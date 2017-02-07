"Взрываю рацию, прощайте, товарищи!"

Лузан Фёдор Афанасьевич – радист взвода связи 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Карельского фронта, ефрейтор. Родился 21 февраля 1921 года в посёлке Абинский, ныне город Абинск Краснодарского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил среднюю школу в 1939 году. Учился во 2-м Кубанском медицинском институте.

В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года, когда соединение, в котором он проходил службу было переброшено на кестеньгское направление Карельского фронта.





Радист взвода связи 758-го стрелкового полка (88-я стрелковая дивизия, Карельский фронт) ефрейтор Фёдор Лузан в боях проявил себя бесстрашным, опытным воином, в совершенстве владеющим рацией. В ноябрьских боях 1941 года рация Лузана была придана 2-му батальону 758-го стрелкового под командованием капитана Макаренко.

24 ноября 1941 года в бою за участок железной дороги Лоухи – Кестеньга в Лоухском районе Карелии батальон оказался в окружении, в атаку двинулись вражеские автоматчики в сопровождении танков. Комбат принял решение прорвать кольцо окружения и пойти на соединение с основными силами полка. Эту операцию надо было согласовать с командованием, и отважный радист из своего блиндажа передавал срочное донесение на командный пункт полка.

В критическую минуту он вызвал огонь советской артиллерии на себя, однако группе фашистов удалось ворваться в блиндаж, где работала рация ефрейтора Лузана.

«Взрываю рацию, прощайте, товарищи!» - это были последние слова, принятые в полку от мужественного связиста. Оставшейся гранатой комсомолец-радист взорвал себя вместе с рацией и группой эсэсовцев…

Похоронен в посёлке городского типа Кестеньга (Карелия), на кургане Славы, где установлена мемориальная плита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Лузану Фёдору Афанасьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина.

В Краснодарском медицинском институте установлен памятник Герою. Он навечно зачислен студентом этого института. Именем Героя Советского Союза Фёдора Лузана названы улицы в Краснодаре, Абинске и посёлке городского типа Кестеньга Лоухского района Карелии.

Виталий Кокорин