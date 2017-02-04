Сербы рассчитывают на нас

"Сербия на самом деле — это Россия в миниатюре", — любят говорить сербы, добавляя, что отношения с русскими у них всегда были и будут братскими.

Сербия продолжает демонстрировать свое желание сотрудничать с Россией. Не так давно она подала заявку на поставку русского вооружения, рассчитывая на развитие военно-технического сотрудничества. Дмитрий Рагозин уже уверил, что мы окажем любую возможную поддержку нашим союзникам, а предложение будет рассмотрено в кратчайшие сроки.





Уникальный военный контракт В СМИ не первую неделю обсуждают, что Россия и Сербия могут подписать беспрецедентный по сумме и наполнению военный договор.

Еще в октябре премьер-министр Сербии Александр Вучич привозил с собой контракт, предполагающий практически полное перевооружение сербской армии под наши (российские) стандарты.

К примеру:

— обеспечение гаубиц "Нора" российскими колесными парами (актуально для Сербии с ее проблемами на хорватской границе), для этого необходимо подписать контракт с КамАЗом;

— необходимость оснастить сербские платформы "Лазар-2" нашими тридцати миллиметровыми пушками под кодовым названием "изделие 242" (универсальный вариант для балканских условий, к тому же армия не будет перегружена тяжелыми танками и ствольной артиллерией);

— поставки транспортных вертолетов;

— возможность поставок систем ПРО. Эксперты уже писали, что организация ПРО по низколетящим целям — это уникальный контракт, сравнимый только с поставками С-300 в Иран. А кто-то даже намекал на то, что о подобных поставках речь идет и сейчас (не подумайте, сербы не затеяли войн, просто, по старому опыту знают, что нужно, дабы не стать "легкой мишенью").

К тому же не стоит забывать о том, что соседняя с Сербией Хорватия не так давно выразила заинтересованность в приобретении нового ударного вооружения. Пока непонятно против кого они намерены использовать военную технику. Однако это стало еще одной причиной, по которой Сербии хотелось бы поскорее почувствовать себя в безопасности.

Двухсторонняя выгода К тому же, перевооружение по русскому образцу — это прямой отказ Сербии от вступления в ЕС и уж тем более в НАТО. Как вы знаете, одним из важнейших пунктов вступления в блок является полный переход на

единую систему перевооружения, которая подготовлена в альянсе для новых стран.

Общую сумму контракта пока подсчитать трудно, эксперты не берутся оценивать его точную стоимость, однако уверяют, что он будет уникален не только для Сербии, но и для Балканского региона в целом.

Если контракт подпишут в том виде, в котором его демонстрировал Вучич, можно не сомневаться — выгода не обойдет ни одну сторону.

Мы получим военный заказ, загрузим работой ВПК, обеспечим дополнительными рабочими местами население, я уже не говорю о том, что расширим политическое и экономическое влияние на Европу.

Сербы же, несмотря на увеличившуюся нагрузку на бюджет, получат уверенность в полнейшей безопасности от внешнего (в том числе воздушного) вторжения. К тому же Россия уже выразила желание помочь Сербии "посредством определенных договоренностей".

С-300 Уже вчера вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил Белград с целью обсуждения возможной сделки по вооружению:

"Российская Федерация будет тщательно изучать ту заявку, которая поступила от сербской стороны, и мы будем исходить из необходимости обеспечить на минимально достаточном уровне безопасность Сербии с учётом её потребностей путём поставки высокоэффективных вооружений — не наступательных, а тех, которые могли бы предотвратить любые риски нападения на Сербию".

Во время визита Дмитрий Рогозин сделал необычный подарок главе правительства Сербии, вручив ему макет зенитной ракетной системы С-300.

Более того, премьер отметил, что закупки вооружения связаны не только с экономическими возможностями Сербии, тут главную роль играют четкие представления о рисках, которые испытывает сербская безопасность.

Легендарный югославский и сербский кинорежиссер, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, кавалер Эмир Кустурица как-то признался, что если бы у Югославии были С-300, она бы до сих пор была жива.

Согласитесь, значимость вооружения трудно переоценить.

Поможем, чем можем

Естественно, мы сделаем все необходимое, дабы обезопасить своего союзника, страну, которая первая нарушила "европейское молчание" в отношении России, страну, которая без толики сомнения отказала Керри в просьбе "свернуть" все контакты с Россией.

"Наличие сильной военной державы — союзника Сербии успокоит любого агрессора", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать Сербия на помощь России в случае возможного повторения сценария 1999 года, когда Югославия (позже распалась на Сербию и Черногорию) подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас Россия обдумывает идею о перенесении производства автокомпонентов для "КамАЗ" и "АвтоВАЗ" из Турции в Сербию. А это принесет немалую выгоду сербской экономике.

Вспомнилось, как около года назад, когда никто из европейских стран не осмеливался идти наперекор Вашингтону, когда каждый поддерживал антироссийские санкции и пугал население злобным Путиным, сербские радиостанции транслировали в прямом эфире шутки про себя и русских:

Исторические союзники Вообще, отношения между нашими государствами всегда строились на поддержке и взаимовыручке.

Вспомните как наша страна, заступившись за Сербию, вступила в войну, которой суждено было стать Первой мировой.

"Его Величество сказали мне, что все надежды возлагаются на Императора и на Россию, потому что только её весомое слово может спасти Сербию", — читал в телеграмме Николай II.

Естественно ответ был положительный, союзников в беде мы бросить не могли.

Ну, а что было потом, вы хорошо знаете.

"Во время тяжелого отступления сербской армии встал вопрос о ее спасении, и западные союзники колебались в этом вопросе с оказанием помощи, то твердая позиция и заявления Российского императора Николая II спасли и сербскую армию, и сербский народ. Это показатель того, сколько российское государство думало о нас", — с точностью подметил Сербский Патриарх Ириней, уверив, что Россия для сербов всегда была и будет на первом месте.

История не раз доказывала, что связи между братскими народами неразрывны.

Србија и Русија: једна вера, једна крв О том, как уважают и любят русских в Сербии говорить можно часами. Помните, году в 2014-ом, интернет заполнили плакаты "Путин jе Србин"?

Один мой знакомый, побывавший в Сербии несколько лет назад, рассказывал, что очень часто на стенах домов можно встретить граффити с надписью: "Putin is watching you".

А совсем недавно сербы посвятили настенное панно нашему летчику, погибшему в Сирии. Олег Анатольевич Пешков изображен на фоне флагов России и Сербии, на которых написаны строчки из песни "С чего начинается Родина…" на русском и сербском языках.

Очень часто в своей речи сербы употребляют такие выражения, как: "Маjкa Русиjа" ("Россия — матушка"), "Братска Русиjа" ("братская Россия"). А помните, как в декабре 2014 в интернет попало видео, на котором сербские девушки поют песню о России?

В общем, о теплом отношении сербов к русским говорить можно бесконечно. Искренне надеюсь на то, что задуманные проекты будут реализованы, и тут во главе угла стоит не только политическая и финансовая выгода, но и настоящая дружба, которая в наше время дорогого стоит.

Виталий Кокорин