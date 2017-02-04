Если уйдет Путин

Приближающиеся президентские выборы 2018 года и то, что Владимир Путин не дает однозначного ответа о своих планах по поводу своего участия в них, порождает огромное количество толков и прогнозов на тему – что же будет со страной, если он уйдет.

Дебаты на тему постпутинской России, как вполне возможного варианта, занимают не только политологов, аналитиков и экономистов, но и на первый взгляд далеких от этой темы людей. Естественно, большинство простых россиян волнует, как потенциальная смена руководства страны скажется на них лично. Страшит, в первую очередь, даже не способности нового лидера в плане правильного управления государством, а то, не ввергнет ли смена власти страну в хаос.





Самый живой пример – Украина, уже третий год падающая в гуманитарную и экономическую пропасть. Однако, такие параллели не совсем корректны и произошедшее в Незалежной никак нельзя сравнивать с перспективами России. Во-первых, там произошел государственный переворот и банальный захват власти, под покровительством и при спонсировании со стороны внешних сил, то бишь, США. В России этот сценарий в принципе невозможен. Во-вторых, «Евромайдан», и последовавшие за ним события, стали логическим следствием того, к чему киевская верхушка, по сути, и шла последние 20 лет мнимой «незалежности», расшатывая страну и ведя её к развалу. Ни для кого не секрет, что Украина плавно, но целенаправленно, при активной помощи «советников» с запада, катилась к полному упадку политической власти, подорванной еще чередой «оранжевых революций». В России подобных предпосылок нет.

На самом деле, если Путин уйдет, в стране практически ничего не изменится и ничего страшного не случится. Не произойдет даже пресловутого «дележа власти», как это обычно бывает в отдельных «банановых республиках» или все той же «стране 404».

Больше всех паникует и нагнетает обстановку так называемая «несистемная оппозиция», которая, в принципе, особого вреда и не приносит, поскольку ни сил, ни ресурсов, ни поддержки народа для этого у нее нет. Так, чуть нервирует, да раздражает брюзжанием и хамскими выкриками «с мест», но, как говориться, «собака лает, караван идет» и на их жужжание из адекватных россиян уже мало кто обращает внимание, отмахиваясь, как от назойливых мух. Но подобная риторика оппозиции в этом ключе предсказуема и объяснима, её оплатили, а значит нужно отрабатывать полученные подачки.

Другое дело, когда сомнения на счет будущего России начинает обуревать вполне разумных политиков. Не будем отвлекаться на конкретику, но подобными вопросами задаются и в правительстве страны и в Госдуме. Однако, пессимистичные настроения развеиваются сразу после мало-мальски продуманного анализа происходящего сегодня в стране. Экономика, пройдя период спада из-за санкций и резко подешевевшей нефти, уже прошла низшую точку кризиса, стабилизировалась и уверенно выходит на прежние высоты, международное положение страны незыблемо, как никогда, авторитет власти у народа непререкаем. Государство еще никогда не пользовалось столь сильной поддержкой своих граждан. Все внутренние процессы налажены и работают бесперебойно, если не считать единичных и частных случаев. По большому счету, такой богатой и сильной страной, со стабильной экономикой и уверенной властью, как РФ, может управлять кто угодно, и в случае смены политического руководства простой народ этого даже и не заметит.

Есть и другой аспект, который вызывает опасение у «паникеров» на тему перемен в Кремле. Путин сегодня - один из самых сильных мировых лидеров и, безусловно, самая значимая фигура в стране. Следовательно, как считают пессимисты от аналитики, с его уходом страна потеряет уверенного и сильного лидера. А замены ему на данный момент ни среди сподвижников президента, ни тем более, среди его оппонентов нет. К сожалению, достойного преемника не предлагает и сам президент. То есть, по их мнению, уход Путина будет означать конец независимой политике России и она непременно падет под натиском внешних сил. Мол, Запад, собрав силы, ударит со всех фронтов, вылезет из нор вся антироссийская и либеральная кодла и вцепится в горло падающему колоссу, экономика рухнет под очередным цунами санкций, страну растащат по частям, потеряем Крым , а то и еще что-нибудь и так далее, вариантов паники великое множество. Утверждение достаточно нелепое уже по той причине, что сила страны не в одной только харизме и политической воле её лидера, а в общей сплоченности. Выстоять против внешнего влияния можно только при едином конгломерате власти и народа, а не только уповая на жесткую руку и здравый ум главы государства.

Да, действительно, Путин в сегодняшней политической элите, это единственная личность, способная грамотно работать на благо отечества и оберегать суверенитет РФ от посягательств недоброжелателей, при этом умеющая находить единственно выгодный для нашей страны компромисс. До него постсоветская Россия правителей такого уровня еще не знала. Грубо говоря, ни экспрессивный, но не умевший думать перспективно Ельцин, со всеми его недостатками, ни обладатель медали Госдепа « За победу над СССР в Холодной войне», разваливший и распродавший Союз Горбачев, ему в подметки не годятся.

Конечно, не стоит предполагать, что уход Путина с президентского поста пройдет уж совершенно гладко, а тем более незаметно. Естественно, что этим попытаются воспользоваться многие силы, как иностранные, так и внутренние, в надежде прорваться в Кремль на волне возможной временной неразберихи. Удастся это вряд ли, однако необходимо быть готовыми к жесткому отпору в отношении всех желающих поживиться на смене рулевого. Сомнений в том, что россияне отстоят свою страну, С Путиным, или кем-то другим во главе, нет, но это будет не просто.

Виталий Кокорин