"Американская история Х". Пять крупнейших бунтов против полиции в США

В США люди снова вышли на улицы, выражая возмущение в связи с недавними убийствами в Миннесоте и Луизиане, где полицейские застрелили двух темнокожих граждан.

Протестные акции в Далласе закончились трагедией — группа снайперов открыла огонь по стражам порядка, пятеро человек погибли, двенадцать получили ранения. Конфликты афроамериканцев с полицией в США происходят регулярно, однако начиная с 2010-х годов таких случаев становится все больше. Самые масштабные столкновения — в материале РИА Новости.





Лос-анджелесский бунт (1992)

В конце апреля 1992 года суд присяжных оправдал трех из четырех белых полицейских, избивших темнокожего гражданина США Родни Кинга при аресте за превышение скорости. Кинг оказал полицейским активное сопротивление, на которое те ответили 56 ударами дубинками, нанеся ему многочисленные травмы. После вынесения оправдательного приговора на улицы Лос-Анджелеса высыпали тысячи чернокожих американцев и демонстрации переросли в масштабные погромы. Во время протеста было подожжено 5599 зданий, а в столкновениях участвовали не только афроамериканцы, но и белые и выходцы из Латинской Америки. Разнимать дерущихся направили 7300 полицейских, 1950 шерифов, 9975 бойцов Национальной гвардии и тысячу агентов ФБР. В результате беспорядков погибли 53 человека, более двух тысяч получили ранения. Ущерб для экономики США оценили в миллиард долларов.

Лос-Анджелесский бунт оставил большой след в американской массовой культуре: история Родни Кинга упоминалась в игре GTA: San Andreas, в номинированном на "Оскар" фильме "Американская история Х" (American History X) и во втором сезоне сериала "Настоящий детектив" (True Detective). Сам Кинг получил от местной полиции компенсацию в $3,8 миллиона, позднее сыграл камео в нескольких фильмах. В 2012 году Родни Кинг скончался в возрасте 47 лет, утонув в бассейне собственного дома.

Убийство Трейвона Мартина (2012)

Одной из главных предпосылок к активизации протестной активности чернокожих американцев стало убийство 17-летнего Трейвона Мартина, застреленного волонтером-дружинником так называемого "соседского дозора" (Neighborhood watch) Джорджом Циммерманом в штате Флорида. Суд присяжных единогласно оправдал обвиняемого, признав факт самообороны, после чего в крупнейших городах США прошли массовые митинги.

Именно тогда появился хэштэг #BlackLivesMatter, позже использовавшийся в большинстве акций, посвященных громким убийствам афроамериканцев. Убийство Мартина отразилось и в массовой культуре — популярной стала песня Another Statistic хип-хоп артиста Ace Hood со словами, посвященными погибшему подростку: "Боже храни Трейвона Мартина — на мне толстовка с капюшоном (в момент убийства на Мартине было "худи" — элемент гардероба, ставший популярным среди протестующих). Очередной невинный братишка, который наткнулся на задиру".

Беспорядки в Фергюсоне (2014)

В Августе 2014 года в пригороде Сент-Луиса Фергюсоне (штат Миссури) белый полицейский Даррен Уилсон застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. При до конца не выясненных обстоятельствах убийства темнокожее население Фергюсона запустило мирную акцию "Руки вверх, не стреляй" (Hands up, don't shoot), соглашаясь с версией о том, что Браун не сопротивлялся аресту, следовательно, убийство было совершено на расовой почве. Тем не менее, ненасильственный протест перерос в столкновения с полицией, в ходе которых разными сторонами применялись "коктейли Молотова", огнестрельное оружие, резиновые пули и слезоточивый газ. На время город фактически перешел в осадное положение — на время был закрыт аэропорт в Сент-Луисе, а Федеральная служба гражданской авиации США ввела запрет на полеты в районе Фергюсона.

Вторая волна протеста началась после того, как Даррен Уилсон был признан невиновным. Новый протест поддержали тысячи жителей не менее 120 городов в более чем 38 штатах, в самом Фергюсоне жгли дома и полицейские машины. Всего в США прошло более 250 демонстраций, посвященных Майклу Брауну, в ходе которых были арестованы около 200 человек.

Расстрел полицейских в Нью-Йорке (2014)

Месяцем ранее произошла еще одна резонансная смерть — после столкновения с нарядом полиции в Томпкинсвилле (штат Нью-Йорк) от удушья погиб 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер, которого задержали по подозрению в незаконной торговле сигаретами на улице.

В декабре того же года 28-летний афроамериканец Измаил Бринсли застрелил в упор двух офицеров полиции Нью-Йорка в районе Бруклина. За три часа до убийства Бринсли отметился в Twitter — он выложил на своей странице пост, в котором пообещал "приделать крылья свиньям" ("I'm Putting Wings On Pigs Today") или, иными словами, отомстить полицейским за убийства Гарнера и Брауна.

В 2015 году тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка в годовщину убийства Эрика Гарнера. Аналогичные мероприятия состоялись и в Фергюсоне, где снова не обошлось без столкновений с полицией — более ста протестующих были арестованы.

Волнения в Балтиморе (2015)

Массовые беспорядки в американском Балтиморе (штат Мэриленд) вспыхнули в день похорон афроамериканца Фредди Грея, скончавшегося после задержания полицией. Позже выяснилось, что у Грея был сломан позвоночник, в полицейской машине он впал в кому и затем пережил клиническую смерть. Далее события развивались по нарастающей: от протеста нескольких сотен молодых людей, закидывавших полицейских камнями и бутылками до прибытия в город бойцов Национальной гвардии и введения чрезвычайного положения по всему штату. В ходе уличных столкновении, как минимум, 20 полицейских получили ранения, было сожжено 150 машин и 60 зданий, арестованы более 250 человек.

Виталий Кокорин