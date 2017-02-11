Как один прапорщик спас 68 раненых

Стояла новогодняя ночь 1995 года. 1-я рота 81-го Самарского гвардейского мотострелкового полка 2-й гвардейской танковой армии Приволжского военного округа входила в Грозный. Старший техник роты старший прапорщик Григорий Кириченко ехал в БМП-2 технической помощи, которая в колонне шла замыкающей. Сорокалетний воин-интернационалист, тренировавший в своё время личную гвардию Наджибуллы, за полгода до этого вернулся в Россию из Узбекистана, где его по национальным мотивам уволили из узбекской армии, и продолжил службу в 81-м полку, расквартированном в посёлке Рощинский Волжского района Самарской области.

В середине декабря полк был направлен в Чечню. 18 декабря 1994 года 81-й полк прибыл в Моздок и разместился на аэродроме, а в 5 утра 27 декабря колонна полка выступила из Моздока на Грозный.





Не встретив поначалу никакого сопротивления, рота прошла несколько кварталов по Комсомольской улице, как вдруг на перекрёсток выскочила белая Тойота, как ёжик утыканная гранатомётами. Подбив головную машину, боевики перекрыли колонне путь вперёд. Стрельба послышалась и из соседних знаний.

Командование решило обработать участок, занятый боевиками, при помощи артиллерии, и рота получила приказ: «Полный назад!». Однако плохо обученные механики-водители выполнить его не смогли – БМП наезжали друг на друга и глохли.

Воспользовавшись этим, нохчи начали обстрел БМП из гранатомётов, и за первые 10 минут боя смогли уничтожить три боевых машины. Пытающиеся выбраться из них бойцы попадали под огонь снайперов.

Отогнав свою БМП в ближайший двор, Кириченко сел на место наводчика и произвел десять выстрелов из орудия по девятиэтажке, откуда велся интенсивный огонь, уничтожив при этом чеченскую пулемётную точку, после чего погрузил в десантное отделение первых пятерых раненых, отвёз их в медсанбат, расположенный в районе аэродрома Северный, и снова направился к месту боя. С собой он взял сержанта-медика, а за управление в этот раз посадил опытного механика-водителя Юрия Бажайкина.

На обратном пути в районе вокзала Кириченко натыкается на ещё одну улицу, заполненную горящими танками и БТРами. Десантное отделение снова заполнилось ранеными. На броню сверху стали закреплять трупы.

Такие поездки Кириченко проделал более десятка раз, вывезя на своей БМП 68 раненых и 28 убитых. В числе спасённых был и командир 81-го полка полковник Александр Ярославцев. После пятого рейса Кириченко возвращался уже не пустым – в десантном отделении его БМП теперь были псковские десантники, посланные не подкрепление мотострелкам.

2 января Кириченко был тяжело ранен в руку и попал в медсанбат. При этом БМП, на которой его доставили на обратном пути к позициям федеральных сил, сгорела вместе с экипажем, и прапорщика сочли погибшим.

Пока Кириченко лежал в госпитале, на Аллее Славы кладбища в поселке Рощинский была установлена мраморная плита. Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, старшему прапорщику Кириченко Григорию Сергеевичу было присвоено звание Героя России посмертно. Золотую Звезду он получал в Кремле в январе 1996 года. Механик-водитель Юрий Бажайкин, также получивший ранение, был награждён Орденом Мужества.

Виталий Кокорин