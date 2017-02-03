Причина всех социальных потрясений

Существует огромное количество людей, которые любят своё Отечество, свой народ. Эти люди не хотят гибели своей Родины, исчезновения своего народа, поэтому они начинают изучать историю этносов, империй, пытаясь извлечь уроки (Самое большое количество исторических примеров зафиксировано в Библии). Когда мы заглядываем в историю государств, народов, общин, мы видим череду развалов, катастроф, потрясений. Границы стран постоянно плавают, народы меняют корневые системы. Причиной подобных явлений является человек. Давайте представим, что на огромной скорости летит ракета. Если какой-то самый незначительный механизм выйдет из строя, то неизбежно произойдёт сцепная реакция и вся ракета развалится. Всего лишь из-за мелкого винтика может пострадать вся конструкция. Этот пример наглядно показывает, как ошибка одного винтика влияет на всю систему.

Для справки: В русском языке слово «грех» (ст.-слав. грѣхъ), очевидно, изначально по значению соответствовало понятию «ошибка» (ср. «погрешность», «огреха»). Аналогично греки обозначали понятие греха словом др.- греч. ἁμάρτημα, ἁμαρτία, означающим «промах, погрешность, провинность».





Грехи каждого человека копятся и передаются окружающим, в том числе и следующим поколениям, тем самым происходит заражение общества, элиты, а как итог - социальное потрясение. Иными словами, заражение грехами можно сравнить с любой вирусной эпидемией. Грех, как и вирус, формируется в нездоровой среде, затем передаётся другим людям, втягивая в свою чёрную дыру всё больше и больше людей. Война, между прочим, это своего рода хирургическое вмешательство, где заражённую часть вырезают, после чего наступает период временного выздоровления. Для того чтобы бороться с болезнями, люди создали больницы, лекарства. Каждый из нас постоянно посещает больницы, обследуется, короче говоря, пытается защитить своё тело от вирусов, болезней, вредных бактерий. Государство тратит много средств налогоплательщиков на создание медицинских препаратов, технологий, чтобы успешно бороться с эпидемией и народ с этим мирится. Однако совершенно иначе люди реагируют на грехи. Большинство современных людей не видят необходимости бороться с грехами, более того, многие из нас грехи воспринимают, как некую надстройку своего индивидуального характера. Кто-то по ошибке считает, что именно жадность помогла ему стать богатым, и он прививает эту жадность уже своим детям, создавая тем самым ту самую нездоровую среду.

Внутри каждого народа существует Церковь, которая побуждает взрослых и детей ходить в храмы, молиться, тем самым пытаясь оздоровить всех и каждого. Церковь, грубо говоря является лечебницей. Каждый верующий добровольно идёт принимать горькую пилюлю, зная, что иммунитет нужно поддерживать запретами, строгими постами, молитвами и т.д. Один мудрый человек как-то сказал, что силу воли нужно качать, как мышцу. Борьба с собственными грехами есть не что иное, как укрепление силы воли отдельного человека и укрепление иммунитета всего народа в целом. Россия знает много примеров, когда сильный человек, на пике своей популярности и карьеры вдруг бросает всё и уходит в священники или становится очень набожным. Среди духовенства можно и сегодня встретить большое количество военных, врачей, учёных и т.д. Именно осознание своей ответственности перед обществом способно менять приоритеты человека. Кстати говоря, Путин стал ходить в храмы в тот момент, когда понял взаимосвязь между личностью и обществом. В Российской Империи было совершенно естественным платить десятину, и никто не роптал. Каждый понимал, что Церковь существует во благо общества и проделывает большой объём социальной работы, купируя большое количество социальных болезней. Однако Россия находится в окружении иных цивилизаций и государств, с которыми русскому народу приходится взаимодействовать. Взаимопроникновение культур и различные чуждые идеологии стали питательной почвой внутри элиты. В какой-то период нашей истории произошла подмена ценностей, и все социальные болезни соседей проникли и сбили курсор. Дошло до того, что народ перестал считаться с Церковью, как итог, самые страшные потрясения за всю русскую историю. Сегодня мы живём в обществе, где патриотами России себя называют аморальные и безответственные люди. С другой стороны, если мы посмотрим на жизненный путь любого человека, который совершил подвиг, мы обязательно обнаружим массу добродетелей, которыми подавляются грехи. Как ни странно, но можно много раз крикнуть "СЛАВА РОССИИ", быть внутри патриотического сообщества, но в критической ситуации просто струсить. Поэтому призываю всех, кто любит Россию, обратить внимание внутрь себя в первую очередь. Сегодня против России ведётся война информационная, а это не что иное, как атака на иммунитет каждого.

И последнее, дух всегда отражается на теле. Человек, который борется с грехами, всегда передаёт чистые гены своим потомкам. Казаки, как наглядный пример. Борьба с грехами отражается и на умственных способностях. Ничто так не развивает интеллект, как религия и культура. Ведь именно религия и культура являются неотъемлемой частью человеческого вида. Борьба с грехами полезна и имеет отдачу на долгие годы вперёд.

P.S. Изучайте влияние грехов на поступки людей, подавляйте эти самые грехи в себе и тогда будете непобедимыми в любых средах.

Виталий Кокорин