Самый тихий "бог войны": российский секретный миномёт "Галл"

Миномёты являются простейшими артиллерийскими системами, созданными ещё в конце XIX века. Надёжные, неприхотливые, лёгкие в освоении именно они стали одними из самых главных "трудяг" Первой и Второй Мировых войн. За всю историю создания миномётов их калибр колебался, как и от мелкого — 37-мм., так и до огромного — 420-мм. Химические, дымовые, реактивные, нарезные, ядерные — казалось, в своё время были испытаны все типы данного оружия. Однако, несмотря на кажущуюся простору конструкции, миномёты продолжают модернизировать и в XXI веке.

В 2011 году на выставке вооружений MILEX-2011 широкой общественности впервые была представлена новейшая российская разработка в области артиллерии — бесшумный миномет 2Б25 "Галл". Разработанное в нижегородском ОАО ЦНИИ "Буревестник" оружие с виду походит на обычный 82-мм. миномёт с укороченным стволом. Однако "Галла" можно с уверенностью назвать новым представителем ствольной артиллерии.





Новейшей миномёт, благодаря применению специальных бесшумных осколочных мин 3ВО35Е, способен стрелять практически без звука и других, демаскирующих позицию, факторов. Залп из "Галла", в отличие от обычных 82-мм миномётов, по уровню шума не превышает одиночный выстрел из автомата Калашникова. Подобная бесшумность достигается за счёт использования особой конструкции боеприпаса.

Секрет 3ВО35Е весьма прост. При накалывание капсюля хвостовик мины запирает канал ствола и практически полностью перекрывает выход пороховых газов. Тем самым при выстреле "Галла" отсутствует не только шумовой эффект, а также дым, ударная волна и пламя.

Кроме практически полной незаметности при стрельбе, миномёт обладает ещё одним немаловажным достоинством. Укороченный и тонкостенный ствол "Галла", вкупе с облегчённой конструкцией миномёта, позволяет упаковать и переносить орудие, массой в 13 килограмм, одному человеку в обычном туристическом рюкзаке. Что в совмещении с отсутствием других демаскирующих факторов при выстреле, делает "Галла" идеальным оружием для проведения диверсионных операций в тылу врага. Для простого сравнения, выполненный по классической конструкции 82-мм. миномёт 2Б14 "Поднос" весит уже 42 килограмма и обслуживает расчетом из четверых бойцов.

Бесшумное орудие, которое способно незаметно переносить всего лишь один человек, будет просто незаменим при скрытном и внезапном обстреле вражеских позиций. Более того, даже если противнику каким-то образом удаться засечь расположение "Галла", мобильность, которой обладает миномёт, позволит расчёту мгновенно сменить позицию.

К данному моменту времени производство нового 82-мм. миномёта развёрнуто серийно, судя по сообщениям конструкторов оружия, ведутся работы по его модернизации и, кроме того, на базе разработанных мин планируется производить бесшумные боеприпасы к другим артиллерийским системам. Двумя словами, самое совершенное в мире крупнокалиберное бесшумное оружие (на сегодня все западные аналоги существенно уступают "Галлу" по всем характеристикам), является лишь отправной точкой для создания ряда уникальных оружейных проектов.

Виталий Кокорин