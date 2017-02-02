Пособие по опровержению аргументов верующих

Напишем самый главный аргумент для всех верующих людей, приведя некоторые важные аргументы, в т.ч. и научные. Для этих людей вопрос с абортами не стоит, в конце жирная точка!





«Когда плод (эмбрион) становится человеком?»

Между 18-м и 25-м днем со дня зачатия (3-4 недели беременности) у ребенка начинает биться сердце. К 20-му дню формируются основы нервной системы. После пяти с половиной недель ребенок двигает головкой, а в шесть недель - и всем телом, подобно уже рожденному ребенку. Но женщина почувствует эти движения гораздо позже, на 16- 20-й неделе. В 43 дня уже можно снять энцефалограмму мозга. В 9-10 недель беременности малыш уже двигает глазными яблоками, глотает, шевелит язычком, икает, бодрствует и спит. На 11-й неделе - сосет большой палец, реагирует на звуки, внешний шум может его разбудить. К 11-12 неделям появляются ногти, к 16 неделям - ресницы. С 10-11-й недели беременности у ребенка функционируют все системы организма.

В конце 40-х гг. XX века, еще не существовало научного знания об эмбрионе. В то время думали, что нерожденный ребенок, плод - это нечто находящееся в матке. И считать или не считать его человеческим существом, единственной в своем роде личностью было вопросом веры. Отношение к нерожденному ребенку изменилось в 70-е гг., когда изучением плода занялась наука и результаты этого изучения сделались достоянием медицины. Открытия в данной области стали возможными благодаря внедрению новейших технологий, таких, как УЗИ, электронный контроль за сердцем эмбриона, радиационная иммунохимия и другие. Ультразвуковая интроскопия в реальном времени, т.е. получение изображения ребенка в движении, существует как метод клинического исследования с 1976 г. Ультразвуковой прибор работает настолько точно, что позволяет различить даже крошечные, открывающиеся и закрывающиеся во время сердечных сокращений сердечные клапаны. Эта совершенная аппаратура дает возможность родителям увидеть своего ребенка еще до рождения. Благодаря технологиям, приборам и оборудованию, применяемым современной медициной, мы убедились в том, что нерожденный ребенок - человеческое существо, еще один член человеческого сообщества, не отличающийся от других людей.

Мы утверждали, что с научной точки зрения невозможно доказать начало жизни с момента зачатия. Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, - это вопрос теологический, юридический или философский, считали мы, только не научно-биологический. Это также излюбленная тактика групп, выступающих за проведение абортов. Они постоянно утверждают, что невозможно узнать, когда начинается жизнь, и что об этом мы вообще никогда не узнаем. Однако определить начало жизни мы в конце концов смогли. Оно начинается во время зачатия, и с этих пор плод является человеческим существом. Не существует ни одного такого прыжка, превращения из ничего во что-то, из несущества в существо. Жизнь является плавным спектром от своего начала до самого конца. А разрешение на аборты означает не что иное, как плановое, незапрещённое уничтожение человеческой жизни. Смертельное насилие - аборт - это непростительное зло. Я согласен, что нежелательная беременность - это очень сложная дилемма. Однако искать решение её в уничтожении жизни означает позорное одобрение насилия. Как учёный я знаю - не то, что верю, - я знаю: человеческая жизнь начинается с зачатия. Хотя я формально нерелигиозный человек, в глубине сердца верю в существование Бога, который призывает нас сказать этому прискорбному и невыразимо ужасному преступлению против человечества решительное и неоспоримое "Нет"!

Высказывается мнение, что эмбрион является частью тела матери. Это не так по многим причинам. Во-первых, генетически он отличен от матери. Во-вторых, плацента не врастает в стенку матки - существует плацентарный барьер, который не дает большинству заболеваний матери проникать через него, заражение ребенка, как правило, может произойти только с момента родов. Кровь матери не может проникнуть внутрь эмбриона, по ее составу и группе, по генетике каждой клетки своего тела эмбрион отличен от матери. Мать греет его, защищает, выводит углекислый газ и дает кислород и составные кирпичики, из которых будут складываться его белки. А вот складывать их в каждой своей клетке он будет по собственной неповторимой генетической программе.

Виталий Кокорин