Легендарный Рижский ОМОН. Они держались до последнего

Рижский ОМОН — в любом милицейском спецназе знают его многострадальную историю. Историю про то, как небольшая кучка милиционеров из отряда особого назначения не подчинилась требованиям «новой латвийской независимости», и с оружие в руках решила бороться до конца «за СССР». В январе 1991 года вся милиция Латвии приняла присягу новой власти и превратилась в национальную полицию. Все, кроме Рижского ОМОНа. Омоновцы Риги решили бороться за Советскую власть.

По указанию министра МВД СССР Пуго бойцы Рижского ОМОНа захватили захватил рижский Дом печати, телеграф, здание латвийского МВД, разоружили арсенал филиала школы милиции. На многочисленные сигналы в МВД СССР с просьбой о помощи, ответа не поступало. СССР уже разваливался, расползался по швам, политики делили власть, а в Риге кучка людей в черных беретах пытались вернуть страну, которую уже поделили и растащили правительственные пройдохи. Они держались до последнего. Их объявили вне закона, их посты и колонны обстреливали, их жен насиловали местные «патриоты». Они держались до последнего.





В августе 1991, когда ГКЧП взяло власть в Москве, Рижский ОМОН получил надежду, что не все потеряно. После провала путча руководство отряда сожгло все секретные документы и отряд решил пробиваться на территорию России.

Начались переговоры, омоновцы окопались на своей базе. Им предлагали сдать оружие и бронетехнику под гарантии пропуска в Россиию по одному. Они отказались. Только полным составом, вместе с семьями, с бронетехникой, оружием и аммуницией. Латвийское правительство предложило отряду добираться колонной до Пскова, по пути стягивая войска и полицию для удара по мятжникам. Они отказались. Только на военно–транспортных самолетах, полным составом, с бронетехникой, оружием и семьями. Бойцам предлагали сдать руководство отряда, а остальным расходиться по домам. Они отказались.

И Латвия пошла на уступки. Вскоре 14 военно–транспортных самолетов, груженых техникой и людьми вмыли в небо. У Латвии не было своих сил ПВО. Россия также не горела особым желанием принять у себя вооруженный милицейский отряд. После долгих раздумий МВД РФ решило отправить Рижский ОМОН на дислокацию в Тюмень, подальше от больших городов.

«Мы вернемся!» – было написано на броне БТРов Рижского ОМОНа. Они не смогли вернуться обратно в свою страну. В зеркало прошлого не шагнешь. Страна развалилась.

Но и в России их предавали снова и снова. Многие остались в Тюменском ОМОНе, прошли все войны в Чечне, но многие бойцы стали покидать отряд, рассеиваться по миру. К 2010 году в Тюменском ОМОНе осталось только 3 Рижских омоновца.

8 октября 1991 года в Сургуте латвийскими полицейскими, с разрешения генпрокурора России Степанкова, в кабинете начальника УВД был арестован и этапирован в Латвию заместитель командира отряда старший лейтенант Сергей Парфёнов, в 1994 году был приговорен к тюремному заключению.

В начале 1994 года по обвинению в незаконном ношении оружия был арестован командир отряда майор милиции Чеслав Млынник.

В 1999 году десять бывших омоновцев обвинялись в уничтожении таможенных пунктов на границе с Россией, захвате здания МВД и телецентра в Риге, а также в избиении людей и условно осуждены на сроки от полутора до четырех лет лишения свободы, а в 2004 к условным срокам были приговорены ещё двое.

В декабре 1999 года, в начале второй Чеченской кампании, бывший рижский омоновец, Гвардии капитан Д. Машков был награжден медалью Суворова за участие в успешной операции. В 2000 году по ложному доносу был арестован Полицией Безопасности Латвии по подозрению в организации взрыва в Рижской хоральной синагоге в 1998 году и убийстве Председателя коллегии по уголовным делам Яниса Лаукрозе.

В 2011 году Литовский суд приговорил бывшего бойца рижского ОМОНа Константина Михайлова (Никулина) к пожизненному заключению по обвинению в убийстве литовских пограничников в июле 1991. Михайлов свою вину не признал. Европейские ордера на арест выданы также на Александра Рыжова, Андрея Локтионова и Чеслава Млынника.

Но дух отряда остался жив. Он проявил себя во многих горячих точках пост–советского пространства. Так, в 1992 году отряд добровольцев под командованием Чеслава Млынника, преодолев сопротивление превосходящего противника, захватили стратегически важный мост в Верхних Эшерах, а затем с ходу овладели господствующей высотой. За этот подвиг добровольцы были представлены абхазским руководством к наградам, а Ч.Млынник к высшей награде республики - ордену «Леона». Впоследствии Чеслав Млынник участвовал в локальных конфликтах в Азербайджане и Югославии, а в 2000 году приказом МО РФ ему было присвоего воинское звание полковника.

Многие бойцы составили основу специального батальона «Днестр» в Приднестровье. География мест, где воевали бывшие омоновцы Риги обширна: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Югославия, Чечня, Ингушетия, Дагестан и т.д.

Виталий Кокорин