Российский роботизированный комплекс Р-300

Разработанный в нашей стране модульный роботизированный комплекс РОИН Р-300 завершил заводские испытания. Начаты первые поставки новинки аварийно-техническому центру Росатома, на очереди — военные заказчики.

Р-300 получил свое название неслучайно: на манипулятор комплекса можно навешивать до 300 сменных модулей. Например, для земляных работ используются экскаваторный ковш и бур, а для демонтажа зданий — гидравлический молот и бетонолом. При этом механическая рука РОИН Р-300 поднимает до 3 тонн груза и выдвигается на высоту до 6 метров. Также сообщается, что комплекс предназначен для работы в тяжелых климатических условиях, включая низкие температуры полярных районов. Р-300 оснащается автоматизированной системой горизонтирования (АСГ).





АСГ — электронная система, предназначенная для автоматического позиционирования инженерной платформы относительно горизонта на участке местности с уклоном. Точность позиционирования в пределах 10 угловых минут.

Управление комплексом осуществляется дистанционно через цифровой радиоканал или кабель, что обеспечивает удобство и безопасность для оператора. Для аварийных ситуаций система имеет ручное дублирующее управление.

Российским военным отечественная разработка приглянулась для аварийно-спасательных работ, ремонта линий связи и инженерно-саперных работ. Также создана версия для железнодорожных войск, ее гражданский аналог уже используется в Московском метрополитене.

Характеристики комплекса:

Количество гидравлических выдвижных секций, шт. 1

Грузовой момент, тм 5

Грузоподъемность 3

Грузоподъемность (при max вылете стрелы), т 1

Максимальный вылет стрелы, м 5

Максимальная высота подъема, м 6

Максимальная глубина опускания, м 3

Тип привода механизмов гидравлический

Угол поворота колонны, градусов неограниченное

Давление в гидросистеме, бар 21

Расход масла, л/мин 40

Блок управления Переносной пульт ДУ (ручное дублир.)

Код передачи данных цифровой

Тип НПУ ГСР-005

АСГО (автоматическая синхронизация гидравлического оборудования) да

Масса, т 2,5

Тип насоса аксиально-поршневой

Привод гидронасоса ДВС

АСГ (автоматическая система горизонтирования) да

Виталий Кокорин