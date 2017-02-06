Успокойтесь, небратья и братья, Россия никому ничего не должна

В соседних с Россией странах происходят важные изменения, которые вынуждают российских дипломатов четко сформулировать внешнюю политику по отношению к малым народам на границах и окраинах русского мира, не впадая в крайности. Москва должна избежать судьбы дойной коровы и в то же время, никого не уговаривая, обязана предложить честный и взаимовыгодный характер сотрудничества по принципу: выгода только в обмен на соответствующие размером реальные вложения в общие с Россией усилия.

Победы Румена Радева в Болгарии и Игоря Додона в Молдавии связывают по новой привычке с триумфом Трампа в США, однако в реальности они являются плодами многолетней стратегии Владимира Путина. Российский лидер, восстанавливая международный авторитет нашей страны и роль на постсоветском пространстве, в то же время не пытался силой вернуть страны бывшего Восточного блока в орбиту России, а сделал ставку на то, чтобы их народы наелись жестоких реалий интеграции в Pax Americana и сами пожелали вернуться к сотрудничеству с Москвой.





Однако не стоит делать преждевременных выводов о пророссийских настроениях политической элиты этих стран в связи с прошедшими выборами. Победившие в Болгарии и Молдавии Радев и Додон при всей своей менее прозападной риторике отнюдь не пророссийские политики, они представители разочарованных в Западе бывших наших братьев, которые с недавних пор находятся в поиске нового центра силы и вновь повернулись на Восток, прощупывая, как можно было бы безболезненно приложиться к огромным ресурсам России, не отрываясь до конца от евроатлантической цивилизации. Настроения избирателей в Болгарии и Молдавии стали результатом давно зреющего разочарования стран Восточной Европы в евроинтеграции и в целом в разрекламированной Западом иллюзии «семьи цивилизованных народов». Это, по сути, очередной эпизод всемирного развенчания западной глобализации, в рамках которой Запад воспринимался его поклонниками как благословенный мир свободы и достатка. Ни того, ни другого в реальности США не предложили малым народам, выбравшим западную демократию.

Более того, при Трампе американские элиты собираются взять новый курс во внешней политике, в соответствии с которым уже никого из сателлитов не будут прикармливать, но всех станут выжимать до последней капли во имя демократии. Немудрено, что некоторые из стран Восточной Европы решили качнуться в противоположную сторону, как бы нащупывая нового хозяина. Однако это отнюдь не означает, что они искренне полюбили Россию и готовы ей помогать в построении многополярного мира и Евразийской интеграции. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать, какой поток претензий раздается в адрес России со стороны стран бывшего СССР и их представителей, даже тех, которых принято считать дружественными. У них вечно Россия не такая, какая должна быть — невнимательна к младшим братьям и проводит заносчивую имперскую политику.

Совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко в кураже борьбы за очередные скидки по нефти обвинял Москву в небратском подходе к экономическим вопросам, пригрозив даже выйти из ЕАЭС. Из той же Армении неоднократно звучали претензии, в том числе в российских СМИ, что русские ведут себя с чувствительными армянами недостаточно аккуратно и будут сами виноваты в возможном майдане, намекая на ошибки по Украине. Придирки к Москве озвучиваются регулярно с разных сторон, даже на фоне дружественной официальной риторики: и в Киргизии российский посол что-то не то сказал, и в Узбекистане не совсем правильно повели себя с местными кланами, и в Таджикистане с военной базой не слишком ловко себя ведем. Что уж ожидать от Прибалтики с Грузией — если они даже когда-то вновь станут дружественными России, то обрушат на Москву тонны «дружелюбных» обвинений в имперской политике.

