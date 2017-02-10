Степени родства у русских

Свёкор — отец мужа

Свекровь — мать мужа





Тесть — отец жены

Тёща — мать жены

Деверь — брат мужа

Шурин — брат жены

Золовка — сестра мужа

Свояченица — сестра жены

Свояк — муж свояченицы

Зять — муж дочери, муж сестры, муж золовки

Сноха — жена сына по отношению к отцу

Невестка — жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по

отношению к жене другого брата; употребляется также вместо сноха, золовка, свояченица

Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого

Сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого

Дед (дедушка) — отец отца или матери. Бабушка (бабка) — мать отца или матери

Двоюродный дед — дядя отца или матери. Двоюродная бабушка — тетя отца или матери

Внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке. Соответственно двоюродный внук (внучка) — сын (дочь) племянника или племянницы

Племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, троюродных). Соответственно ребенок двоюродного брата (сестры) — двоюродный племянник, троюродного брата (сестры) — троюродный племянник

Внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры

Дядька (дядя, дядюшка) — брат отца или матери, муж тетки

Тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или матери по отношению к племянникам. Жена дяди по отношению к его племянникам

Двоюродный брат — находящийся в родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей

Троюродный брат — сын двоюродного дяди или двоюродной тети

Двоюродная сестра — дочь родного дяди или родной тети

Троюродная сестра — дочь двоюродного дяди или двоюродной тети

Кроме современных понятий степени родства, оказывается в ходу есть и более старинные названия родственников.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Отец и сын.

Отец и дочь.

Мать и сын.

Мать и дочь.

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Дед и внуки,

Бабка и внуки.

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Прадед и правнуки,

Дядя и племянники,

Тетя и племянники.

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Двоюродные сестры и братья,

Двоюродный дед и внучатые племянники (племянницы),

Двоюродная бабка и внучатые племянники (племянницы).

ПЯТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Двоюродный дядя и двоюродный племянник (племянница).

ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА

Троюродные сестры и братья.

Знакомясь с терминами родственных отношений, следует помнить, что термины кровного родства состоят из ключевых слов и определений степени родства:

Бабка, бабушка — мать отца или матери, жена деда.

Брат — каждый из сыновей одних родителей.

Братан, братаник, братеня, братеник, брательник — двоюродный брат.

Братанна — дочь брата, племянница по брату.

Брательница — родственница вообще, двоюродная или дальняя.

Братыч — сын брата, племянник по брату.

Внук — сын дочери, сына, а также сыновья племянника или племянницы.

Внучка, внука — дочь сына, дочери, а также дочери племянника или племянницы.

Дед — отец матери или отца.

Дедина, дедка — тетка по дяде.

Дедич — прямой наследник по деду.

Дочь — лицо женского пола по отношению к своим родителям.

Дщерич — племянник по тетке.

Дщерша — племянница по тетке.

Дядя — брат отца или матери. Таким образом, дядя и тетя — брат и сестра матери или отца. «У тетки баловень племянник, а у дяди племянница», — замечает народная мудрость.

Мать — лицо женского пола по отношению к своим детям.

Отец — лицо мужского пола по отношению к своим детям.

Отценачальник — старший в поколении.

Отчинник, отчич—сын, наследник.

Племянник — сын брата или сестры.

Племянник и племянница — сын и дочь брата или сестры. Внучатыми племянниками называют внуков брата или сестры.

Виталий Кокорин