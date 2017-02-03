﻿ Россиянин в армии США. Что не так?





Получивший грин-карту по линии воссоединения с семьей 35-летний россиянин Сергей Шейнин, приехав в США, сразу устроился на службу в армию. Он успешно прошел тесты, тренировочный лагерь и поступил на службу в профессиональную учебку. Он думал, что его пошлют воевать в Афганистан или Ирак, но все закончилось гораздо трагичнее. О своей службе в армии США Сергей Шейнин рассказал в эфире видеостудии Pravda.Ru.

— Что вас заставило подтолкнуло вступить в армию Соединенных Штатов?

— В общем-то я и поехал туда именно с мыслью служить в армии. У меня была достаточно успешная карьера в Москве, я работал программистом, но мне стало интересно — до этого в армии я никогда не был.

Я думал, что был в очень хорошей физической форме, достаточной для того, чтобы пройти боевую подготовку. Предполагал, что окажусь где-то в горячей точке. В январе 2009-го я принял присягу. В апреле я был в лагере подготовки новобранцев. Очень интенсивная физически и морально подготовка длилась 2,5 месяца.

После того как новобранец изъявляет желание служить, его отправляют на сдачу тестов: психологических, тестов интеллекта типа IQ и др. Там проверяют не только уровень интеллекта, но также выявляют область, в которой человек может оказаться наиболее применимым на службе — подходит ли он больше для пехоты, танковых войск или каких-то других.

— Вас в какие войска определили?

— Электронщиком в сигнальные войска — войска связи. Они занимаются установкой радиосвязи и психологическими операциями. Это — те, кто печатает пропаганду, которая распространяется на территории боевых действий. Они также занимаются обеспечением телерадиовещания армейских каналов.

В лагере боевой подготовки было достаточно сложно, но каких-то негативных моментов, связанных с дедовщиной или неуставными отношениями, там не наблюдалось. Хотя часто бывали напряженные ситуации между солдатами, но все были очень заняты, времени на неуставные отношения ни у кого не оставалось, да и физических сил тоже… Все время и силы, которые у солдата были, уходили на то, чтобы вынести физические нагрузки. Это продолжалось 2,5 месяца.

После этого я оказался на другой базе, где уже проходили профессиональную подготовку по специальности. У меня это была электроника, у других — мультимедиа или журналистика. Там у солдат было больше времени на то, чтобы выяснять друг с другом отношения, и начали проявляться некоторые неуставные моменты. Мне приходилось много раз слышать совершенно шокирующие стереотипы о России. Очень предвзятое отношение было, это вызывало проблемы у нас в коллективе. Доходило до серьезных физических конфронтаций…

— До драк?

— Да, буквально до драк.

— А что они вам предъявляли, какие были претензии?

— Ну, к примеру, что я поменял фамилию перед иммиграцией. Якобы фамилия моя — не моя, я ее просто купил за взятку, а на самом деле у меня славянская фамилия. А вот еврейскую фамилию я купил, чтобы в Америке казаться своим и спрятать славянские корни.

Также мне постоянно говорили, что моя семья — это чекисты Сталина, что мы убивали во время красного террора, ставили людей к стенке, и тому подобные стереотипы. Что у меня история с семьей плохая, все в семье были участниками красного террора. Все вокруг этого.

Многие там говорили, что у меня заниженный интеллект, что на самом деле он не соответствует результатам тестов. Потому что те, кто приезжает из России, имеют более низкий интеллект, что мы ничего не умеем, нам все время промывают мозги, а мы сами не можем составить мнение, нам все преподносится только через телевизор.

Очень часто я слышал от них унизительные вещи о русском языке, что он примитивен, а говорящие на русском не могут мыслить так обширно, как американцы. Процесс развития с рождения и до взрослого возраста заторможен из-за того, что язык не является таким развитым, как английский…

Но параллельно у меня складывались хорошие отношения со многими людьми, и мы остались друзьями с тех времен. А негатив исходил от тех людей, которые ничего никогда не видели. Они выросли буквально во дворе своего огорода, где у них не было никогда шанса достойно развиваться и получить хорошее образование. Просто им недавно сказали, что к русским и России нужно относиться негативно. Когда им выпадает шанс вылить на кого-то свою агрессию, они с удовольствием сколачиваются в группы и выбирают себе одну жертву, имея численное преимущество.

Они надеются, что им никогда не будет плохо, на них никто не замахнется, никто не будет с ними бороться и даже не будет от них обороняться. Вот таким образом они провоцируют драки и внеуставные отношения. Там было очень много насилия.

— Как вы себя настраивали на борьбу с ними?

— Я занимался единоборствами и не боялся физической конфронтации, но когда акты насилия повторялись один за одним, это приносило все больший и больший ущерб. Я думаю, что стал инвалидом, потому что до сих пор плохо себя чувствую, хотя с тех времен прошло шесть лет. Думал, что год, два, три — и мне станет лучше, но прошло шесть, и мне все еще очень плохо.

Я каждый день переживаю те события, не могу от них никуда деться, мне до сих пор плохо. Мне предлагались обследования с целью получения инвалидности, но я от них отказался, а сейчас думаю, что зря. Может быть, мне и стоило тогда получить инвалидность, поскольку это бы гарантировало какие-то льготы, может быть, страховку.

— Вы сейчас живете в России или в США?

— Нет, я из Соединенных Штатов уехал пять лет назад и уже пять лет живу туристом в Азии.

— Возвращаться туда не хотите?

— В США сложилась очень сложная ситуация. Мне полагались немалые пособия по безработице и другие выплаты после армии, но я их не смог получить. Думаю, что это связано именно с теми конфликтами, которые возникли во время службы. Я еще в 2010 году подал бумаги, но безрезультатно. Идет вот уже шестой год, но до сих пор нет ответа.

Я надеюсь на положительный ответ сейчас, после того, как произошла смена администрации. Может быть, все-таки решится этот вопрос наконец. Но я все еще не получал подтверждений, хотя пытаюсь до них дозвониться и узнать, что там с моим делом. Пока оно не разрешится, я в Америку ехать не хочу, потому что боюсь наступить на те же грабли. У меня все еще есть российское гражданство, возможно, я вернусь в Россию, но пока из Азии уезжать не хочу.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



Русский в армии США. Что не так?

Редакция рубрики "Общество"