Степени родства у русских
Свекровь — мать мужа
Тесть — отец жены
Тёща — мать жены
Деверь — брат мужа
Шурин — брат жены
Золовка — сестра мужа
Свояченица — сестра жены
Свояк — муж свояченицы
Зять — муж дочери, муж сестры, муж золовки
Сноха — жена сына по отношению к отцу
Невестка — жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по
отношению к жене другого брата; употребляется также вместо сноха, золовка, свояченица
Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого
Сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого
Дед (дедушка) — отец отца или матери. Бабушка (бабка) — мать отца или матери
Двоюродный дед — дядя отца или матери. Двоюродная бабушка — тетя отца или матери
Внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке. Соответственно двоюродный внук (внучка) — сын (дочь) племянника или племянницы
Племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, троюродных). Соответственно ребенок двоюродного брата (сестры) — двоюродный племянник, троюродного брата (сестры) — троюродный племянник
Внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры
Дядька (дядя, дядюшка) — брат отца или матери, муж тетки
Тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или матери по отношению к племянникам. Жена дяди по отношению к его племянникам
Двоюродный брат — находящийся в родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей
Троюродный брат — сын двоюродного дяди или двоюродной тети
Двоюродная сестра — дочь родного дяди или родной тети
Троюродная сестра — дочь двоюродного дяди или двоюродной тети
Кроме современных понятий степени родства, оказывается в ходу есть и более старинные названия родственников.
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Отец и сын.
Отец и дочь.
Мать и сын.
Мать и дочь.
ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Дед и внуки,
Бабка и внуки.
ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Прадед и правнуки,
Дядя и племянники,
Тетя и племянники.
ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Двоюродные сестры и братья,
Двоюродный дед и внучатые племянники (племянницы),
Двоюродная бабка и внучатые племянники (племянницы).
ПЯТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Двоюродный дядя и двоюродный племянник (племянница).
ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
Троюродные сестры и братья.
Знакомясь с терминами родственных отношений, следует помнить, что термины кровного родства состоят из ключевых слов и определений степени родства:
Бабка, бабушка — мать отца или матери, жена деда.
Брат — каждый из сыновей одних родителей.
Братан, братаник, братеня, братеник, брательник — двоюродный брат.
Братанна — дочь брата, племянница по брату.
Брательница — родственница вообще, двоюродная или дальняя.
Братыч — сын брата, племянник по брату.
Внук — сын дочери, сына, а также сыновья племянника или племянницы.
Внучка, внука — дочь сына, дочери, а также дочери племянника или племянницы.
Дед — отец матери или отца.
Дедина, дедка — тетка по дяде.
Дедич — прямой наследник по деду.
Дочь — лицо женского пола по отношению к своим родителям.
Дщерич — племянник по тетке.
Дщерша — племянница по тетке.
Дядя — брат отца или матери. Таким образом, дядя и тетя — брат и сестра матери или отца. «У тетки баловень племянник, а у дяди племянница», — замечает народная мудрость.
Мать — лицо женского пола по отношению к своим детям.
Отец — лицо мужского пола по отношению к своим детям.
Отценачальник — старший в поколении.
Отчинник, отчич—сын, наследник.
Племянник — сын брата или сестры.
Племянник и племянница — сын и дочь брата или сестры. Внучатыми племянниками называют внуков брата или сестры.