражаться за россиян в любой точке мира

Президент Владимир Путин сказал одаренным юным географам, что границы России «нигде не заканчиваются».

На фоне растущего напряжения с Западом и НАТО Путин выступил с речью на церемонии награждения Российского Географического Общества, которое транслировалось по национальным каналам.

На сцене Путин задал вопрос девятилетнему вундеркинду Мирославу Оскирко, который сказал, что знает границы всех стран мира.

Путин спросил мальчика, где заканчивается граница России, на что Оскирко ему ответил: «Граница России заканчивается через Берингов пролив, где США».

Положив руку на плечо мальчика, Путин его поправил: «Граница России нигде не заканчивается». И добавил: «Но это шутка».

Его высказывание вызвало смех в аудитории, где присутствовал и министр обороны РФ Сергей Шойгу, являющийся президентом Российского Географического Общества.

«Последние новости от Путина: Граница России нигде не заканчивается», - написало в Твиттере новостное агентство Интерфакс.

«О чем идет речь: о культуре или об С-400?» - написал пользователь Твиттера Дмитрий Касаткин, говоря о современнейшей зенитной ракетной системе РФ, размещенной в Сирии.

Россия захватила Украинский Крым в 2014 году, отправив туда тысячи военных для взятия под контроль украинских баз и поспешного проведения референдума, непризнанного международным сообществом.

Как сообщает BBC, тремя месяцами позже он провозгласил свою доктрину, сказав: «Я хочу до всех донести следующее: мы продолжим предпринимать активные действия по защите прав Россиян, наших соотечественников за границей, используя все доступные средства – от политико-экономических до проведения операций, согласно законам Международного гуманитарного права и права на самозащиту».

В прошлом году бывшая Грузинская ССР обвинила Москву в «ползучей» аннексии, после того как пограничная служба РФ передвинула пограничные столбы глубже на подконтрольной Тбилиси территории".

Так и выходит, что юмор главы государства на Западе решили использовать, как оружие против России. Эту мысль подтвердил и американский журналист Майкл Бом, который заверил, что «Маккейн и другие русофобы... вцепятся в выражение» Путина, а также постараются применить его, как средство в инфовойне против РФ.

Виталий Кокорин