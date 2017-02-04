Российские войска получили вертолеты с уникальным комплексом "Рычаг-АВ"

Не так давно концерн "Радиоэлектронные технологии" передал российскому военному ведомству два новых вертолета семейства Ми-8, которые оснащены станцией активных помех "Рычаг-АВ". Об этом сообщил гендиректор КРЭТ.

В целом "Радиоэлектронные технологии" за прошлый год поставили Минобороны РФ вооружения на сумму в 89 миллиардов рублей, полностью выполнив свои обязательства по гособоронзаказу. В этом году продолжаются поставки новейшего оборудования, среди которого находятся вертолетные комплексы РЭБ "Рычаг-АВ".





Разработка этого средства радиоэлектронной борьбы завершилась буквально несколько лет назад. Станция активных помех "Рычаг-АВ" монтируется на вертолетах Ми-8МТВ-5-1, образуя комплекс, получивший название Ми8-МТПР1. Он обеспечивает эффективную защиту летательных аппаратов, наземных и надводных объектов от средств воздушного нападения противника в радиусе нескольких сотен километров. При этом существует возможность подавления сразу нескольких целей одновременно.

Комплексы "Рычаг-АВ" можно устанавливать не только на винтокрылых машинах, но и на других видах техники или стационарных объектах. При его изготовлении используются передовые российские технологии и комплектующие. Интересно, что конструкторы других стран мира пока не смогли реализовать установку средств РЭБ на вертолете. Вместе с тем монтаж средств РЭБ на винтокрылые машины обеспечивает их мобильность и гибкость применения.

"Рычаг-АВ" состоит из многолучевых антенных решеток. Технология цифровой обработки и записи радиосигнала позволяет поддерживать устойчивый прием и эффективное подавление по всей зоне действия. Обширная база данных комплекса содержит информацию о множестве военных объектов, что позволяет для каждой отдельной цели подбирать наиболее эффективные помехи. При этом, по словам представителей КРЭТ, существующая "библиотека" будет активно пополняться.

Вертолет Ми-8МТВ-5-1 был несколько доработан для использования уникального комплекса. Известно, что экипаж машины защищен дополнительным экранированием, которое предохранит людей от мощного электромагнитного излучения. Крупные блоки комплекса расположены в грузовом отсеке вертолета, а на фюзеляже монтируются различные антенны и другая аппаратура.

Разработчики сообщают, что комплексы "Рычаг-АВ" востребованы как в России, так и за рубежом. За ним буквально выстраиваются в очередь иностранные заказчики. Однако КРЭТ пока не собирается поставлять комплексы за пределы РФ, поскольку это уникальное оборудование не имеет аналогов в мире.

За последние годы Россия добилась больших успехов в деле конструирования и производства средств радиоэлектронной борьбы. По мнению специалистов, российские комплексы являются лучшими на планете. Среди образцов отечественных средств РЭБ следует отметить комплексы "Хибины", "Москва-1", "Красуха", "Ртуть-БМ", "Витебск", "Президент-С".

Виталий Кокорин