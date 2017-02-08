Тяжело раненый попал в плен и был зверски замучен

Гурьянов Михаил Алексеевич – комиссар партизанского отряда, действовавшего на временно оккупированной территории Калужской области. Герой СССР. Родился 10 октября 1903 года в селе Петровское ныне Истринского района Московской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. Работал на московском заводе «Проводник», затем на суконной фабрике. С 1938 года – председатель исполнительного комитета Угодско-Заводского районного Совета депутатов трудящихся Московской области (ныне Жуковский район Калужской области).

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года.





Комиссаром партизанского отряда Михаил Гурьянов участвовал в подготовке и проведении операции по разгрому штаба армейского корпуса немецко-фашистской армии.

В ночь на 23 ноября 1941 года партизанские группы, возглавляемые М.А. Гурьяновым и В.А. Карасёвым, окружили здание бывшего райисполкома и уничтожили находившихся в нём гитлеровцев.

При отходе возле деревни Рыжково ныне Жуковского района Калужской области Гурьянов М.А. попал в засаду, был ранен и схвачен карателями. Враги пытали партизанского комиссара, но, не добившись сведений, 27 ноября 1941 года повесили его...

Похоронен в селе Жуково, с 1997 года и ныне город Жуков Калужской области, где установлены бюст Героя и мемориальная доска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм комиссару партизанского отряда Гурьянову Михаилу Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью.

Имя Героя Советского Союза Михаила Гурьянова носят улицы в Москве и Обнинске, колхоз села Тарутино Жуковского района Калужской области.

СВЕДЕНИЯ О ГУРЬЯНОВЕ МИХАИЛЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ, СОБРАННЫЕ ДАГЕСТАНСКИМИ СТУДЕНТАМИ-ПОИСКОВИКАМИ ХАСАВЮРТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА (РУКОВОДИТЕЛЬ КАПИТАН Б. ХАЛИЛУЛАЕВ):

«М.А. Гурьянов родился 10 октября 1903 года в селе Петровское Московской губернии. Рабочая биография его началась с 12 лет. С 1931 года - член партии, с 1933 года - председатель Угодско-Заводского района (ныне - Жуковского района). Он был честным и мужественным человеком. Это ясно проявилось в 1941 году. Тогда, при наступлении немцев на Москву, помимо прочих забот, предрайисполкома Гурьянов все силы прилагал к организации хозяйственных работ, выполнению в пятидневный срок задания по строительству аэродрома, сооружению противотанкового оборонительного рубежа протяженностью в 750 метров, эвакуации колхозного и совхозного скота, тракторного парка. Огромную работу он вёл по организации партизанского отряда и созданию его базы в лесу.

18 октября 1941 года М. Гурьянов вместе с секретарём райкома А. Курбатовым последними ушли из райцентра в партизанский отряд. В условиях немецкого наступления на Москву отряд базировался за линией фронта на советской стороне и Гурьянов неоднократно уходил в тыл врага не только на разведку, но и для того, чтобы вывести из окружения группы красноармейцев.

В результате удачной разведки удалось установить, что именно в одном из сёл дислоцировался штаб 12-го армейского корпуса 4-й полевой армии противника. Для проведения операции пришлось выделять на подмогу партизанам дополнительные силы, включая диверсионную группу из города Подольска. Собрался сводный отряд в 302 бойца. Атака на штаб противника началась в ночь на 23 ноября 1941 года.

В ходе тяжёлого боя Гурьянов проявил чудеса храбрости. Именно благодаря его знанию всех выходов из здания райисполкома немцы были надежно блокированы. Он лично отсёк огнём попытки немцев выбраться из горящего здания. Штаб был разгромлен. Погибли сотни гитлеровцев, захвачены важные штабные документы, взорваны 2 склада с горючим, 80 грузовых и 23 легковых автомашин, 4 танка и несколько бронемашин, обоз с боеприпасами.

Но группа, с которой после операции отходил Гурьянов, попала в засаду. Тяжелораненый он был схвачен врагом и после пыток повешен.

Семь суток висело тело отважного партизана. Фашисты никого не подпускали к нему, и только когда Красная Армия вступила в Угодский Завод, тело М. Гурьянова было с почестями захоронено 3 января в сквере районного центра.

Военный Совет Западного фронта дал высокую оценку действиям участников операции в Угодском Заводе. Более 50 человек были награждены орденами и медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза Михаилу Алексеевичу Гурьянову.

В городе Жукове, где похоронен Герой, установлены его бюст и мемориальная доска. Его имя носят улицы в Москве, Калуге и Обнинске.

Эту улицу знает теперь весь мир. Бандиты-отщепенцы на ней взорвали дом 9 сентября 1999 года. Ни в чём неповинных мирных людей».

Виталий Кокорин