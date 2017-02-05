Полководец Георгий Жуков, первый среди равных

1 декабря (по новому стилю) 1896 года родился самый прославленный маршал страны — четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков. В годы Великой Отечественной войны Жукова направляли на самые трудные фронты и направления. Он стал единственным заместителем Верховного главнокомандующего.

5 сентября 1941 года советские части ворвались в небольшой смоленский городок Ельня, и к утру 6 сентября полностью освободили его. Ожесточенные бои за ликвидацию Ельнинского выступа продолжались почти месяц, и завершились победой Резервного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова.





В этих боях родилась гвардия Красной Армии, а сама операция стала первой, в ходе которой был осуществлен разгром сильной обороны врага и изгнание его со значительной территории СССР. Также был ликвидирован опасный "трамплин" для наступления на Москву.

Несмотря на то, что не удалось полностью осуществить замысел на окружение всей ельнинской группировки германских войск, дебют Георгия Жукова на посту командующего фронтом в целом был признан Ставкой удачным. Энергичного генерала уже ждало новое назначение — дела под Ленинградом шли столь скверно, что в Кремле ожидали падения города со дня на день.

Бравый кавалерист с крестами за храбрость

До начала 1939 года Жуков мало чем выделялся. Биография у него была самая типичная для того времени. Родом из крестьян-бедняков, в Первую мировую войну воевал в кавалерии, был награжден двумя Георгиевскими крестами за храбрость, дослужился до унтер-офицера.

В гражданскую войну сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против колчаковцев, деникинцев и белополяков. Начинал как рядовой красноармеец, закончил в качестве командира эскадрона. Бравый комэск с щегольскими усиками (позже Жуков их сбреет) был награжден редким тогда и очень ценимым орденом Красного знамени за участие в жестоких конных боях против антоновцев.

Ветер революции вознес невысокого роста (164 см), но широкоплечего и крепкого, отважного в бою и строгого с подчиненными бывшего унтера до должности командира полка. Затем Жуков служил комбригом в дивизии, которой командовал в то время его однокашник по ранее оконченным курсам усовершенствования командного состава Константин Рокоссовский.

Стремительный карьерный рост

В 1933 году Жуков тоже стал комдивом, в 1937-м последовало его назначение на кавалерийский корпус, а с июля 1938 года он и вовсе стал заместителем командующего Западного особого военного округа.

Столь стремительный карьерный взлет наблюдался не у одного Жукова. Большой террор, проводимый НКВД с ведома и одобрения Сталина, проделал в рядах командного состава РККА значительные бреши. На смену расстрелянным краскомам войны выдвигались более молодые представители Красной Армии, проверить боевые качества которых могла только война.

Для Жукова звездный час настал в начале июне 1939 года. После первых боев в Монголии на реке Халхин-Гол он заменил на посту командира 57-го особого стрелкового корпуса Николая Фекленко, чьими вялыми действиями были недовольны в Москве.

В боях против японцев

Кандидатуру волевого и энергичного командира предложил маршал Семен Буденный, который хорошо знал Жукова по его службе в инспекции кавалерии Красной Армии. Поскольку требовалось навести на месте порядок в войсках, Сталин согласился.

Корпус был преобразован в армейскую группу, которой стал командовать Жуков. За короткое время в жесткой манере он поднял дисциплину в подчиненных войсках — где наказывая, а где показывая, как надо воевать.

В начале июля 1939 года японские войска перешли в наступление. В ходе ожесточенных трехдневных боев атака была отражена. А в конце августа вместе с начальником своего штаба Михаилом Богдановым Жуков разработал и осуществил успешную наступательную операцию по разгрому вражеских войск. Успех в локальной войне обернулся крупным стратегическим успехом — угроза нападения на СССР на Дальнем Востоке была ликвидирована.

За эту операцию Жуков, который в одночасье вырос в полководца, был удостоен звезды Героя Советского Союза, а в мае 1940 года, после введения в армии генеральских званий, одним из первых в РККА стал генералом армии. В июне того же года он был назначен командующим одним из важнейших военных округов — Киевским.

На этом посту Георгий Константинович осуществил бескровное присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР, приняв 3 июля 1940 года парад Южного фронта в Кишиневе. В январе 1941 года в его жизни наступил новый этап — он стал начальником Генерального штаба Красной Армии, проведя ряд блестящих командно-штабных игр.

Для строевика Георгия Константиновича, недолюбливавшего штабную работу, круг новых обязанностей был не самым желанным. В условиях же подготовки к масштабной войне с Германией, назначение было и вовсе ошибочным со стороны Сталина, уверовавшего во всесторонние таланты генерала армии.

Спасая северную столицу

С началом Великой Отечественной Жуков, как человек с успешным боевым опытом, некоторое время выполнял роль представителя Ставки на Юго-Западном фронте. Но дела почти на всех фронтах развивались крайне угрожающим образом, и Сталин снял Жукова с должности начальника Генштаба и стал использовать в качестве, как сейчас бы назвали, кризисного менеджера.