Чтобы избежать этого, а в случае с вернувшимися небратьями заранее предупредить от лишних иллюзий и надежд, необходимо озвучить для них (пусть неофициально) одну простую истину — Россия как великая самодостаточная держава никому ничего не должна и ни перед кем из других стран не обязана отчитываться. На постсоветском пространстве и в той же Восточной Европе мы превосходим все государства, вместе взятые, и по всем параметрам. А потому этим странам придется либо считаться с доминирующими российскими интересами в Евразии и вести себя соответственно, либо жить и выживать, как им угодно. Хоть в Европу пусть интегрируются, хоть в тот же Китай или даже Турцию (а для Армении это единственная альтернатива) — пусть на свой страх и риск ставят свою государственность на грань уничтожения. Но шантажировать Москву и «доить» как безотказную корову, да еще и упрекать в невнимательности, диктовать свои условия, никто больше не позволит. Россия сама безвозмездно поможет поистине нуждающимся, как это неоднократно бывало с Кубой, среднеазиатскими народами, Кавказом и происходит сейчас, к примеру, с Сирией. Но это добровольные решения, а не плод угроз и шантажа.

В Армении или Молдавии может произойти прозападный Майдан? Молдаване вновь разочаруются в России и уйдут к Западу, а Турция перестанет бороться против диктата США и пойдет на «демократизацию»? Печально, но пожалуйста. Украина показала, к чему это приводит — падение экономики и здравомыслие пробивает новое дно каждый день, но реальность все равно вынуждает обращаться к России. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую, обвиняя в допущении цветных революций Москву: мол, довела до такого соседний народ, вовремя не спасла, не отшлепала по попе и не образумила. У всех этих гордых и «незалэжных» стран должны быть собственные мозги и право отвечать за свою жизнь. Прозападные попрыгушки с последующим самоуничтожением есть, прежде всего, вина той страны, которая сама решает продаться за печеньки и отдаться «свободному» Западу ради обещания безвизового режима.

Каждое новоявленное государство бывшего СССР и тем более восточноевропейские страны вольны самостоятельно делать выбор, их население полностью несет за это ответственность — прыгать в обрыв ради рекламных обещаний легкой жизни или тяжело и долго работать и обустраивать свою часть Евразии вместе с Россией. Пусть жители Еревана или Кишинева посмотрят на сегодняшний Киев, спустя два года после прихода прозападного режима, и на расцветающую на глазах Москву — и решают сами, с кем они. Что им больше по вкусу — сожженные покрышки, телецентры, Дома профсоюзов или современная инфраструктура, космос и новейшее оружие, хранящее мирное небо над головой?

Никто силком тащить Армению, Молдавию, Белоруссию или, скажем, Болгарию в сторону России не будет. Но и шантажировать не позволим. Видите ли, российский посол, как недавно жаловался один эксперт, не ходит в кафешки поболеть за армянскую сборную. Зато Москва обеспечивает Армении военную защиту, недавно поставила «Искандеры», тем самым обороняя и свои рубежи с юга, плюс кредитует ее экономику под конкретные взаимовыгодные проекты и обеспечивает энергоносителями. Как говорится, классический выбор: вам шашечки или ехать? Это касается всех без исключения стран постсоветского пространства — где каждый бай мнит себя ключевым геополитическим игроком, и Грузии, которая пытается играть с Москвой в обещалки, и тем более Прибалтики, которая давно превратилась для русских из рекламной витрины в захудалую провинцию.

Но ровно такой же подход применим и даже к любимой россиянами Белоруссии, точнее, к ее политическому руководству. Попытки Лукашенко поиграть на чувствах и, так сказать, конвертировать дружбу в валюту не могут вызывать у Москвы ничего, кроме отторжения. Населению Белоруссии Россия всегда и с удовольствием помогает — собственно, никакого успеха белорусского сельского хозяйства не произошло бы без российских кредитов, углеводородов и рынка сбыта. Как сказал в свое время Владимир Путин — на 5 млрд долларов в год, и это не считая ядерного зонтика.

