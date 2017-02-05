Кому выгодно начало новой войны на Украине

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Авдеевка и другие районы, прилегающие к Донецку, оказались в конце января в зоне боев. "Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра прошлого воскресенья. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", — сказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. В ДНР обвинили в обострении ситуации в Авдеевке батальон "Азов".





"Не уверен даже, что ситуацию удастся купировать на встрече Трехсторонней группы в Минске, — говорил Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР. — Дает о себе знать инерция. Начав с провокаций, украинскому командованию уже тяжело резко от них отказаться. Я говорю и о главнокомандующем Порошенко. Без его приказа начало обострения было невозможно. Собственно, вся эта инсценировка привязана к его визиту в Германию. А поскольку выиграть не получилось, ему нужно эмоционально накачивать свою армию, выдавливать из ситуации хоть что-то, что он сможет назвать победой. Пока у него везде проигрыш, что вызывает в Киеве истерику".

Кто начал первым стрелять? Был ли ответ из "Градов" по позициям ВСУ? Чья сейчас Авдеевка? Смогут ли гаранты Минских соглашений остановить эскалацию насилия? О ситуации в регионе в прямом эфире Pravda.Ru по скайпу рассказал Роман Манекин, публицист, участник протестного движения против переворота 2014 года в Киеве.

— Что происходит сейчас вокруг Донецка? Какие данные у вас есть?

— Информация поступает противоречивая, насколько я могу судить, находясь в Донецке и выезжая на передовую, противостояние идет по всей линии фронта. Идут мощные артиллерийские дуэли. Они фактически не прекращаются. Пик огневого противостояния пришелся на прошлую ночь. Продвижения войск, по-моему, нет с обеих сторон. Ранее ВСУ были предприняты попытки нескольких атак на южном направлении, неоднократные попытки наступления в районе Авдеевки, но никакого серьезного продвижения не случилось, я полагаю, что и случиться не могло.

Другое дело, что велись массированные обстрелы узлов инфраструктуры Донбасса и значительные повреждения нанесены объектам инфраструктуры. Прекратилась подача воды, подача воды прекратилась в Донецке и Ясиноватой, существенные проблемы и разрушения есть в Макеевке. Пострадали больницы, были попадания в школы, есть жертвы среди мирного населения.

Я предполагаю, что основной упор украинская сторона делала именно на то, чтобы нанести максимальный ущерб населению. Я предполагаю, что это — спланированная акция. Более того, она была согласована в достаточно широком масштабе, с привлечением советников из уходящей команды европейских бюрократов, с участием наемников, которые находятся на территории бывшей Донецкой области, с привлечением активистов, так называемых добробатов. Они составляют заградительные отряды, которые стояли за спинами атакующих.

Я не владею, естественно, полной информацией об ущербе, который нанесен украинской стороне. Но я звонил в Константиновку, и знакомые рассказывали, что трупы украинских военных перевозили КАМАЗами. Донбасс — это вообще один большой мегаполис. Авдеевке, по сведениям, которыми я располагаю, действительно, был нанесен достаточно серьезный ущерб. Остановлен химзавод — основное градообразующее предприятие, жертвы и большие разрушения в городе. Так что в общем-то удар нанесен по Донбассу в целом с обеих сторон.

— Украинские СМИ зеркально отображают ситуацию, во всем обвиняют ДНР, пишут, что начали наступление сепаратисты…

— Не надо верить сообщениям противоборствующих сторон, надо просто попробовать оценить ситуацию самостоятельно. Вот кому бы это могло быть выгодно? Совершенно понятно, что после инаугурации Трампа, как он начал выполнять свои обещания, стало совершенно понятно, что изменится вся политическая конфигурация в мире, а Украина объективно выпадает из фокуса общественного внимания.

Я вообще полагаю, что Трамп даже не планирует какого-то серьезного разговора с Путиным об Украине, о донецкой проблеме. И более того, даже о санкциях, потому что санкции — это обоюдно острое оружие, оно в одинаковой степени ударяет и по всем. Я предполагаю, что Путин хотел бы предложить Трампу политическую программу. То есть речь пошла бы, скорее всего, о новой политической повестке дня, о новом принципе мироустройства, в котором ведущую роль играли бы Китай, США и Российская Федерация.

