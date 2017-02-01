Сложное простыми словами

1. Феминизм Мужчины и женщины равны. Но посуду должен мыть мужчина.

2. Теократия Если я не буду мыть посуду в парандже, то буду забит камнями, и после смерти попаду в ад.





3. Демократия На семейном совете мы проголосовали за необходимость мытья посуды.

4. Суверенная демократия Глава семьи никогда не будет мыть посуду, потому что за этот вариант проголосовало 146% семьи.

5. Анархизм Каждый сам моет свою посуду. Тот, кто попытается заставить меня вымыть его посуду, познакомится с товарищем Молотовым.

6. Трансгуманизм Я использую посудомоечную машину.

7. Коммунизм Глава семьи говорит, что я мою столько посуды, сколько могу, и использую столько чистой посуды, сколько хочу. Но если я не буду мыть за него посуду, то буду расстрелян.

8. Технократия Как и когда должна быть вымыта посуда, определяется лучшим специалистом по мытью посуды.

9. Либерализм Это мой стакан. Я вымою его тогда, когда захочу. Никто не смеет мне указывать, что мне с ним делать. Мне плевать, что ты делаешь со своей посудой, но ты имеешь право говорить об этом.

10. Примитивизм Мытье посуды — главная проблема человечества. Нужно есть только руками, с грязной земли.

11. Фашизм Чистая посуда имеет большую ценность, чем моя жизнь. У наших соседей только грязные тарелки, поэтому соседей надо убить. Если я не буду мыть посуду за главу семьи, то буду уничтожен.

12. Капитализм Младший брат вымыл мою посуду за то, что я помог ему с домашним заданием.

13. Пацифизм От битья посуды один лишь вред.

14. Антисемитизм Всю мою посуду испачкали евреи!

15. Антиглобализм Мировое правительство хочет уничтожить уникальные традиции моей семьи, навязывая нам использование чистых тарелок.

16. Монархизм Глава семьи не должен мыть посуду, так как его отец и дед никогда не мыли посуду.

Виталий Кокорин