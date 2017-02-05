Экономический кризис. Паника или провокация?

Если открыть любое либеральное или "сочувствующее" оппозиции СМИ, то основу публикаций составляет паника насчет "катящейся в пропасть" российской экономики. Все это жирно сдобрено уже набившими оскомину тезисами по поводу коррупции во власти, якобы разворованном бюджете и истерике в отношении идущего на четвертый срок Путина, что, по мнению "экспертов", окончательно погубит страну. Никакие разумные доводы и контраргументы на подобные провокации, а иначе все эти опусы назвать нельзя, не действуют.

Все положительные тенденции объясняются исключительно тем, что, мол, власть просто кидает народу подачки в попытке выиграть время до будущих выборов. На это и идут последние резервы, после исчерпания которых россиян ждет неминуемая катастрофа. Создается впечатление, что российский народ, на которого и направлен весь этот "слив", воспринимается подобными "писателями" как сборище слепых идиотов, не могущее оценить реально и трезво происходящие в стране процессы.





Кроме нападок на власть, оппозиционная пресса делает ставку на провалы в социальной политике и пугает грядущей безработицей. Заявления столь же нелепые, сколько и легко разбиваемые. Конечно, экономические потрясения последних двух лет, санкции, падение рубля и прочее не могли не отразиться на уровне занятости. Ожидался резкий рост безработицы, который могли вызвать сокращения и закрытия контор в стиле "купи-продай", но, вопреки всем пессимистическим прогнозам, кризис спровоцировал совершенно обратный эффект. Люди захотели работать, не жить на ренту от сдаваемой квартиры, проценты из банка или мелкий навар с перепродажи, а зарабатывать сами. Для кого-то встряска стала отличным поводом радикально поменять свою жизнь. Количество желающих начать собственное дело, или как модно говорить "старт-ап", увеличилось.

Все это привело к существенному увеличению доли налогов, поступающих в казну с внутреннего рынка. Деньги не уходят западным инвесторам, а остаются в стране. А налоги — это растущий бюджет. Для любителей точных цифр — объем доходов федерального бюджета в 2016 году составит 13 738 468 671,8 тыс. рублей, львиная доля этой суммы пойдет на социальные программы. Останутся даже некоторые "излишки" в размере 5 507 110 000,0 тыс. рублей для накопления в Резервном фонде.

Не растет и внешний долг России, который по прогнозам на 2017 год лишь немного превысит $55 млрд. Для сравнения, долги США всему миру в этом году составили $19 трлн.

Перепрофилирование экономики в направлении импортозамещения потребовало и новых работников. Ведь если делать что-то свое, "российское", нужны умелые рабочие руки и здравомыслящие, инициативные, творческие головы. Раньше многие из них уезжали на Запад, не видя перспектив в своей стране, — сегодня тенденция обратная. Люди ищут применение своим силам дома, оправдывая поговорку "где родился, там и пригодился".

О какой безработице может идти речь, когда рабочих рук наоборот не хватает, причем во всех отраслях. И это касается не только столицы, но и провинции. Некогда дотационные регионы начали выходить на полное самообеспечение именно после того, как на убыточные предприятия пришли новые люди. Рекрутинговые агентства сбиваются с ног в поисках квалифицированных кадров на прилично оплачиваемые вакансии. Вузы не успевают готовить специалистов, которых "расхватывают" дальновидные руководители еще на стадии обучения. Процент находящих работу во время или сразу после окончания обучения за последние пять лет в России вырос на 37% по сравнению с началом 2000-х. Сама же безработица составляет менее 5,3% экономически активного населения (4,4 млн человек), что значительно ниже, чем в большинстве стран Запада (в США — 5%, Италия — 12%, Франция — 10,2%, Германия — 7,1%, Греция — 25%). К слову, половина российских временно безработных получают государственное пособие.

Конечно, не стоит смотреть на все экономические процессы в России исключительно с оптимистичной точки зрения. Международное давление, санкции, попытки изоляции нанесли серьезный урон народному хозяйству страны. Однако высокий кредит доверия со стороны населения позволяет власти проводить необходимые решения в жизнь и реформировать экономику, проходить кризис с наименьшими потерями, как в глобальном плане, так и в отношении каждого конкретного "кошелька" россиянина.

Информационная война против российских реалий в самом разгаре, и она много сложнее простой пропаганды, ибо последняя служит лишь для искажённого восприятия действительности, а первая требует активных действий в первую очередь по дискредитации своего противника. И здесь, как на любой войне, все средства хороши. Ложь, передергивание фактов, спекуляция на отдельных недочетах, попытки завуалировать общую картину частностями — в ход идет все, чтобы принизить успехи страны, создать ощущение надвигающейся катастрофы, вселить в людей неуверенность и панику, поскольку испуганному и растерянному человеку легче всего внушить некие поддельные ценности, заставить опустить руки тогда, когда цель уже почти достигнута.

Виталий Кокорин