Но желание Минска использовать российский бюджет в качестве собственного резервного фонда или, тем более, требовать финансовую помощь как некую обязательную оплату лояльности — неприемлемо. Когда искренний жест солидарности Андрея Фомочкина на Параолимпиаде с триколором становится аргументом в переговорах по нефти, о завершении которых поспешил радостно сообщить Лукашенко, тем самым желая продавить Москве свои условия, это не может не вызывать недоумения. Аналогично и с требованиями по оплате военных услуг Минска — оплата ядерного зонтика над Минском стоит на порядки больше. И что, будем мериться? — Подсчет будет не в пользу официального Минска на порядки. Равноправное сотрудничество подразумевает не только уважительное отношение сильного к слабому, но и наоборот — слабый не должен играть на чувствах сильного, тем более торговать дружбой и исторической памятью. Да, замечательно, что Минск проголосовал в ООН против резолюции Киева по Крыму, но еще лучше было бы, наконец, разместить авиабазу в Белоруссии, прекратить помогать горючим и грузовиками ВСУ и, наконец, ускорить реальную интеграцию экономик с введением общей валюты.

К сожалению, пока именно торговля дружескими отношениями стала главным инструментом всех постсоветских республик, их политического руководства. Будто это не они кровно заинтересованы в сотрудничестве с Россией, её ресурсах и военной силе, будто это только Москве нужна безопасность на евразийском пространстве, а все таджики, узбеки, армяне, молдаване и прочие братские нам народы спокойно выживут без России.

Но это же совсем не так, и даже ровно наоборот. Как раз Российская Федерация при всех потерях в результате коллапса СССР обладает достаточной силой и запасом прочности, чтобы устоять даже в случае, если по периметру все превратится в кровавый хаос, который пожрет, прежде всего, те самые малые народы и страны, которые решат бросить Россию и отдаться на волю разного рода экстремистам или цветным революциям. К счастью, всё же у некоторых политических режимов стран СНГ хватает чувства самосохранения сохранить сотрудничество с Москвой, но даже самые разумные из них в рамках той же ОДКБ каждый шаг по сближению сопровождают целым букетом упреков и требований. Но кому больше нужно единое пространство безопасности в случае агрессии — России или, к примеру, Таджикистану? Или кто-то надеется, что от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спасут китайцы? Не говоря уже о мировой угрозе в виде «миротворцев» НАТО.

Впрочем, самой России в отношениях со странами бывшего СССР и Восточным блоком нужно избежать двух крайностей. С одной стороны, ни в коем случае нельзя становиться новой кормушкой, к которой могут безвозмездно присосаться в целом близкие нам исторически и культурно народы. Но и злопамятство не в русских традициях, а потому не верны раздающиеся голоса, что всех этих небратьев надо послать куда подальше, даже если они будут проситься обратно.

В ближайшие годы Москве предстоит выстроить взвешенную политику здравомыслия взаимовыгодности по отношению к странам, успевшим за последние 30 лет побывать в Восточном и Западном политических блоках. Ни Болгария, ни Молдавия, ни даже Украина с Белоруссией (именно как государственные проекты, а не русские люди) больше никогда не должны становиться нахлебниками или временными союзниками за плату рублями. Отныне перед ними надо честно поставить простой выбор: либо вы прозябаете на задворках Западного мира и страдаете от его корпораций, которые в агонии пытаются выжать ресурсы из всех колоний, либо вы начинаете присоединяться к Русскому миру, но на условиях со-делания, со-действия, получая уровень благ и защиты в соответствии с привнесенной в Евразийский союз пользой. Акцент должен быть сделан на пропорциональность благ и ответственности, прибыли и созданной продукции.

Говоря упрощенно, если вы поставляете только болгарский перец и молдавское вино, то вам отводятся определенные условия для торговли на евразийском рынке, однако никаких высокотехнологичных заводов строить вам Москва не будет. Если же хотите заводы, то вкладывайтесь в науку и производство, выращивайте кадры и тратьте на это свои средства — Москва поможет советом и определенным участием. Но ни одной копейки просто так, за красивые глаза и прекрасные слова, которые уже начали произносить в той же Молдавии, почувствовав глобальные изменения в мире. Чтобы потом не пришлось, как после развала СССР, остаться без половины промышленности на окраинах. Все ключевые инфраструктурные проекты должны быть в пределах Российской Федерации. Только так и никак иначе.

