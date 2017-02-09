Уральский танковый кулак армии России

История механизированного соединения, которое в годы Великой Отечественной войны немцы прозвали дивизией "черных ножей".

С 1 декабря в Челябинской и Свердловской областях приступает к выполнению задач 90-я гвардейская Витебско-Новгородская танковая дивизия. Первые планы по созданию формирования на Южном Урале были озвучены в январе 2016 года командующим войсками.





Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Владимиром Зарудницким. Соединение продолжит традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 году.

Почему "черные ножи"

Инициатива его создания исходила не от командования армии, а от обычных граждан — рабочих, колхозников и служащих трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край).

Все, что было необходимо для корпуса, от пуговиц до танков Т-34, было сделано и приобретено на сбережения рабочих людей. Добровольно собрали свыше 70 млн руб., на эти деньги были выкуплены у государства боевая техника, вооружение и обмундирование.

Уральский танковый корпус стал известен как дивизия "черных ножей" благодаря донесениям немецкой разведки. Специально для него в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей с черными рукоятками — это стало отличительной чертой воинов, которых за особую ярость и свирепость в атаках немцы боялись. За эти ножи корпус получил наименование Schwarzmesser Panzer-Division (в переводе с нем. — "танковая дивизия черных ножей").

"Дивизия действительно внушала настоящий ужас фашистам, поскольку сметала не только обычные части, но встававшие на его пути элитные танковые подразделения противника. Мастерство уральских танкистов вполне объяснимо — многие из них раньше работали на танковых заводах и поэтому отлично разбирались в их устройстве, вооружении и ходовых качествах, знали сильные и слабые места техники, собранной собственными руками"

Юрий Судаков - Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны и труда, генерал-майор в отставке

В 1943 году дивизия принимала участие в Курской битве. За прорыв Витебского укрепленного района и освобождение города получила почетное наименование "Витебская".

В 1944 году в составе Прибалтийского фронта участвовала в освобождении Литвы и Латвии. За освобождение Полоцка в 1944 году награждена орденом Красного Знамени, а весной 45-го она унаследовала почетное наименование "Новгородская".

5 апреля 1945 года накануне штурма Берлина немецкий рядовой Гервальд Берг писал в своем дневнике: "Перед нами опять появились уральские черти, мы слишком хорошо их знаем по предыдущим боям, они сражаются, даже когда тяжело ранены".

После войны дивизия находилась в составе Северной группы войск в Польше. В 1968 году она принимала участие в операции "Дунай" в Чехословакии.

В 1985 году 90-я танковая была переформирована в 6-ю гвардейскую мотострелковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознаменную дивизию. После вывода группы войск из Польши в 1992 году она была переделана в мотострелковую бригаду в Твери, а спустя пять лет расформирована.

Уральским танкистам вручено более 42 тыс. орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 присвоено звание Героя Советского Союза.

Современный облик дивизии

В составе дивизии сформировано три танковых полка, которые расположены в Челябинской области. Также в составе соединения мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, подразделения разведки, связи, военной медицины и материально-технического обеспечения.

"Подразделения полностью укомплектованы контрактниками, прошедшими конкурс более пяти человек на место, подтвердившими высокий профессионализм, морально-деловые качества и физическую подготовку. Они будут принимать участие в международных учениях и соревнованиях по танковому биатлону, для отработки элементов которого модернизированы танкодромы в двух соответствующих регионах Урала"

Ярослав Рощупкин - Официальный представитель ЦВО, полковник.

Набор военнослужащих по контракту для танковых соединений начался на Урале в июне этого года. Он проводился по самым жестким требованиям.

"Это не только уровень образования, морально-деловые качества, физическая подготовка кандидатов, но и мотивация быть достойными ратной славы героев-земляков. Убежден, что Уральский танковый батальон продолжит славные боевые традиции 30-го добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 году на нашей земле"

Владимир Зарудницкий - Командующий войсками ЦВО, генерал-полковник

Ранее Зарудницкий сообщил, что для занятий по боевой подготовке планируется обновить Свердловский полигон (находится в черте Екатеринбурга. — Прим. ТАСС), где также будут отрабатываться элементы танкового биатлона. Трасса, оборудованная для всеармейского этапа соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", позволит круглогодично в любое время суток отрабатывать нормативы вождения, маршевой, огневой и других видов подготовки нового соединения.

На вооружении танковой дивизии состоят: модернизированные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, БМП-2, новые образцы автомобильной техники. Разведывательные подразделения дивизии оснащены современными комплексами разведки, управления и связи "Стрелец".

Летом 2016 года Уральские военные оценили в условном бою модернизацию танков. В экспериментальных комплексных тактико-огневых занятиях было задействовано около 30 машин.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, основной задачей танкистов являлось стремительное развитие наступления после артобстрела противника. Отличительной особенностью этих боевых стрельб была возможность автоматического сопровождения цели на расстояниях до 5 км.

Т-72Б3 является на данный момент последним вариантом модернизации танка Т-72. От предшественников эта модель отличается новым прицельным оборудованием и комплексами связи, динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем. Известность этот вариант Т-72 получил благодаря участию в соревнованиях по танковому биатлону.

Виталий Кокорин