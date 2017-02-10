Российские ракеты "Ярс" могут уклоняться от перехватчиков ПРО космического базирования

Ракетные войска стратегического назначения в 2016 году поставили на боевое дежурство 23 пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования. Об этом журналистам сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В соответствии с показателями государственного оборонного заказа на 2016 год осуществлена закупка вооружения, военной и специальной техники для оснащения и постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс "Ярс" в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном варианте базирования в Козельской ракетной дивизии", - сказал он.





Каракаев заверил, что по ракетным комплексам "Ярс" "долгосрочные государственные контракты заключены и выполняются в необходимом для РВСН объеме".

"Темпы перевооружения спланированы без так называемых "скачков" и "спадов" производства, с оптимальным ежегодным количеством выпуска продукции. По ракетным комплексам тяжелого класса ведется техническое переоснащение предприятий ОПК в рамках соответствующей федеральной целевой программы", - добавил командующий.

О преимуществах ракетного комплекса "Ярс"

Российские ракеты "Ярс" могут уклоняться от противоракетных систем космического базирования, отметил Сергей Каракаев.

"В ракете комплекса "Ярс" реализованы варианты противоракетного траекторного маневра для уклонения от перехватчиков ПРО космического базирования. Конечно, принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, его модернизированных вариантов, в перспективе усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил", - сказал он.

Каракаев также рассказал, что ракетный комплекс "Ярс" в отличие от "Тополя", который он должен заменить, имеет больше возможностей для использования позиционного района. "Конструктивные особенности "Ярса" позволяют проводить пуски с площадок, на которых "Тополь" мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощней и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника. Качественно изменилось и боевое оснащение "Ярса", - подчеркнул Каракаев.

О шахтных и мобильных ракетах

Структура группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на рубеже 2020-2030 годов будет состоять из ракет шахтного и мобильного базирования, сообщил командующий войсками.

По словам Каракаева, она останется "двухкомпонентной, с сохранением стационарных ракетных комплексов, обладающих мощью и высокой боевой готовностью к немедленному применению. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на возникающие и прогнозируемые угрозы".

Каракаев подчеркнул, что высокая подвижность мобильных комплексов обеспечивает им значительно большую живучесть по сравнению со стационарными, координаты которых хорошо известны, однако это совсем не означает, что предпочтение отдается мобильной составляющей.

Генерал добавил, что дивизии, вооруженные подвижными грунтовыми ракетными комплексами предыдущих поколений, начали переоснащение на новый ракетный комплекс "Ярс" во многом из-за ряда экономических факторов. "При перевооружении в значительной степени используется имеющаяся инфраструктура позиционных районов и военных городков. Высокая степень использования имеющейся инфраструктуры позиционных районов Ракетных войск и совместимость с существующей системой боевого управления и связи позволили снизить примерно в два раза затраты на ввод мобильного ракетного комплекса "Ярс" в группировку РВСН", - пояснил командующий.

О ракетном комплексе "Сармат"

Ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение стратегических ядерных сил России в 2019-2020 годах, сообщил генерал-полковник, отвечая на вопрос, когда ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу".

По его словам, показатели надежности комплекса "Воевода" после 28 лет эксплуатации остаются стабильными. "Принятые решения позволят сохранить в составе РВСН комплекс "Воевода" до 2022 года включительно", - уточнил Каракаев.

Ранее сообщалось, что принять "Сармат" на вооружение планируется в конце 2018 года.

"Сармат" - тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета. Ее полезная нагрузка, как ожидается, достигнет 10 тонн против примерно 8,75 тонны у предшественницы. Как ожидается, новая разработка сменит ракету Р-36М2 "Воевода", которая, согласно данным открытых источников, была принята на вооружение еще в 1988 году.

Прототип новой баллистической ракеты был готов еще осенью 2015 года, однако бросковые испытания пока не начались. Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ранее ТАСС, что это связано с неготовностью шахтной пусковой установке на космодроме Плесецк. По его словам, испытания пройдут в конце 2016 года.

Виталий Кокорин