Российский роботизированный комплекс Р-300
Р-300 получил свое название неслучайно: на манипулятор комплекса можно навешивать до 300 сменных модулей. Например, для земляных работ используются экскаваторный ковш и бур, а для демонтажа зданий — гидравлический молот и бетонолом. При этом механическая рука РОИН Р-300 поднимает до 3 тонн груза и выдвигается на высоту до 6 метров. Также сообщается, что комплекс предназначен для работы в тяжелых климатических условиях, включая низкие температуры полярных районов. Р-300 оснащается автоматизированной системой горизонтирования (АСГ).
АСГ — электронная система, предназначенная для автоматического позиционирования инженерной платформы относительно горизонта на участке местности с уклоном. Точность позиционирования в пределах 10 угловых минут.
Управление комплексом осуществляется дистанционно через цифровой радиоканал или кабель, что обеспечивает удобство и безопасность для оператора. Для аварийных ситуаций система имеет ручное дублирующее управление.
Российским военным отечественная разработка приглянулась для аварийно-спасательных работ, ремонта линий связи и инженерно-саперных работ. Также создана версия для железнодорожных войск, ее гражданский аналог уже используется в Московском метрополитене.
Характеристики комплекса:
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. 1
Грузовой момент, тм 5
Грузоподъемность 3
Грузоподъемность (при max вылете стрелы), т 1
Максимальный вылет стрелы, м 5
Максимальная высота подъема, м 6
Максимальная глубина опускания, м 3
Тип привода механизмов гидравлический
Угол поворота колонны, градусов неограниченное
Давление в гидросистеме, бар 21
Расход масла, л/мин 40
Блок управления Переносной пульт ДУ (ручное дублир.)
Код передачи данных цифровой
Тип НПУ ГСР-005
АСГО (автоматическая синхронизация гидравлического оборудования) да
Масса, т 2,5
Тип насоса аксиально-поршневой
Привод гидронасоса ДВС
АСГ (автоматическая система горизонтирования) да