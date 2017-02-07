"Армату" поддержат штурмовые танки

Война в Сирии, кроме всего прочего, для военных и конструкторов оружия еще и бесценная лаборатория, позволяющая сделать важные выводы на будущее. Поэтому ход сражений на Ближнем Востоке пристально анализируют во всем мире.

Изучение опыта уличных боев в Сирии (а еще раньше — в Чечне) возродило в нашей стране задвинутую было в пыльный угол идею создания штурмового танка. Занялась этим корпорация "Уралвагонзавод". Причем, по собственной инициативе, без участия Министерства обороны РФ. В расчете, безусловно, что заинтересованность у военных все же скоро возникнет. А с ней и оборонный заказ.





Толчком, по словам заместителя директора УВЗ по спецтехнике Вячеслава Халитова, стало такое важное наблюдение: "Если внимательно проанализировать последние вооруженные конфликты в мире, то окажется, что боевые действия ведутся в основном в городах, никто в наши дни на открытой местности не сражается, потому что это, по сути, мгновенное уничтожение".

А что танку нужно, чтобы успешно бить противника в плотной городской застройке? Повышенная защищенность и увеличенная огневая мощь. Вот по этому пути в Нижнем Тагиле и пошли. В итоге там выкатили танк Т-72 весьма необычного вида. С бульдозерным ковшом спереди, который способен помочь преодолевать разного рода завалы и баррикады на разрушенных улицах. Одновременно — усиливать защиту боевой машины в лобовой проекции.

Турель зенитного пулемета укрыли бортовыми экранами с бронестеклами, чтобы командир танка меньше рисковал, стреляя по окнам, дверным проемам и подвалам, в которых могли бы укрываться вражеские гранатометчики.

А еще на штурмовой Т-72 навесили бортовые экраны с динамической защитой, дополнительное бронирование, противокумулятивные решетки. И установили модернизированную 125-мм пушку 2А46М, доработанный для стрельбы ракетами автомат заряжания, более эффективную систему управления огнем (СУО) с многоканальным прицелом наводчика "Сосна".

Считается, что эти новшества помогут существенно увеличить механическую живучесть Т-72 в уличном бою. И без того, впрочем, выдающуюся. Что не раз сирийскими танкистами было продемонстрировано в ходе только что победно завершившейся многомесячной битвы за Алеппо и в боях в Донбассе.

Мы же отметим, что попытки создать почти неуязвимый штурмовой танк во многих странах предпринимались и предпринимаются почти век. В том числе и в нашей стране, заслуженно считающейся одним из мировых лидеров в этой области. История советского танкостроения широко известна, поэтому останавливаться на ней смысла нет.

Приведем лишь одну американскую оценку нашей последней на сегодняшний день разработки, уже пришедшей в войска — танка Т-90. Минувшей весной Карбер, президент исследовательской организации Potomac Foundation, отправился на Украину изучать опыт боев на ее Юго-Востоке. И пришел к неутешительным выводам: родная ему американская бронетехника безнадежно отстала от российской.

В мае нынешнего года Карбер доложил в Вашингтоне: "Украинцы не смогли зафиксировать ни одного подбития Т-90. Русские, на самом деле, спроектировали эти танки таким образом, чтобы иметь преимущество при слабом свете, в тумане и в зимних условиях".

И еще: "Я разговаривал с украинскими противотанковыми артиллеристами. Они говорят: "Я направил снаряд моей противотанковой установки прямо на танк, он подлетел к нему, но там возник этот удивительный щит. И вдруг моя противотанковая ракета изменила траекторию и просто улетела в небо".

Речь, естественно, о комплексе оптико-электронного подавления "Штора-1", установленном на российском основном боевом танке Т-90. И вот теперь война в Сирии показала, что для успешных боев в городских условиях одной лишь "Шторы-1" недостаточно. А Т-90 все же обычный, а не штурмовой танк. Поэтому "Уралвагонзавод" и принялся за новую работу с Т-72.

Между прочим, не один УВЗ. Несколько лет назад специалисты МВТУ имени Баумана совместно с конструкторами омского КБТМ и ОКБ-9 из Екатеринбурга предложили вариант создания для уличных боев "боевой артиллерийской машины" на базе Т-72 или Т-80. Вооружить ее предполагалось 152-мм нарезной пушкой-гаубицей. Эффективность огня такого орудия, как утверждают, втрое выше, чем у стандартной 125-мм пушки, стоящей на Т-72.

Толком, видимо, эта затея пока даже не обсуждалась. Все средства были брошены на опытно-конструкторскую работу "Армата". Вышел отличный танк Т-14. Обещают, что первые 2300 таких машин Вооруженные силы РФ получат к 2025 году. Но, судя по тому, что работающий над "Арматой" "Уралвагонзавод" своего проекта "штурмовой танк" все же не остановил, там считают, что несравненно более простая и относительно дешевая боевая машина для боев в городе должна стать важным дополнением к долгожданному Т-14.

На фото "Т-90", разрешение в ВК 2560#1772 жмите: ещё / открыть оригинал. Идеально в качестве обоев на рабочий стол вашего ПК.

Виталий Кокорин