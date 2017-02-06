Раскрыта подробная структура американской ПРО, направленной против России

Соединённые Штаты Америки создают глобальную интегрированную противовоздушно-противоракетную оборону.

В настоящее время Министерство обороны США, не афишируя, ведет активное строительство с привлечением союзников и партнеров глобальной интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Integrated Air and Missile Defense, IAMD), включающей интегрированную систему ПВО-ПРО территории Соединенных Штатов, а также интегрированные системы ПВО-ПРО регионов и театров военных действий (ТВД).





В интегрированные системы ПВО-ПРО регионов при этом входят расположенные там системы ПВО и ПРО различного типа. В частности, в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону Европы планируется включить систему ЕвроПРО, а также системы ПВО и ПРО Франции, Германии, Польши и других стран. В перспективе, по мере развития технологий, фактически будет создана глобальная воздушно-космическая оборона, управляемая из США. Обслуживание интегрированной ПВО-ПРО, которая, согласно оценкам американского военного руководства, будет особенно необходима американским ВС в районе 2020–2030 годов, возлагается на будущие силы ПВО-ПРО.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Одной из основных причин, стимулировавших создание интегрированной ПВО-ПРО, стало стремление военного руководства США обезопасить американские силы при проведении так называемых A2/AD операций (Anti-Access/AreaDenial), когда противник препятствует их доступу к какому-либо району. В последнее время военные США и НАТО все чаще упоминают в свете указанной концепции Россию как строящую оборону, мешающую доступу силам Североатлантического альянса в Прибалтику.

Соединенные Штаты активно пытаются реализовать концепцию интегрированной противовоздушно-противоракетной обороны в Европе. В январе 2012 года уже создано первое подразделение, представляющее собой первый уровень командования интегрированной ПВО-ПРО на континенте. Данное подразделение призвано контролировать и помогать строительству ПРО на европейском ТВД в соответствии с поэтапным адаптивным подходом. С европейской ПВО-ПРО будет связан, в частности, и первый на Ближнем Востоке оперативный центр управления противовоздушно-противоракетной обороной, создаваемый американской компанией «Рейтеон» в Катаре.

Курс НАТО на создание интегрированной ПВО-ПРО подтвержден на состоявшемся в 2016 году саммите Североатлантического альянса в Варшаве. В частности, отмечена необходимость дополнительных усилий по модернизации и расширению ПВО Европы, трансформации последней в интегрированную систему ПВО-ПРО. При этом в НАТО намерены не останавливаться на строительстве ЕвроПРО, а двигаться в направлении создания «сетевой интегрированной ПВО-ПРО первого этапа, предназначенной для сдерживания и отражения угроз в нижнем эшелоне со стороны России и укрепления стратегической стабильности».

Интегрированная система ПВО-ПРО Европы создается для «обороны развернутых сил и сил быстрого реагирования, усложнения для России проведения нестратегической ракетной атаки, защиты свободы передвижения в пределах территории НАТО и обеспечения силового ответа на агрессию». Новая многонациональная сеть средств ПВО-ПРО должна сделать сдерживание более убедительным, поднять для противника порог принятия решения о нанесении обычного удара и сдержать его от использования силы, укрепить уверенность и сплоченность альянса. В то же время не все члены блока НАТО поддерживают указанный курс, опасаясь обострения отношений с Россией.

Интегрированную противовоздушно-противоракетную оборону Европы предлагается создавать на базе ЕвроПРО. Несмотря на то что ракеты-перехватчики класса SM-3, входящие, например, в состав противоракетного комплекса Aegis Ashore», развернутого в Румынии, плохо приспособлены для борьбы с российскими ракетами «Искандер» и «Калибр», в этот комплекс могут быть легко интегрированы другие противоракеты для их уничтожения.

Каждый комплекс Aegis Ashore потенциально способен осуществлять боевое управление значительно большим количеством входящих в его состав универсальных пусковых установок (УПУ) Mk 41 VLS, чем сейчас (24). Как известно, указанные УПУ присутствуют и на кораблях американской постройки: на эсминцах УРО их 96, а на крейсерах УРО – 122. В универсальных пусковых установках могут размещаться не только ракеты-перехватчики класса SM-3, но и любые другие (крылатые ракеты «Томагавк», зенитные, противокорабельные ракеты и т.п.), которые в настоящее время устанавливаются на кораблях. К тому же в УПУ возможно размещение ракет SM-6, которые находятся на завершающей стадии разработки и которые, по мнению американских военных, будут способны поражать «Искандеры», «Калибры» и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

К решению задач на театре военных действий, в регионах или по защите территории Соединенных Штатов могут привлекаться любые средства противовоздушно-противоракетной обороны, находящиеся как на ТВД и в регионах, так и в США. Обеспечить гибкость управления этими средствами призвана сетецентричная система боевого управления и связи, ввод в строй первой очереди которой планируется в 2018 году.

