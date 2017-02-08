Океанский флот России надо строить на новых физических принципах

Роль океанских и морских ТВД значительно возросла, без надежного прикрытия территории от ударов с моря, как и без защиты своих интересов в удаленных регионах мира обеспечить национальную безопасность невозможно. Но создать флот традиционного состава – из авианосцев, крейсеров, эсминцев, кораблей других классов, способный на равных противостоять американскому, Россия не может. Нужны асимметричные подходы.

С учетом ограниченного времени на ответ искать его следует в тех военно-технических сферах, где у России сохраняется технологический задел и мы опережаем основных конкурентов. Один из них уже рассматривался. ПКР «Циркон» («Страшнее «Калибра») может радикально поменять соотношение сил на море в нашу пользу. Однако одним оружием воевать нельзя – противник может быстро найти противоядие, если не военно-техническое, то тактическое, оперативное или стратегическое.





Пределы возможного

Интересным асимметричным решением представляются экранопланы. Пока еще наша страна сохраняет превосходство в этой области – другие либо не заинтересовались направлением, либо оказались неспособны на разработки, равноценные советским. Яркий пример – крупнейший в мире боевой экраноплан «Лунь», созданный в СССР в 1987 году.

“ Переход на водоизмещающее движение делает бессмысленным обстрел ракетами «воздух-воздух» ”

К счастью, работы не прерывались даже после прекращения их поддержки государством. Ученые, инженеры, конструкторы – настоящие подвижники развивали теорию экранопланов, разрабатывали конкретные проекты, в том числе воплощая их в образцах гражданского назначения. Советский задел («Между небом и водой») удалось не только сохранить, но и серьезно развить.

Где и для каких задач в вооруженной борьбе на море могут использоваться экранопланы с учетом их достоинств и недостатков. Начнем с возможных размеров. Владимир Яцков дает классификацию экранопланов по весу: от 500 до 5000 тонн водоизмещения – тяжелые, до 18000–20000 тонн – сверхтяжелые («Каспийские монстры» возвращаются»). «Лунь» имеет полное водоизмещение 380 тонн. Взлетный вес самого большого самолета – Ан-225 – более 600 тонн. И этот показатель, судя по появлению «Аэробуса» А-380, будет увеличиваться, причем быстро. То есть создание боевых экранопланов водоизмещением до трех тысяч тонн – реальная инженерная и технологическая задача. Владимир Яцков («Каспийские монстры» возвращаются») рассматривает в качестве главной ядерную энергетическую установку, но на данном этапе ЯЭУ все-таки надо отнести лишь к дальней перспективе. Не вдаваясь в детали конструкции, примем, что для экраноплана достаточно большого водоизмещения возможно создать энергетическую установку, задающую скорость экономического хода 400–450 километров в час (максимальную – 500–550), а запасы топлива обеспечат дальность до 5000–10000 морских миль. Это вполне реализуемо, если учесть, что современные самолеты весом 200–300 тонн преодолевают без дозаправки 10000–12000 километров. Исходя из этого будем говорить о возможностях применения экранопланов. Сразу заметим, что водоизмещение 3000 тонн позволяет установить разнообразное вооружение и создать приемлемую систему конструктивной защиты, включая бронирование важных узлов.

Дальше, дольше

Оценим сильные и слабые стороны экраноплана. В числе первых в сравнении с другими классами боевых кораблей следует назвать его несопоставимо большую скорость. Это обеспечивает возможность оперативного и тактического маневра группировками в сроки, приближающиеся к аналогичным показателям авиации. При этом экранопланы фактически неуязвимы для современных ПКР, имеющих ограничения на допустимую скорость цели. От ракет класса «воздух-воздух» возможна конструктивная защита, а кратковременный переход на водоизмещающее движение делает обстрел такими боеприпасами бессмысленным. Важное достоинство экранопланов – более высокая, чем у традиционных кораблей, расчетная оперативная напряженность боевого применения (количество выходов на выполнение задач в единицу времени).

В сравнении с традиционными летательными аппаратами преимущества экранопланов – в крейсерском режиме движения на предельно малых высотах на протяжении всего маршрута, в возможности перехода к водоизмещающему положению с минимальным расходом топлива, что позволяет радикально увеличить время пребывания в районе боевого предназначения, в размещении на борту большего объема вооружения. Важным достоинством может быть длительная автономность, потенциально достигающая нескольких суток.

К слабым сторонам экранопланов относится то, что в силу специфики их движения с борта могут использоваться далеко не все образцы вооружения, как корабельного, так и авиационного. То есть для реализации в полной мере преимуществ потребуется создавать оригинальные средства, в частности ПВО и поиска подводных лодок.

Цель – авианосцы

Перейдем к сферам применения экранопланов. Это прежде всего борьба с соединениями надводных кораблей, обладающими мощной защитой, такими как авианосные группы. Высокая скорость движения «монстров» лишает противника возможности вывести силы из-под их удара. Значительные размеры позволят разместить боекомплект противокорабельного вооружения, достаточный для разгрома авианосной группы силами четырех-пяти экранопланов (или по крайней мере нанесения такого урона, который лишит ее способности к сопротивлению, после чего разгром АУГ будет завершен другими силами разнородного ударного соединения). При оснащении гиперзвуковыми ПКР «Циркон» экраноплан сможет уничтожить АУГ США даже в одиночку. А установка на нем ЗРК для противодействия истребительной авиации противника в сочетании с конструктивной защитой позволит обеспечить высокую боевую устойчивость даже в ближней зоне обороны корабельного соединения противника при фактической неуязвимости в дальней и средней, откуда могут быть применены свои ПКР средней или даже большой дальности. Технический облик подобного экраноплана можно представить таким: водоизмещение – 2500–3000 тонн, скорость – до 550 километров при дальности хода 5000–6000 миль, главное вооружение – 16–24 ПКР («Оникс», «Калибр» или «Циркон»), ЗРК – модификация ракетного комплекса с дальностью стрельбы 120–160 километров по целям типа истребитель и боекомплектом 16–24 ракеты (для уничтожения самолетов противника до рубежа пуска ракет), 1–2 АУ калибра 30 миллиметров (для ближнего воздушного боя), 4–8 малогабаритных БЛА разведки. Таким образом проблема борьбы с авианосными и другими надводными группировками противника будет решена на среднесрочную перспективу, а то и более. В составе российского ВМФ таких экранопланов потребуется восемь – десять на каждом из океанских флотов.

