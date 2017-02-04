Спасибо Потёмкину и Екатерине Второй

Двести тридцать три года назад, 8 апреля 1783 года, императрица Екатерина Вторая выпустила манифест о присоединении Крыма к государству Российскому.

«В прошедшую с Портой Оттоманской войну, когда силы и победы оружия нашего давали нам полное право оставить в пользу нашу Крым, в руках наших бывший, мы сим и другими пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портой Оттоманской, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и остуде, происходившим часто между Россией и Портой в прежнем татар состоянии.





Не достигли мы однако ж в пределах той части Империи нашей тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному.

Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был вытеснен из места и отчизны пришельцев, который готовился возвратить их под иго прежнего господства. Часть из них слепо к нему прилепилась, другая не была в силах противуборствовать.

В таковых обстоятельствах принуждены мы были, для сохранения целости здания нами воздвигнутого, одного из лучших от войны приобретения, принять благонамеренных татар в наше покровительство, доставить им свободу, избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законного Хана, и установить его правление; для сего нужно было привесть военные силы наши в движение, отрядить из них в самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его там долго, и наконец действовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелась с Портой Оттоманской новая война, как то у всех в свежей памяти».

И итог: «Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно, и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те прелости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется».

История движется по спирали, и на новом витке цикл во многом повторяется. Снова на тех рубежах заговорщики и самозванцы «преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному». Снова «едва не возгорелась с Портой Оттоманской война». Снова пришлось «привесть военные силы наши в движение, отрядить из них в самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его там долго». И снова #Крымнаш.

Империя Российская всегда прирастала обороной. «Если кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет», то его сначала пасифицировали, а при рецидивах включали в состав Империи, чтобы приглядывать и вразумлять, способствуя «тишине и безопасности».

Вот и нынче жители Новороссии второй год успокаивают в котлах набеги особо воинственных американских янычар. Как завещал Александр Васильевич Суворов «Не числом, а умением».

Кардинал Ришелье говорил, что «Движение границ – это дыхание государства, если границы не движутся, то государство мертво». В 1991 году Империя глубоко выдохнула, сбросила старую шкуру, в очередной раз переродилась, а теперь снова набирает воздух в лёгкие.

Тысячелетняя история Руси доказывает: всё, что когда-то было Русью, обязательно снова ею станет. И даже больше.

А те, кто пытается спорить с судьбой, невольно её приближают. Референдум в Голландии тому лишнее доказательство. Так что расслабьтесь и изучайте законы РФ, а также права и обязанности граждан Российской Федерации.

Виталий Кокорин