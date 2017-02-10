10 фактов о Сталинградской битве

1. Сталинградская битва — крупнейшее сражение между войсками СССР с одной стороны, и войсками Третьего рейха, Румынии, Италии, Венгрии, с другой, в ходе Великой Отечественной войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

2.Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение в истории человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек.





3.Летнее наступление вермахта имело странное название «Фалль Блау» («Fall Blau»). Это словосочетание не имеет в немецком языке строгого синтаксического соответствия, вследствие чего не имеет и внятного перевода. С некоторыми вольностями его можно перевести и как «Лазурный случай», и как «Голубое падение», и как «Пьяное дело».

4.Танки, которые продолжали строить в Сталинграде, укомплектовывались добровольными экипажами, состоявших из работников заводов, в том числе, женщин. Техника сразу же отправлялась с конвейеров заводов на линию фронта, часто даже без покраски и без установленного прицельного оборудования.

5. Во время уличных боев советское командование использовало новую тактику — постоянно держать фронтовые линии настолько близко к противнику, насколько это физически возможно (как правило не более 30 метров). Таким образом, немецкой пехоте приходилось сражаться, полагаясь на себя самих, без поддержки артиллерии и авиации.

6. Сражение на Мамаевом кургане, пропитанной кровью высоте, было необычайно беспощадным. Высота переходила из рук в руки несколько раз. На зерновом элеваторе, боевые действия проходили настолько плотно, что советские и немецкие солдаты могли чувствовать дыхание друг друга. Особенно тяжело было из-за сильнейших морозов.

7. Сражения за завод Красный Октябрь, тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь мир. Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали повреждённые советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя.

8. В плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта.

Трофеями советских войск стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда.

9. Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах Оси. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия между ними.

10. Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю.

Виталий Кокорин