Российская нация – это нация героев

Важно помнить, что «российская нация – это нация героев», заявил постоянный эксперт «НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев по случаю Дня Героев Отечества. Праздник отмечается 9 декабря в соответствии с поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», внесенными в феврале 2007 года.

Между тем этот особый день пока так и «не стал настолько популярным, каким должен быть», говорит господин Перенджиев. Он также сетует на то, что молодое поколение «мало знает о ярких героях Советского Союза, Великой Отечественной войны, о полководцах».





«А ведь это историческая память. Мы должны говорить и о воинах-афганцах, и о тех, кто воевал в Чечне с террористами ради укрепления целостности и единства страны. О тех, кто сейчас борется с террористами в Сирии. Я считаю, что особое отношение к героям должно быть. Необходимо их знать, чествовать, уважать. Это уровень здоровья нации».

Военный политолог отмечает, что герои – это люди, которые «во имя нации, во имя сохранения общества жертвуют своим здоровьем, жизнью» и, прежде всего, думают «о государстве и Родине». По его словам, это и «есть ценные героические качества, которые важны для выживания нации в непростых условиях». Готовность защищать, рискуя собой, в настоящий момент демонстрируют и российские военнослужащие, находящиеся в Сирии, подчеркнул эксперт.

«Против нашего государства идет не просто санкционная война. Идет гибридная война, состоящая из разных частей войны. Это и кибератаки, и информационно-психологические операции, экономические санкции. И наращивание войск вокруг наших границ, попытка создать некую «петлю анаконды» в государствах с неустойчивыми режимами. Пример, Украина. И лишить в мире наших союзников, особенно самых верных и преданных. В данном случае, это Сирия».

Господин Перенджиев убежден, что традиция чествования Героев Отечества нуждается в пропаганде. Этот день «должен занять более достойное место» в системе российских праздников, говорит он.

«От того, как мы будет проводить День Героев Отечества, зависит уровень патриотического воспитания. То, настолько мы можем говорить, что растим людей уважающих, любящих свою страну и готовых защищать ее в трудную минуту. В настоящее время эти качества человека очень и очень востребованы.

Считаю, что в российском обществе надо пропагандировать праздник. Продолжать работу в этом направлении необходимо средствам массовой информации, экспертам, политологам, социологам и военным политологам. В этой связи хочу отметить, что Министерство обороны недавно ввело новую награду «Памяти героев Отечества». И эту награду ведомство может присуждать не только военнослужащим, но и гражданским лицам, которые вносят большой вклад в пропаганду наших героических традиций».

В патриотическом воспитании современной молодежи особая роль отведена кинематографу, заключает военный политолог. Именно отечественное кино может привить любовь к Родине, считает он.

«У нас очень много снимается фильмов про Великую Отечественную войну, последний – 28 «панфиловцев». Есть фильмы про Афганистан – «9 рота», «Охотники за караванами». Есть киноленты про войну в Чечне… Это надо приветствовать. Но, к сожалению, пока не снят ни один художественный фильм про наших героев в Сирии. А сколько героических поступков уже произошло!

Как мы видим, подвиги совершаются и в наше время, в любой горячей точке, где сражаются наши военнослужащие».

Добавим, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Герои Отечества всегда были и будут в России «на самом высоком счету», передает ТАСС.

Президент отметил, что стране одинаково дороги и защитники Древней Руси, российской империи, герои 1812 года и Великой Отечественной войны, а также герои современности.

«Отвага, способность к подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России, – сказал Путин. – Подвиги совершаются не ради медалей, не ради орденов. Люди рискуют собой ради спасения других».

И на этих великих примерах «воспитывается гордость за наш народ, за нашу страну», а также «укрепляется вера в ее будущее, любовь к родной земле», - констатировал глава государства.

Виталий Кокорин