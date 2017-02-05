Российский космос: От "Фобос-Грунта" до "Экспедиции-М" сквозь экономические трудности

В космическую отрасль в России всегда вкладывались колоссальные средства. В случае улучшения экономической обстановки в стране, после 2020 года планируется увеличение финансирования.

Российская космическая отрасль по-прежнему является одной из самых мощных в мире. Лидерство России установлено как в пилотируемой космонавтике, так и в орбитальных запусках. В сфере космической навигации достигнут примерно одинаковый уровень с США. Вашингтону удалось ненамного обогнать Москву лишь в радиационно-стойкой элементной базе, исследованиях дальнего космоса и технологиях дистанционного зондирования Земли.





Начиная с 2000 года, во всем мире количество космических запусков стало снижаться, а на данный момент Россия снова является лидером в этой сфере. Вызвано это отнюдь не мировым финансовым кризисом и упадком космической отрасли, а с резко возросшими сроками работы космических аппаратов. У спутников связи, например, прежний максимум составлял 3-5 лет, а сейчас — от 12-15 лет. Продолжительность жизни спутников дистанционного зондирования Земли поднялась с нескольких месяцев до нескольких лет. Количество запусков, соответственно, уменьшилось.

В России же финансирование космической отрасли изначально было слабым и в начале 2000-х годов. Средства на программу «Фобос-Грунт», запущенной в 1998 году, начали выделять только спустя 10 лет — в 2008 году. Когда в 2001 году была затоплена космическая станция «Мир», для России это стало очень тяжелой утратой: на поддержание программы было необходимо тратить 200 миллионов долларов каждый год, но в космическом бюджете просто не было таких средств.

Новейшая история Роскосмоса

В 2005 году была принята Федеральная космическая программа России на 2006-2015 года. Ничего сверхъестественного в ней не было и основным курсом являлось создание и использование необходимой номенклатуры космических систем и комплексов с характеристиками, соответствующими мировому уровню развития космической техники. Упор был сделан на не слишком сильное отставание от других сверхдержав. Роскосмос не хотел брать на себя какие-либо повышенные обязательства.

В 2011 году на должность руководителя был назначен Владимир Поповкин, с приходом которого курс был взят на активизацию развития космической отрасли в РФ. Этот период был ознаменован началом разработки новых крупных проектов. Но из-за постоянных поломок ракеты-носителя «Протон» не все они были реализованы. Конспирологи говорили о том, что аварии происходили с подозрительной регулярностью, идущей наравне с отечественной полезной нагрузкой, в то время как зарубежная коммерческая миссия спокойно и беспрепятственно доставлялась на целевую орбиту.

После увольнения в октябре 2013 года Владимир Поповкин скончался 18 июня 2014 года, по некоторым данным от онкологии, вызванной отравлением парами ракетного топлива при устранении последствий аварии ракеты-носителя «Протон» на Байконуре 2 июля 2013 года. Его сменил Олег Остапенко, до сих пор продолжающий бороться за контроль над предприятиями ракетно-космической промышленности. В 2014 году Россия побила собственные рекорды: в этом году было сделано 38 космических запусков, на орбиту выведено 80 космических аппаратов, 31 из них — спутники государственной важности, пять коммерческих и 44 малых спутника. В конце 2014 года с космодрома Плесецк был произведен первый успешный запуск новой ракеты космического назначения тяжелого класса «Ангара-А5″, благодаря которому Россия получила полностью независимый доступ в космос в области непилотируемой космонавтики.

Олег Остапенко, под руководством которого была разработана «Федеральная космическая программа России (ФКП) на 2016-2025 годы» составил примерный бюджет развития космической деятельности страны, составивший 2,4 триллиона рублей. Программа включала в себя разработку сверхтяжелой ракеты-носителя, необходимой для пилотируемой экспедиции на Луну и других перспективных разработок. Вскоре стало понятно, что количество средств, выделенных на развитие программы будет сокращено. В январе 2015 года главой Роскосмоса стал Игорь Комаров, под руководством которого в августе этого года организацию было принято решение совместить с Объединенной Ракетно-Космической Корпорацией (ОРКК) в государственную корпорацию «Роскосмос». Научно-техническим советом ОРКК был подготовлен новый вариант Федеральной космической программы, при котором бюджет было принято решение сократить до двух триллионов рублей.

Новый период

В ноябре 2015 года, на совещании у Владимира Путина Игорь Комаров и вице-премьер Дмитрий Рогозин буквально «выбивали» деньги на ФКП. В результате космической отрасли в 2016-2025 годах будет выделено 1406 миллиардов рублей, а в случае улучшения экономической обстановки в стране, после 2020 года, еще 115 миллиардов. Комаров подчеркнул, что в ходе проведения оптимизации были «сохранены ключевые проекты и научно-технические заделы, что позволяет отрасли развиваться».

Сегодня, на смену проекту Фобос-Грунт пришла «Экспедиция-М» — автоматический аппарат, который не только отправится к Марсу для исследований, но еще и вернется на Землю с образцы грунта с одного из спутников Красной планеты. Старт проекта планируется в 2024 году.

Виталий Кокорин