Да, Россия традиционно в ответе за все постсоветское пространство, за весь Русский мир, разбитый на осколки, и не против вернуть добрососедские отношения с лимитрофами. Однако это не повод обливать ее потоками обвинений и претензий, наоборот, Москву надо внимательно слушать и заслужить ее благосклонность. Это касается всех. Для осколков же Русского мира следует не забывать, что именно нынешняя Россия — единственная гарантия того, что эти осколки вообще продолжают существовать. Будь она слабой, невнимательной или неэффективной, как на это любят жаловать пророссийские активисты, русские анклавы давно бы вымерли и исчезли с территории вне РФ при помощи западных «партнеров». Но они живы и даже участвуют в формировании повестки дня местных режимов. Более того, в Крыму и Донбассе они сумели оказать реальное сопротивление бандеровцам — и это уже огромный плюс не только местных русских, но в том числе и грамотных действий Москвы.

Или, наоборот, будь Москва чрезмерно властной и не адекватно реальности оценивающей международную ситуацию, попытайся Кремль силой вернуть все осколки империи в состав унитарного имперского государства, как к тому призывают «караул-патриоты», то обрекла бы русских людей на постсоветском пространстве к кровавым боям и многотысячным потерям, в сравнении с которыми жертвы Донбасса оказались бы незначительными.

Мы живем не на пустой планете и не в безвременье, мы не можем не считаться с реальными границами, установленными после крупнейшей геополитической катастрофы XX века. И жертвовать тысячами и миллионами русских ради изменения границ в нынешнем международном положении — непозволительная роскошь. Мирное же воссоединение осколков Русского мира возможно только при наступлении всемирного катаклизма, когда пойдет кардинальный пересмотр границ. И всем нам, как в пределах Российской Федерации, так и за ней, необходимо быть к этому готовыми. Не упрекать Москву, что она якобы забыла о Новороссии, а готовиться к тому, что придется освобождать всю Украину, и не только ее. Что население стран, которые сейчас враждебны и чужды России, само повернется в нашу сторону. Только надо быть готовым к этому и не впадать в крайности по отношению к ним.

Как претензии к высокомерной внешней политике России, так и уныние по поводу якобы недостаточной поддержки пророссийского населения исходят из одного и того же ошибочного понимания современного Российского государства. Российская Федерация, как правильно заметили ополченцы, прибывшие из Донбасса, не поздний СССР — в том смысле, что не собирается повторять его ошибок в международных отношениях. С одной стороны, всем, кто считает себя русским, будь то в пределах границ РФ или за ними, стоит прекратить пенять на государство: могут быть плохие чиновники или отдельные ошибочные решения, но нет плохой России как таковой. Будь она плохая, все бы сейчас воевали не в Сирии, а в Татарстане или Мытищах. Спроси не то, что Россия сделала для тебя, а что ты можешь сделать для неё.

С другой стороны, соседние республики бывшего СССР и Восточного блока должны понять, что Российское государство не собирается никого кормить просто так, за красивые глаза и заявления о дружбе или чтобы не убежали к Западу, но предлагает всем равноправное выгодное сотрудничество на основе реального соотношения ресурсов и масштабов. Игры в обещалки Москве неинтересны и способны привести только к потере времени в бессмысленных посиделках дипломатов.

Россия ничего никому не должна и не намерена выслушивать претензии, но готова дружить и развиваться вместе со всеми народами и республиками, которые искренне готовы соучаствовать в обустройстве Евразийского континента. Вот такая простая и честная позиция в многовековой российской традиции: кто поймет и примет — добро пожаловать.

Виталий Кокорин