А если стержень — поддержку атлантическую — вынуть из Европы, то ее ожидает фрагментирование. Мы уже наблюдаем начало этого процесса. Евросоюз разваливается. Республики постсоветского пространства стремились в Европу, но в этом случае их движение теряет всяческий смысл, не к кому становится присоединяться. И вот, ощущая эту неизбежность, представители европейской бюрократии и внутриамериканские ястребы, противостоящие Трампу, пытаются устроить всемирный Майдан, чтобы каким-то образом повлиять на Трампа и его сместить с должности.

Майданные настроения на Украине давно достигли уровня кровавых разборов. Этот Майдан всемирный в Донбассе проявляется в самых жестких и кровавых формах. Численность и количество боевых единиц вооруженных сил Украины на территориях, прилегающих к ДНР, значительно превышают силы ДНР и ЛНР. Но совершенно понятно, что в Донецк и Луганск при любых раскладах Украина не войдет, это невозможно, в принципе.

Соответственно, эта вакханалия артиллерийская имеет единственное объяснение — как можно больше принести жертв и разрушений мирному населению, вызвать ответный огонь вооруженных сил ЛНР и ДНР, что и было осуществлено. Таким образом за счет Донбасса Киев пытается вернуть фокус общественного внимания к украинской проблематике. Я думаю, что этот план, конечно, не удастся. Надо было дать ответ, ответ максимально жесткий и короткий. Я думаю, что сегодня такой ответ и был дан.

Я много раз слышал от украинских оппонентов, что главной защитой ЛНР и ДНР является Российская Федерация. Это — не так. Главным защитником ДНР и ЛНР является население Донбасса. И это — совершенно не какая-то пафосная фраза. Сейчас в город вернулись люди, которые бежали в 2014-м году, население составляет 90 процентов довоенного времени. И малейшее продвижение ВСУ будет оказывать сопротивление. Это означает не просто массовую, а громадную гибель большого количества людей.

И на это уже неизбежна серьезная реакция мирового сообщества. Это останавливает украинскую власть. Больше ничто. Они не дорожат своими солдатами. Мы же знаем, что они бросают их больных в поле, они там замерзают и умирают. Единственное, что способно на них повлиять, это те деньги, которые к ним поступают или не поступают. А это зависит от мирового общественного мнения. Поэтому они пытаются создать условия, при которых население вытеснялось бы, и не случайно в Авдеевке они пытаются эвакуировать население, но люди совсем не хотят уезжать. Они хорошо знают, что такое добробаты, они обоснованно боятся, что будут их дома грабить, и боятся.

В Донбассе нельзя выстроить фронт, как Берлинская стена. Это — один сплошной город и всегда есть какие-то тропинки, посадки — маленькие рукотворные рощицы, по которым люди всегда проходили из Донецка в Авдеевку. По этим тропинкам, конечно, ходят и диверсионные группы. Поэтому украинские вооруженные силы стоят в непосредственной близости города, где начинается городская застройка. В Киевском районе мои друзья живут, у них бои проходят регулярно под окнами. Они выглядывают в окно, и наблюдают бой. Дома защищаются, естественно, как в Сталинграде Дом Павлова.

Поэтому взять Донецк — нереально. Для это нужно количество людей, живущих в Донецке помноженное на цифры, которые необходимы для эффективной атаки. Сил у Украинских вооруженных сил гораздо больше, но такого преимущества у них нет. Поэтому основным защитником является само гражданское население Донецкой народной республики. И только потом, мы надеемся, что может прийти на помощь Россия.

— Понятно, что Донбасс просто не сдастся, поскольку все будут сопротивляться захватчиками, а народ победить невозможно.

— Несмотря на весь трагизм сегодняшнего дня, многочисленные жертвы, на самом деле, основные события еще впереди. К этому надо быть готовым. Это — война, и она может разгореться с новой силой и в гораздо больших масштабах.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев



Огонь для Донбасса: кому выгодно начало новой войны

Редакция Newsinfo