"Чёрный четверг" для американской авиации

Во всём мире, да и в России в том числе, 12 апреля ассоциируется с первым полётом человека в космос, однако ровно за 10 лет до этого эпизода космического противостояния между США и СССР, советская авиация устроила настоящую «Хиросиму» непобедимым, казалось бы, американским бомбардировщикам B-29, которые именовались в среде лётчиков не иначе, как «летающая крепость».

Случилось всё это во времена Корейской войны. Ещё в 1950 году поддержать правительство Северной Кореи под видом добровольцев прибыл 64-й истребительный авиакорпус, вооружённый новыми самолётами МиГ-15, которые на тот момент являлись самыми современными самолётами советского производства, оставляя не у дел американские F-80 и F-84.





Однако бомбардировщики B-29, которые сбрасывали бомбы на Хиросиму и Нагасаки, да ещё и в сопровождении американских истребителей, считались непобедимой силой. Так было до 12 апреля 1951 года.

В тот день 21 бомбардировщик B-29 в сопровождении многочисленной охраны, состоящей из истребителей, столкнулся с невероятно ловким противником в «лице» советских МиГов. Наша авиация переиграла неприятеля тактически, так как совершенно точно потерпела бы поражение в лобовом столкновении. Выход был один – сверху вниз пронизывать американскую авиационную группу, одну за другой вырубая «летающие крепости».

Поначалу американцы даже не поняли, что произошло, однако смятение быстро осталось в прошлом, и последовал ответ. Как бы там ни было, но уничтожив 12 бомбардировщиков B-29 и сбив четыре истребителя ВВС США, советская авиация не понесла потерь в том бою, вернувшись на базу лишь несколько помятыми. Даже те МиГи, в которых насчитали порядка 100 пробоин, самостоятельно вернулись «домой», встав на «лечение».

С тех пор 12 апреля 1951 года вошёл в историю, как «Чёрный четверг» американской авиации. Позже США, учтя предыдущие ошибки, пошлёт в Корею новейшие самолёты F-86 «Сейбр». Однако это ничуть не снизит ожесточённое сопротивление авиации СССР. Тот факт, что два советских МиГ-15 позволяли себе вступать в бой с десятью F-86, самолётами, которые ничуть не уступали по ТТХ советским МиГам, доказывает невероятное мастерство советских лётчиков.

"У американцев потом еще долго не проходил шок от того, что их бомбардировщики, которые считались самыми мощными, самыми неуязвимыми, оказались беззащитными перед советскими истребителями. А мы после первых боев стали называть «летающие крепости» «летающими сараями» — так быстро они загорались и ярко горели»." - генерал-майор авиации Сергей Крамаренко, участник войны в Корее.

Таким образом, получается, что 12 апреля 1951 года и 12 апреля 1961 года являются бенефисом советской авиации в первую очередь. Всё-таки Юрий Гагарин был, прежде всего, лётчиком, а уж потом космонавтом. Да и, собственно, именно Юрий Гагарин является самым известным пилотом МиГ-15.

P.S.: В связи со всем вышенаписанным, мне почему-то вспомнились строчки из песни группы «Чиж и Ko», что поётся от лица американского лётчика во время войны во Вьетнаме, однако эти строчки подходят и к Корейской войне.

"Кто же тот пилот, что меня сбил?", -

Одного вьетнамца я спросил.

Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом:

"Сбил тебя наш лётчик Ли-Си-Цын".

Это вы, вьетнамцы, врёте зря!

В шлемофоне чётко слышал я:

"Коля, жми, а я накрою!" - "Ваня, бей, а я прикрою!"

Виталий Кокорин