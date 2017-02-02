Как родился и умер русский Харбин

У современных русских людей слово "Харбин" чаще всего ассоциируется с первой волной эмиграции. Бежавшие от ужасов Гражданской войны белоэмигранты массово стали наполнять этот китайский город в начале 20-х годов прошлого века. Но почему именно Харбин стал таким популярным для русских людей? И куда исчезла вся та огромная диаспора (более 100 тысяч человек), населявшая город всего чуть более полувека назад?

В августе 1897 года была заложена Китайско-Восточная железная дорога. Она должна была стать участком Транссибирской магистрали, соединяющим Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Дорога длиной более 1500 километров требовала хорошо налаженной инфраструктуры: со всей России на строительство свозили рабочих, которым нужно было где-то жить. Вследствие этого в 1898 году на одном из центральных участков магистрали рядом с одноименной станцией был заложен город Харбин. Одним из основателей города был руководитель строительства КВЖД Свиягин Николай Сергеевич.





В июле 1903 года железная дорога была сдана в эксплуатацию. Охраняла магистраль русская полиция, на ее территории действовали русские законы и работала русская администрация. Нахождение КВЖД под юрисдикцией Петербурга оказала свое непосредственное влияние и на Харбин - один из важнейших городов на пути ее движения, населенный преимущественно русскими рабочими. В то время это был по-настоящему русский город: построенный с нуля, он полностью состоял из зданий с характерной русской архитектурой конца XIX - начала XX века. Даже сегодня в городе можно увидеть старинные русские здания, построенные более 100 лет назад.

К 1917 году население Харбина стало больше 100 тысяч, из них русских было более 40 тысяч. Однако после Октябрьского переворота ситуация стала кардинально меняться. Сначала в Харбин из Российской империи стали переезжать простые люди, не желавшие принимать новую власть и боявшиеся ужасов Гражданской войны. После 1922 года туда перебралась основная часть белогвардейцев, оказывавшая сопротивление большевикам на Дальнем Востоке. Вместе с ними ушли последние противники советской власти, надеявшиеся переждать войну в России. В итоге к 1924 году в Харбине жило более 100 тысяч русских. Как писал архиепископ Нафанаил (Львов): «Харбин был исключительным явлением в то время. Построенный русскими на китайской территории, он оставался типичным русским провинциальным городом в течение ещё 25 лет после революции. В Харбине было 26 православных церквей, из них 22 настоящих храма, целая сеть средне-учебных школ и 6 Высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на четверть века продолжил нормальную дореволюционную русскую жизнь».

Русский Харбин пытался выживать без "большой Родины". И в начале у него это неплохо получалось: в 1924 году зарубежная Россия отмечала юбилей Пушкина - 125 лет со дня рождения поэта. Чтобы преодолеть угрозу утраты русской национальной идентичности, было решено ежегодно широко отмечать во всем Зарубежье "День русской культуры", приурочив его ко дню рождения Пушкина. Особенно ярко празднование прошло в Харбине. В начале 30-х годов в городе давали концерты лучшие русские музыканты, на оперной сцене пели всемирно известные: Мозжухин, Лемешев и Шаляпин. Именно в Харбине в 1934 году основал свой джаз-оркестр тогда еще студент Харбинского политехничского института Олег Лундстрем. Впоследствии его оркестр стал известен на весь мир.

Беды обрушились на русский Харбин с наступлением Второй Мировой Войны. Еще в 1930-х годах город попал в зону японской оккупации. Большинство русских находилось под постоянным наблюдением, некоторые были репрессированы японскими властями. Не пришло спасение для русских эмигрантов и в 1945 году: вошедшие в город советские войска незамедлительно разместили в здание харбинской церкви отделение СМЕРШа и начали чистки. Большая часть харбинцев была отправлена в лагеря, значительная часть расстреляна там же, недалеко от города. К середине 1960-х годов город покинули практически все русские люди, многих выслала сама китайская власть. Те же, кому не повезло остаться в Харбине, в большинстве своем стали жертвами Культурной революции 1966 года, в которой китайцы жестоко расправлялись со всем иностранным, находившемся на их территории.

Сейчас на территории Харбина проживает 10 миллионов человек. Из них осталось всего 12 русских, потомков белоэмигрантов, большинство из которых - старики. Трагедия русского Харбина стала одной из самых больших в истории русской эмиграции и русского народа в целом. Город, построенный русскими, сегодня практически полностью лишился своей русской идентичности. При этом в большинстве своем русские белоэмигранты-харбинцы не связывали себя с предателями России и резко отказывались сотрудничать с японцами. Многие из них за свои взгляды попали в японские концентрационные лагеря и даже стали жертвами знаменитого японского "отряда 731", проводившего над заключенными биологические опыты. Сегодня все эти люди незаслуженно забыты, а русская эмигрантская диаспора в Харбине попросту вымерла. Трагедия русского Харбина стала лишь еще одним следствием той катастрофы, которая постигла русский народ в 1917 году. Катастрофы, разделившей на долгие годы некогда единый русский народ.

Виталий Кокорин