Столкновение двух стихий. Donald Cook и Су-24

Столкнулись две стихии – воздух и вода. Российский бомбардировщик Су-24 мирно пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, где пребывал американский эсминец Donald Cook.

И воздушное, и морское судно предназначены для проведения военных действий. Но в этот раз бомбардировщик





был, так сказать, на прогулке – даже не вооружен. «Сушка» просто пролетала в 70 км от российской военно-морской базы. Американский миноносец в тех краях забавлялся с польским вертолётом, то есть вывел его на боевые учения.

И вспыхнуло пламя Конфликт разгорелся в тот момент, когда российский самолёт пролетел, как выражается американская сторона, в опасной близости от эсминца. Дело было во вторник. В воскресение, как заявляют в Вашингтоне, полеты возобновились.

Не гоже летать над открытым морем. Не гоже мешать забавляться американцам с поляками.

Хотя постойте! С каких это пор, чтобы пролететь над нейтральными водами, нужно просить одобрения американского флота?

Они на то и нейтральны, что находятся в равноправном пользовании всех государств. Хоть и термин этот не утвердился в международном праве (там нейтральная территория называется открытым морем), но мы все прекрасно понимаем, что притязаний на нейтральные воды не может иметь ни одно государство. Открытое море предусматривает свободу судоходства и свободу полётов.

У госсекретаря «бомбит» Теперь госсекретарь США Джон Керри позволяет себе высказываться нелестно в адрес российской авиации. Он называет приближение российского бомбардировщика «опасным» и «провокационным». Глядите, как распылается Керри перед СМИ:

«В соответствии с правилами ведения боевых действий, они могли быть сбиты». Простите, но о каких правилах ведения боевых действий идет речь? Россия не пересекала границу территориальных вод. Да, нейтральные воды имеют право служить театром военных действий. Но когда США успели объявить войну России, чтобы перейти к военным действиям?

Логика удивительная. Но, согласно принципам демократии, и такая точка зрения имеет право на существования. А теперь давайте ответим на наболевшие вопросы, которые не перестают возникать в связи с высказываниями уважаемого госсекретаря.

Имело ли право судно атаковать российскую сушку? Ответ – нет. Причин для атаки не было, как и боевых этюдов. Поэтому сбитый российский бомбардировщик в нейтральных водах вряд ли бы сыграл на руку престижу Штатов. А гнев России был бы беспределен.

Имеет ли место быть провокация? Ответ – нет. США могут расценивать жест как хотят. И даже не сложно догадаться, в каком направлении они будут «думать». Но российские бомбардировщики имеют право пролетать, как хотят, над нейтральными водами, хоть шасси касаться водички вблизи эсминца.

Претензии за неимением нарушений беспочвенны.

Провокация имела бы место быть, если бы российский бомбардировщик сам открыл огонь по американскому военному кораблю. А пролететь мимо? Хороша провокация. Но разъяренного быка и провоцировать, как правило, не нужно, он сам лезет на рожон, как только приметит красный цвет.

Оккупация нейтральных вод Америка боится близости России в нейтральных водах, но с этим страхом придется смириться. Ведь поделать с этой ситуацией ничего нельзя. Так уж вышло, что все имеют право ими пользоваться. Это не территориальная собственность США, как и не собственность России.

Но Вашингтон не собирается сосуществовать в одном водном пространстве с «угрозой №1» – Россией. Американский флот формально оккупировал открытое море и считает любой пролетающий самолёт потенциальной угрозой. В адрес России лишь сыплются обвинения: «Провокация! Провокация!». Но вот вам тема для размышлений: «А боевые учения с Польшей, которая призывает НАТО к силовым методам в отношении России, - это не провокация?».

Виталий Кокорин