Формирование глобальной интегрированной ПВО-ПРО предполагает использование эволюционного подхода к ее разработке, в основе которого лежит ПВО ТВД. Создание интегрированной обороны предусматривает интеграцию наступательных и оборонительных противовоздушных операций, использование средств глобальной ПРО и глобального удара, других возможностей, необходимых для выполнения командующими объединенными силами своих функций. Ответственными за операции в рамках интегрированной противовоздушно-противоракетной обороны на театре военных действий являются объединенные командования ВС США в географических зонах. Взаимоотношения между руководством глобальной ПРО, глобального удара и смежными структурами определяет министр обороны. Командующий Объединенным стратегическим командованием ВС США отвечает за синхронизацию планирования операций в интересах глобальной ПРО.

В связи с нехваткой ресурсов Соединенные Штаты все шире применяют новый подход к использованию систем вооружений в ходе военных действий. Теперь Пентагон отказывается от парирования каждой отдельной угрозы специфичным набором систем в пользу интеграции всех средств в единую, имеющую открытую, модульную архитектуру сеть, позволяющую командующим в зависимости от угрозы и обстановки выбирать требуемые модули. Последнему должно способствовать развертывание сетевой структуры командования и управления, дающей командующим дополнительное время для принятия решений, возможность быстро заменять выбывшие из строя элементы или в случае неудачи с поражением цели использовать для этого другие средства.

Соединенные Штаты намерены теснее взаимодействовать с государствами, уже имеющими на вооружении американские системы ПВО-ПРО, интегрировать их там, где это возможно, в общую систему обороны, призванную не только отражать весь спектр угроз, но и обеспечить доступ американским силам к любому ТВД в глобальном масштабе.

КОСМОС ПОД ПРИЦЕЛОМ

Важным новшеством стало требование к сенсорам интегрированной ПВО-ПРО обладать возможностью использования их для контроля космического пространства. Поставлена задача создания к 2018 году системы командования и управления совокупностью интегрированных систем ПВО-ПРО на ТВД и в регионах, обеспечивающих также слежение за космическими аппаратами.

В перспективе военно-политическое руководство США намерено объединить космические и противоракетные войска, создать единые космическо-противоракетные силы. Некоторые соответствующие командные структуры уже созданы и формируются новые. В сухопутных войсках, например, будущими космическими и противоракетными войсками при решении задач ПРО должны руководить Командование космоса и ПРО, а также Стратегическое командование (Командование космоса и ПРО/стратегическое), совмещенные сейчас и имеющие общего командующего.

Непосредственное управление войсками будет осуществлять Центр боевых операций, входящий в структуру указанных командований. В дальнейшем в сухопутные силы планируется интегрировать оборону от кибератак (Кибернетическое командование создано в 2010 году), оружие направленной энергии и соответствующие технологии.

Оценивая перспективы нанесения США первого удара по России, необходимо учитывать, что создание интегрированной ПВО-ПРО существенно повышает такую вероятность, поскольку обеспечение обороны в данном случае предполагает проведение не только оборонительных операций, но и наступательных, причем последние, согласно американским доктринальным документам, считаются основными и предусматривают нанесение превентивного удара по источникам угрозы. Если угроза является стратегической и требует проведения наступательных операций для защиты территории Соединенных Штатов, то Объединенное стратегическое командование ВС США по прямому указанию президента отдает приказ о нанесении глобального удара в координации с соответствующим боевым географическим командованием.

Следует подчеркнуть, что создаваемая в настоящее время США совместно с союзниками и партнерами глобальная противовоздушно-противоракетная оборона в перспективе трансформируется в воздушно-космическую оборону. Глобальная система ПВО-ПРО, имеющая сетевую, модульную архитектуру, значительно повышающую ее эффективность и живучесть, серьезно подорвет стратегическую стабильность, принимая во внимание ее ориентацию, прежде всего наступательные операции, нанесение первого удара. Обеспечение обороны планируется возложить на новый вид вооруженных сил – космическо-противоракетные силы. В построении объединенной интегрированной системы противовоздушно-противоракетной обороны еще много неясного, что обусловлено недостаточной проработанностью ее концепции в самих Соединенных Штатах, а также закрытостью соответствующих материалов. Как все чаще отмечается в американских официальных документах, целью интегрированной системы ПВО-ПРО является сдерживание и парирование угроз, прежде всего со стороны России.

Виталий Кокорин