Первым на очереди был Ленинград, оборона которого, по мнению Ставки, велась недостаточно упорно и организованно. В сентябре 1941 года Жуков сменил бывшего наркома обороны маршала Клима Ворошилова на посту командующего Ленинградским фронтом.

Прибыв на место, он потребовал покончить с паническими настроениями и отдал приказ о расстреле на месте всех командиров, политработников и бойцов, отступивших без приказа.

Жуков не только угрожал, но и укреплял взаимодействие войск, грамотно планируя и проводя боевые операции, увязывая их с решением тяжелейших задач по обеспечению подразделений снабжением и резервами в условиях блокады.

В итоге, к началу октября войска немецкой группы армий "Север" были обескровлены и были вынуждены перейти к стратегической обороне — впервые с начала войны.

Умение воевать любым количеством войск

Тем временем подоспел новый кризис — на московском направлении, где группа армий "Центр" окружила большую часть войск Брянского, Резервного и Западного фронтов. Назначенный командующим, Жуков в кратчайшие сроки решил сложнейшую задачу, затормозив находящимися в его распоряжении частями молниеносное наступление немцев на Москву.

Умение воевать теми войсками, которые были в его распоряжении, проявилось еще на Халхин-Голе и затем, оттачивалось в сражениях Великой Отечественной.

В битве под Москвой Жуков, как командующий Западным фронтом, грамотно подготавливал и проводил контрудары по флангам ударных группировок противника, что срывало продвижение немцев, заставляя их переходить к обороне.

Бить врага по флангам

Он стремился максимально насытить оборону своих стрелковых войск артиллерией, которые уничтожали таран вермахта — танковые войска. Жуков понимал, что его главной задачей является избежать опасности прорыва фронта до прибытия под Москву дивизий из Сибири и Дальнего Востока.

Разгром немецких войск под стенами столицы СССР, который означал крах молниеносной войны Германии, еще выше поднял престиж Георгия Константиновича, как полководца. В августе 1942 года он был назначен заместителем Верховного главнокомандующего. И это при том, что Жуков был одним из немногих людей, кто позволял себе спорить с вождем, иногда на повышенных тонах.

В сентябре того же года генерал в качестве представителя Ставки координировал действия войск Сталинградского фронта северо-западнее горящего города. Контрудары советских частей по 6-й полевой армии вермахта не позволили немцам со всей силой обрушиться на защитников Сталинграда и, в конечном счете, помогли отстоять его в кровопролитном многомесячном сражении.

Позиционный кризис Ржевского сражения

Но не всегда Георгию Константиновичу сопутствовала победа. 9-я полевая армия, которая оборонялась в районе Ржева, оказалась крепким орешком. Четыре наступательные операции, которые провели в 1942 году войска Западного и Калининских фронтов под руководством Жукова, не привели к заметным успехам.

На этом направлении противоборствующие стороны столкнулись с позиционным кризисом, напоминающим о временах Первой мировой войны. Однако жестокие бои за Ржев не позволили немецкому командованию перебросить хотя бы одну дивизию на юг, на помощь войскам Паулюса.

В январе 1943 года Жукову было присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал первым военным, который с начала войны был удостоен высшего звания в Красной Армии. В начале того же года он координировал действия Ленинградского и Волховских фронтов в операции "Искра" по прорыву блокады северной столицы.

Ошибка Верховного главнокомандующего

В крупнейшей танковой битве Второй мировой, на Курской дуге, маршал руководил действиями Западного, Брянского, Степного и Воронежского фронтов. В итоге стратегическая наступательная инициатива полностью перешла к Красной Армии, и война окончательно повернула на запад.

Летом 1944-го курируемые Жуковым войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе операции "Багратион" разгромили части крупнейшей группы армий "Центр", продвинувшись до 500 километров вперед. Жуков и маршал Александр Василевский предложили Сталину на плечах отступающего противника ударить по слабо защищенной на тот момент Восточной Пруссии.

До конца жизни Жуков считал, что, отвергнув смелый план, Верховный главнокомандующий допустил серьезную ошибку, поскольку Восточную Пруссию пришлось брать через несколько месяцев, но за это время она была более сильно укреплена немцами и стоила Красной Армии куда большей крови.

Человек, принявший капитуляцию нацистской Германии

Иногда Жуков лично командовал фронтами. Так произошло, например, в марте 1944 года, когда он заменил тяжело раненного генерала Николая Ватутина на посту командующего 1-м Украинским фронтом и довел войска до предгорий Карпат. За что был удостоен высшей военной награды, ордена "Победа" за № 1.

Второй раз в этой роли Георгий Константинович выступил на заключительном этапе войны, когда ему было поручено командовать 1-м Белорусским фронтом, чьей задачей было взятие Берлина. И Жуков блестяще справился с этой задачей за короткое время, взломав немецкую оборону на Зееловских высотах, в результате чего большая часть нацистских солдат и офицеров были окружены и уничтожены на подступах к германской столице.

Неудивительно, что именно Георгий Константинович 8 мая 1945 года в Берлине принял от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию Германии. А 24 июня 1945 года в Москве принял парад Победы. Среди отечественных полководцев Жуков был первым среди равных.

Виталий Кокорин