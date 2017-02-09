Чем российская армия способна засечь противника

Радиотехнические войска (РТВ) предназначены для радиолокационной разведки воздушного противника, выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке органами управления ВКС, а также других видов и родов войск ВС России. В мирное время РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и выполняют задачи по охране государственной границы РФ в воздушном пространстве.

Организационно войска состоят из радиотехнических полков, входящих в состав объединений ВВС и ПВО и других частей, подчиненных Главному командованию ВКС. Начальник РТВ — генерал-майор Андрей Кобан.





Войска оснащены современными техническими средствами, способными обнаруживать воздушные цели на высотах от нескольких метров до десятков километров, в их числе:

- радиолокационные комплексы (РЛК) средних и больших высот "Небо-М";

- РЛС средних и больших высот "Противник-Г1М", "Сопка-2";

- РЛК малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М";

- РЛС малых высот "Каста-2-2".

Также войска получают новейший комплекс автоматизированных средств управления "Фундамент-М", в том числе и в мобильном варианте исполнения.

Осенью 2016 года объединение ВВС и ПВО Западного военного округа получило пять РЛС "Небо-У", способных обнаруживать самолеты и крылатые ракеты на дальностях до 600 км. По информации замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенанта Виктора Гуменного, к апрелю 2016-го доля современных вооружений в радиотехнических войсках составила 45%. С 2014 года ведется работа по развертыванию радиотехнических подразделений в российской части Арктики.

Об истории войск

Предшественницей радиотехнических войск в СССР была Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), первоначально развернутая в 1928 году по линии гражданских наркоматов в рамках организации системы противовоздушной обороны (ПВО) Советского Союза.

В 1932 году функции службы ВНОС были переданы созданным в войсках ПВО воинским частям ВНОС, подчинявшимся командующим Военно-воздушных сил (ВВС) военных округов, а с 1938 года — начальнику Управления ПВО Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

11 июля 1934 года под Ленинградом (ныне — Санкт-Петербург) были проведены первые в СССР испытания аппаратуры радиообнаружения самолетов "Рапид". Эта станция воздушной разведки, способная засекать воздушные суда на расстоянии до 3 км, стала прототипом более продвинутых систем, в дальнейшем поступивших на вооружение войск ВНОС.

В ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов войска ВНОС обеспечивали работу огневых средств ПВО. Для обнаружения самолетов противника и наведения на них советских истребителей использовался радиолокатор РУС-2 (шифр "Редут"), принятый на вооружение в 1940 году. С 1944-го применялись радиолокационные станции П-3 и П-3а ("автомобильная"), способные обнаруживать цели на удалении 35 км на высоте 1 тыс. м и на удалении около 100 км на высоте более 8 тыс. м.

15 апреля 1946 года в составе штаба войск ВНОС была создана служба начальника ВНОС войск ПВО СССР.

15 декабря 1951 года Совмин СССР поставил перед военным ведомством задачу создать надежную "службу обнаружения оповещения и наведения", для чего предписывалось организовать единую радиолокационную систему в масштабах страны.

В 1952 году началась работа по созданию приграничной полосы обнаружения и наведения вдоль государственной границы СССР. Наземные радиолокационные средства в частях и соединениях истребительной авиации были объединены со средствами службы ВНОС, на этой базе созданы радиотехнические войска ВНОС. К концу 1954-го все посты визуального наблюдения ВНОС вдоль советской государственной границы были заменены радиолокационными подразделениями.

Во второй половине 1950-х в войсках ПВО были сформированы три рода войск: авиация ПВО, зенитные ракетные и радиотехнические войска. РТВ были обеспечены новыми радиолокационными, радионавигационными и телевизионными средствами ведения разведки и обеспечения боевых действий. В 1960-х было разработано и принято на вооружение более десяти типов радиолокационных систем (РЛС) и наземных высотомеров.

1 мая 1960 года специалисты РТВ засекли пересечение советской воздушной границы юго-восточнее Кировабада (Таджикская ССР, ныне — Пяндж, Таджикистан) американским разведывательным самолетом Lockheed U-2 ("Локхид Ю-2") пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса и сопровождали его над территорией СССР вплоть до сбития силами ПВО в районе Свердловска (ныне — Екатеринбург).

С начала 1960-х радиотехнические войска принимают участие в обеспечении приземления отечественных космических аппаратов.

После распада Советского Союза и формирования в 1992 году ВС РФ радиотехнические войска остались в составе войск ПВО.

14 января 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина была создана Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства. Она объединила радиолокационные системы и средства войск ПВО, Департамента воздушного транспорта, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морского флота России. Руководство системой было возложено на главнокомандующего войсками ПВО.

В 1998 году войска ПВО были включены в состав ВВС. В составе Управления главнокомандующего ВВС было создано Управление начальника Федеральной системы разведки, использования и контроля воздушного пространства ВВС (с 1999 года — Управление начальника радиотехнических войск ВВС).

1 августа 2015 года ВВС вошли в состав ВКС России.

По данным Минобороны РФ, военнослужащие РТВ выполняли интернациональный долг в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии, Анголе, на Кубе, в Афганистане и ряде других стран.

Виталий Кокорин