История одной любви...памяти диверсанта Веры Волошиной

...Их повесили в один день, 29 ноября 1941 года. Двух отважных бойцов - комсомолок, закончивших на момент гибели – неполный курс Центральной диверсионно - разведывательной школы при ЦК ВЛКСМ (в/ч 9903 Разведывательного отдела штаба Западного фронта, размещавшейся в подмосковном Кунцево).

Только Зою – в Петрищево, а Веру в десяти километрах от нее, в деревне Головково. Девочки ушли на задание вместе, но по дороге отряд попал под обстрел и распался. Вера и Зоя разошлись в разные стороны в составе двух групп. С этой минуты начался их мучительный путь на эшафот, с той лишь разницей, что о Зое вся страна узнала через два месяца после казни, а Вера Волошина числилась пропавшей без вести еще 16 лет.





Между деревнями Якшино и Головково ее группа снова попала под обстрел. Вера была ранена в плечо, но забрать девушку не смогли - к месту обстрела очень быстро прибыли немцы. Утром двое из группы попытались отыскать Веру или её труп, но нашли только пятна крови на снегу.

Лишь в 1957 году, благодаря журналисту Геннадию Фролову, могила Веры Волошиной была найдена, а жители деревни рассказали о гибели неизвестной девушки, которую все эти годы называли между собой "наша партизанка"...

"Привезли её, бедную, на машине к виселице, а там и петля болтается на ветру. Кругом немцы собрались, много их было. И наших пленных, что работали за мостом, пригнали. Девушка лежала в машине. Сначала не видно было её, но когда опустили боковые стенки, я так и ахнула. Лежит она, бедняжка, в одном исподнем белье, да и то оно порвано, и вся в крови. Два немца, толстые такие, с чёрными крестами на рукавах, залезли в машину, хотели помочь ей подняться. Но девушка оттолкнула немцев и, уцепившись одной рукой за кабину, поднялась. Вторая рука у неё была, видно, перебита - висела как плеть. А потом она начала говорить.

Сначала она говорила что-то, видать, по-немецки, а потом, стала по-нашему.

- Я, - говорит, - не боюсь смерти. За меня отомстят мои товарищи. Наши всё равно победят. Вот увидите!

И девушка запела. И знаешь, какую песню? Ту самую, что каждый раз поют на собраниях и по радио играют утром и поздно вечером.

- "Интернационал"?

- Да, эту самую песню. А немцы стоят и молча слушают.

Офицер, который командовал казнью, что-то крикнул солдатам. Они набросили девушке петлю на шею и соскочили с машины. Офицер подбежал к шофёру и дал команду трогать с места. А тот сидит, побелел весь, видать, не привык ещё людей вешать. Офицер выхватил револьвер и кричит что-то шофёру по-своему. Видимо, ругался очень. Тот словно проснулся, и машина тронулась с места. Девушка ещё успела крикнуть, да так громко, что у меня кровь застыла в жилах: "Прощайте, товарищи!" Когда я открыла глаза, то увидела, что она уже висит."

Девушки провисели больше месяца. Над телом Зои фашисты в новогоднюю ночь надругались, исколов ножами и отрезав грудь.

В январе, после ухода немцев, их, наконец, сняли: Веру – с придорожной ивы, Зою – с виселицы.

Существует известный миф о том, что Вера послужила скульптору Шадру моделью для его знаменитой "Девушки с веслом". Что, увидев юную спортсменку на тренировке в бассейне Института физкультуры, Шадр предложил ей попозировать.

Факт этот не подтверждала ни мать, ни друзья, но он крепнет с каждым годом, история "Девушки с веслом" кочует из журнала в журнал. Шадр создавал свой шедевр в 1934-35 годах, а Вера приехала в Москву только в 1937.

Возможно, людям просто хочется верить, что хоть какой-то памятник Вере был создан при ее жизни?

Впрочем, судьба той скульптуры тоже оказалась несчастливой - в октябре 1941, за месяц до гибели Веры, бомба немецкого бомбардировщика разнесла статую в московском Парке культуры имени Горького на куски.

Последнее письмо от Веры мать получила тогда же. Дочь писала: "не переживай за меня, со мной ничего не случится, буду жить сто лет!".

21 июня 1941 года подруги вскладчину купили Вере свадебное платье – ей сделал предложение одноклассник, Юрий Двужильный. Они учились вместе в кемеровской школе и теперь хотели пожениться, только решили подождать год, чтобы Вера закончила учебу...

Юрий Двужильный будет убит во время боя за деревню Хорошки в июне 44-го.Похоронят его там же, в братской могиле вместе с 32 бойцами его батальона.

Но пути влюбленных все же соединились. В городе их детства Кемерово есть улица Веры Волошиной, которая пересекается с улицей Героя Советского Союза Юрия Двужильного.

В мае 1994 года был подписан Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Волошиной Вере Даниловне.

Посмертно.

Виталий Кокорин