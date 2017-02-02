Танк, построенный на деньги советских детей

В годы Великой Отечественной войны шестилетняя девочка Ада Занегина написала письмо в газету "Омская правда". Она отдавала деньги, которые собирала на куклу, в Фонд обороны. Чтобы на них построили танк.

25 февраля 1942 года в редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо от шестилетней девочки Ады Занегиной. Процитируем его целиком:





«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».

Трогательное письмо шестилетней девочки опубликовали. Сразу после этого в редакцию стали приходить письма от других детей, которые собирали деньги (кто на новые сапоги, кто на новое пальтишко), и решили их тоже отдать, чтобы на них построили танк.

«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги - 135 рублей 56 копеек - на строительство танка "Малютка"», - Алик Солодов. 6 лет".

«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова».

"Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова».

Дети писали письма, присылали деньги. Руководители Омского гороно отправили письмо самому Сталину: «Дети-дошкольники, желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка».

Верховный Главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму: «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

В отделении Госбанка СССР по Омской области был открыт специальный счёт № 350035, куда переводились собранные средства. В итоге танк Т-60 «Малютка» сошёл со сборочного конвейера Сталинградского завода «Судоверфь» уже весной следующего года.

Танк «Малютка» дошёл до Праги. Его командиром долгое время была по-настоящему героическая женщина, сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. Она выжила в Сталинградской битве, была свидетельницей капитуляции Паульса, получила три боевых ордена и 12 медалей Трижды получала ранения. По иронии судьбы её саму, за небольшой рост называли «малюткой». Кстати, через 30 лет Ада Загенина (Адель Воронец) и Екатерина Петлюк встретились.

Виталий Кокорин