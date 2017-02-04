Сербы рассчитывают на нас
Сербия продолжает демонстрировать свое желание сотрудничать с Россией. Не так давно она подала заявку на поставку русского вооружения, рассчитывая на развитие военно-технического сотрудничества. Дмитрий Рагозин уже уверил, что мы окажем любую возможную поддержку нашим союзникам, а предложение будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
Уникальный военный контракт В СМИ не первую неделю обсуждают, что Россия и Сербия могут подписать беспрецедентный по сумме и наполнению военный договор.
Еще в октябре премьер-министр Сербии Александр Вучич привозил с собой контракт, предполагающий практически полное перевооружение сербской армии под наши (российские) стандарты.
К примеру:
— обеспечение гаубиц "Нора" российскими колесными парами (актуально для Сербии с ее проблемами на хорватской границе), для этого необходимо подписать контракт с КамАЗом;
— необходимость оснастить сербские платформы "Лазар-2" нашими тридцати миллиметровыми пушками под кодовым названием "изделие 242" (универсальный вариант для балканских условий, к тому же армия не будет перегружена тяжелыми танками и ствольной артиллерией);
— поставки транспортных вертолетов;
— возможность поставок систем ПРО. Эксперты уже писали, что организация ПРО по низколетящим целям — это уникальный контракт, сравнимый только с поставками С-300 в Иран. А кто-то даже намекал на то, что о подобных поставках речь идет и сейчас (не подумайте, сербы не затеяли войн, просто, по старому опыту знают, что нужно, дабы не стать "легкой мишенью").
К тому же не стоит забывать о том, что соседняя с Сербией Хорватия не так давно выразила заинтересованность в приобретении нового ударного вооружения. Пока непонятно против кого они намерены использовать военную технику. Однако это стало еще одной причиной, по которой Сербии хотелось бы поскорее почувствовать себя в безопасности.
Двухсторонняя выгода К тому же, перевооружение по русскому образцу — это прямой отказ Сербии от вступления в ЕС и уж тем более в НАТО. Как вы знаете, одним из важнейших пунктов вступления в блок является полный переход на
единую систему перевооружения, которая подготовлена в альянсе для новых стран.
Общую сумму контракта пока подсчитать трудно, эксперты не берутся оценивать его точную стоимость, однако уверяют, что он будет уникален не только для Сербии, но и для Балканского региона в целом.
Если контракт подпишут в том виде, в котором его демонстрировал Вучич, можно не сомневаться — выгода не обойдет ни одну сторону.
Мы получим военный заказ, загрузим работой ВПК, обеспечим дополнительными рабочими местами население, я уже не говорю о том, что расширим политическое и экономическое влияние на Европу.
Сербы же, несмотря на увеличившуюся нагрузку на бюджет, получат уверенность в полнейшей безопасности от внешнего (в том числе воздушного) вторжения. К тому же Россия уже выразила желание помочь Сербии "посредством определенных договоренностей".
С-300 Уже вчера вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил Белград с целью обсуждения возможной сделки по вооружению:
"Российская Федерация будет тщательно изучать ту заявку, которая поступила от сербской стороны, и мы будем исходить из необходимости обеспечить на минимально достаточном уровне безопасность Сербии с учётом её потребностей путём поставки высокоэффективных вооружений — не наступательных, а тех, которые могли бы предотвратить любые риски нападения на Сербию".
Во время визита Дмитрий Рогозин сделал необычный подарок главе правительства Сербии, вручив ему макет зенитной ракетной системы С-300.
Более того, премьер отметил, что закупки вооружения связаны не только с экономическими возможностями Сербии, тут главную роль играют четкие представления о рисках, которые испытывает сербская безопасность.
Легендарный югославский и сербский кинорежиссер, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, кавалер Эмир Кустурица как-то признался, что если бы у Югославии были С-300, она бы до сих пор была жива.
Согласитесь, значимость вооружения трудно переоценить.
Поможем, чем можем
Естественно, мы сделаем все необходимое, дабы обезопасить своего союзника, страну, которая первая нарушила "европейское молчание" в отношении России, страну, которая без толики сомнения отказала Керри в просьбе "свернуть" все контакты с Россией.
"Наличие сильной военной державы — союзника Сербии успокоит любого агрессора", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать Сербия на помощь России в случае возможного повторения сценария 1999 года, когда Югославия (позже распалась на Сербию и Черногорию) подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас Россия обдумывает идею о перенесении производства автокомпонентов для "КамАЗ" и "АвтоВАЗ" из Турции в Сербию. А это принесет немалую выгоду сербской экономике.
Вспомнилось, как около года назад, когда никто из европейских стран не осмеливался идти наперекор Вашингтону, когда каждый поддерживал антироссийские санкции и пугал население злобным Путиным, сербские радиостанции транслировали в прямом эфире шутки про себя и русских:
Исторические союзники Вообще, отношения между нашими государствами всегда строились на поддержке и взаимовыручке.
Вспомните как наша страна, заступившись за Сербию, вступила в войну, которой суждено было стать Первой мировой.
"Его Величество сказали мне, что все надежды возлагаются на Императора и на Россию, потому что только её весомое слово может спасти Сербию", — читал в телеграмме Николай II.
Естественно ответ был положительный, союзников в беде мы бросить не могли.
Ну, а что было потом, вы хорошо знаете.
"Во время тяжелого отступления сербской армии встал вопрос о ее спасении, и западные союзники колебались в этом вопросе с оказанием помощи, то твердая позиция и заявления Российского императора Николая II спасли и сербскую армию, и сербский народ. Это показатель того, сколько российское государство думало о нас", — с точностью подметил Сербский Патриарх Ириней, уверив, что Россия для сербов всегда была и будет на первом месте.
История не раз доказывала, что связи между братскими народами неразрывны.
Србија и Русија: једна вера, једна крв О том, как уважают и любят русских в Сербии говорить можно часами. Помните, году в 2014-ом, интернет заполнили плакаты "Путин jе Србин"?
Один мой знакомый, побывавший в Сербии несколько лет назад, рассказывал, что очень часто на стенах домов можно встретить граффити с надписью: "Putin is watching you".
А совсем недавно сербы посвятили настенное панно нашему летчику, погибшему в Сирии. Олег Анатольевич Пешков изображен на фоне флагов России и Сербии, на которых написаны строчки из песни "С чего начинается Родина…" на русском и сербском языках.
Очень часто в своей речи сербы употребляют такие выражения, как: "Маjкa Русиjа" ("Россия — матушка"), "Братска Русиjа" ("братская Россия"). А помните, как в декабре 2014 в интернет попало видео, на котором сербские девушки поют песню о России?
В общем, о теплом отношении сербов к русским говорить можно бесконечно. Искренне надеюсь на то, что задуманные проекты будут реализованы, и тут во главе угла стоит не только политическая и финансовая выгода, но и настоящая дружба, которая в наше время дорогого стоит.