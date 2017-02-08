Такая разная война

В сегодняшнем мире все сферы человеческой деятельности превращены в поля боевых действий глобальной войны за будущее. Войны ведутся не только при помощи обычного, классического, оружия и не только на классических полях сражений. Сегодня оружием может стать всё — законы, культурные и образовательные продукты, информация. И конечно, идеи и концепции.

В связи с этим каждое событие является принадлежностью той или иной войны. В саму же сетку этих войн входят:





1. Классическая война — война, ведущаяся с помощью оружия; то, что все привыкли называть собственно войной.

2. Политическая война — война за власть и политическое влияние.

3. Метафизическая война — война за способность человека искать смысл и верить.

4. Концептуальная война — война за концепцию нашего будущего. Что ждет человечество — во многом зависит от того, какие концепции развития завоюют сейчас право на существование.

5. Экономическая война — война за ресурсы и война при помощи экономических инструментов. Что означают колебания цен на нефть? Как влияют на осуществление крупных международных экономических проектов локальные вооруженные конфликты? Эти и многие другие процессы видятся через призму экономической войны.

6. Социальная война. К этому разделу относятся все изменения в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве — всё, что касается социального обеспечения и уклада жизни человека. Резкое обрушение социальных гарантий говорит о том, что идет социальная война.

7. Информационно-психологическая война — это война за человеческое мышление. За то, как именно как информация, предоставляемая человеку, влияет на его сознание и оформляет его картину мира.

8. Война с историей — демонстрирует искажение, отрицание, очернение, замалчивание нашей истории и истории человечества в целом.

9. Культурная война — показывает, что культурное событие или продукт тоже могут быть оружием. Возможность воздействовать на человека через культуру известна с древности. И часто именно заложенные в культуре коды определяют поведение человека.

10. Война идей. Идеи возникают и распространяются не сами по себе. И от того, какие идеи главенствуют в обществе, зависит судьба этого общества.

11. Диффузные сепаратистские войны. Внезапно возникающие малые группы, желающие отделения от России, раз за разом обнаруживают серьезную внешнюю подпитку — финансовую, идеологическую, информационную. Любые новости об их деятельности относятся к этому разделу.

12. Мироустроительная война. Какой станет политическая карта мира в ближайшее время? Сохранятся ли прежние государственные границы, или они будут перекроены до неузнаваемости? Всё, что касается изменения государственных границ и государственного устройства в глобальном масштабе, относится к данному разделу. Сейчас фокус мироустроительных процессов находится на Ближнем Востоке.

Виталий Кокорин