Оружие Судного дня, или Ядерные пистоны "пятой колонны"

Российские "борцы за свободу и демократию", или проще говоря, представители "пятой колонны" призвали руководство НАТО дополнить военную доктрину нормой, которая бы позволила, в случае чего, нанести ядерный удар по высшему российскому руководству. Цель — полное его уничтожение.

Призыв прозвучал из уст беглого российского оппозиционера Андрея Пионтковского, который таким образом решил поучаствовать в проходящем сейчас в Вашингтоне саммите по ядерной безопасности. Приобщился Пионтковский к этому мероприятию со страниц либерального издания "Каспаров.Ру".





Не удивительно, что Пионтковский "поучаствовал" в саммите дистанционно: в феврале 2016 года в порыве маниакально-депрессивного синдрома он сбежал из России. По некоторым данным, укрывается на Украине, опасаясь уголовного преследования дома. Хотя страна, к которой он относится с явным презрением и даже (очень мягко говоря) нелюбовью, вряд ли может считаться для Пионтковского Родиной. Согласитесь, редкий жилец многоквартирного дома решится сносить кровлю, поскольку элементарная логика подскажет: разрушения даже одной секции крыши навредит всему строению. А Пионтковский отважился, чем, надо полагать, горд до умопомрачения. А затем либерал еще и попытался себя героизировать, представив рядовую прокурорскую проверку как охоту на себя. Таким образом, можно констатировать у Пионтковского не только наличие мании преследования, но и мании величия.

В январе 2016 года на оппозиционном сайте "Эхо Москвы" вышла его статья "Бомба, готовая взорваться". Публикацию осудили сразу несколько политиков и намекнули Генпрокуратуре, что неплохо бы проверить ее на экстремизм. В статье Андрей Пионтковский рассуждал о необходимости отделения Чечни от России. По запросу депутатов Госдумы Генпрокуратура инициировала проверку, которая показала: статья носит явно экстремистский характер.

Пионтковский называет себя политиком, политологом и журналистом. И, думается, даже где-то в глубине души мнит себя наполеоном. А это уже диагноз. И, к слову, заявления беглого оппозиционера, содержащиеся в указанной статье, вполне соответствуют предположению о наличии тараканов-мутантов в его голове. В статье "Бомба, готовая взорваться" он утверждает, что Россия проиграла войну на Кавказе, а теперь якобы "платит контрибуцию" в виде бюджетных дотаций кавказскому региону. Эти средства идут, по версии Пионтковского, "на покупку дворцов и золотых пистолетов для местных вождей".

Далее в статье Пионтковский предлагает сценарий, по которому (в его видении) будут развиваться события: общественность якобы скоро восстанет против главы Чечни, а на народные массы смогут опереться силовики из числа оппонентов Кадырова. Вот вам и призыв к экстремизму.

Но это — дело прошлое. "Золотые пистолеты" не слишком впечатлили российского читателя прессы. Сегодня Андрей Пионтковский вплотную занялся вопросами Украины, тем более что по некоторым данным, именно там он и прячется. Что ж, присутствие в среде адептов майданной веры не прошло для либерала бесследно — заразился. И, судя по всему, от изобретателя "ядерных пистонов Москвы" Валерия Гелетея. Казалось, что по части эпатажа этот бывший министр обороны Украины затмил и Верку Сердючку, и Кончиту Вурст. Но сегодня в этом вопросе пальму первенства держит Пионтковский.

Гелетей, будучи главой оборонного ведомства Украины, планировал парад победы в Севастополе и рассказывал о мифическом обстреле Луганского аэропорта ядерными минами, якобы выпущенными российскими военными с территории ДЛНР. Пионтковский развернулся на 180 градусов и решительно требует от НАТО точечного удара по Кремлю в случае, если Москва предпримет агрессивные шаги в сторону Запада.

Мы не станем утверждать, что кто-то платит Пионтковскому за распространение русофобских настроений и маниакально-частые выпады против российского президента. Свечку, что называется, не держали. Возможно, бывший "яблочник" делает это и по "велению души". Хотя говорить о наличии души у человека, предавшего родину, презирающего соотечественников, восхваляющего явных недоброжелателей России, увы, не приходится.

С другой стороны, даже западные "друзья" России признают: Владимир Путин на сегодняшний день — один из самых авторитетных лидеров мира. В то же время, они же не раз демонстрировали сильное сомнение в адекватности украинских властей, которых так усердно защищает Пионтковский. Большинство ошибаться не может. Значит, заблуждается Пионтковский? И еще: вряд ли здравомыслящий человек будет призывать какие-то иностранные государства применять ядерное оружие на территории собственной родины.

Так что, выходит, есть люди без стыда, совести, разума и чести? Пример Пионтковского приводит к положительному ответу на этот вопрос.

Виталий Кокорин