Для уничтожения надводных сил противника на закрытых морских ТВД экранопланы могут применяться против корабельных групп относительно небольшого водоизмещения, главным образом в зонах с мощной противовоздушной и противокатерной обороной. Здесь достаточно иметь образцы водоизмещением 100–150 тонн со скоростью хода 450–500 километров в час при дальности в пределах 500 миль с 4–8 ПКР и 1–2 АУ МЗА калибра 30 миллиметров для ближнего боя с истребителями противника. В составе Балтийского и Черноморского флотов должно быть 4–6 таких кораблей.

Истребитель субмарин

Другая важная задача – борьба с подводными лодками, особенно с ПЛАРБ. Противолодочный экраноплан для действий в удаленных районах должен иметь большое водоизмещение – до трех тысяч тонн, что определяется требуемой автономностью. Поисково-прицельный комплекс может быть создан на принципах и основе самолетных: радиогидроакустический буй (РГАБ), магнитометр, средства обнаружения кильватерного следа. Средства поражения также самолетные: 8–12 малогабаритных противолодочных торпед. Автономность экраноплана должна быть сопоставима с продолжительностью противолодочной операции, то есть несколько суток. Поскольку придется действовать в зоне ПВО, он должен иметь средства защиты: ЗРК с дальностью стрельбы 120–160 километров по целям типа истребитель и 1–2 АУ калибра 30 миллиметров. Для сбора информации от РГАБ при малой высоте движения целесообразно иметь на борту 2–4 многоразовых малогабаритных БЛА-ретранслятора.

Если принять возможности экраноплана по поиску подводных лодок равноценными самолетным, вероятность уничтожения американских ПЛАРБ в районах их боевого предназначения может достигнуть 0,5–0,6 силами 6–8 единиц. Это исключительно высокая оценка, если сравнить с достижимыми на сегодня 0,02–0,05.

Для борьбы с многоцелевыми ПЛА противника экранопланы целесообразно использовать прежде всего в районах, откуда они могут наносить удары по нашим наземным объектам стратегическими КР, а также в интересах прикрытия наших боевых кораблей, подводных лодок и гражданских судов в дальней морской зоне. Исходя из объема задач, которые могут быть возложены на противолодочные экранопланы, в составе наших океанских флотов надо иметь по 10–12 таких кораблей.

Мгновенный плацдарм

Способность экраноплана, двигаясь со скоростью 300–350 километров в час, преодолевать зону огневого противодействия, в том числе в районах, недоступных для других классов кораблей и катеров, делает его важным элементом десантно-высадочных сил. Именно эти качества критично важны для первой волны десанта, которая в условиях мощного противодействия ПДО противника решает задачу захвата плацдарма. Естественно, что в первой волне надо выбросить такое количество личного состава, чтобы захватить прибрежную территорию на глубину, исключающую эффективное противодействие противника. Поэтому размеры десантного экраноплана должны быть максимальными – около трех тысяч тонн. Так как условием ведения десантной операции является завоевание господства в воздухе и на море в районе высадки, такие средства самообороны, как у ударных и противолодочных экранопланов, в данном случае необязательны. Достаточно иметь 1–2 АУ МЗА для отражения атак одиночных СВН. Нужны и средства подавления ПДО. В этом качестве для экранопланов лучше всего подходят РСЗО. Это может быть «Ураган» или последние модификации «Града». С учетом вероятного объема огневых задач целесообразно иметь на борту 12–16 направляющих РСЗО калибра 220 миллиметров (или 40–60 направляющих калибра 120 мм). При таком оснащении возможное количество десанта на борту экраноплана водоизмещением три тысячи тонн можно оценить в одну роту морской пехоты со штатным вооружением и техникой. Потребность в таких кораблях для наших флотов – по 12 единиц на каждом.

Для минимизации номенклатуры экранопланов в ВМФ РФ задачу разрушения наземных объектов противника можно возложить на ударные машины, предназначенные для поражения надводных кораблей. При оснащении «Калибрами» один такой ракетоносец уничтожит за выход от двух-трех относительно крупных объектов и до семи – девяти точечных. Имея возможность после выполнения стрельбы восстановить боеспособность в сроки, сопоставимые с необходимыми для повторного вылета авиации, экранопланы за относительно короткое время решают оперативно значимый объем огневых задач.

Рассмотренные образцы смогут успешно решать и другие задачи ВМФ. Однако далеко не всегда целесообразно привлекать мощные корабли для патрулирования и иных действий, не требующих значительного боевого потенциала. Эти задачи могут быть возложены на экранопланы более легких классов – в пределах 200-400 тонн водоизмещением, которые целесообразно проектировать как корабли двойного назначения.

Виталий Кокорин