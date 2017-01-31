Интересные факты о Второй Мировой

- Первый немецкий военнослужащий, погибший во Второй мировой войне, был убит японцами (Китай, 1937), первый американский военнослужащий был убит русскими (Финляндия, 1940), самый высокопоставленный убитый американец - генерал-лейтенант Лесли Макнейр - убит случайно, во время налета своих ВВС.

- Самым молодым военнослужащим США был 12-летний Кэлвин Грэм. Он был ранен и уволен за ложь о своем возрасте. (Его привилегии впоследствии восстановлены актом конгресса).





- Во время нападения на Перл-Харбор, эмблемой одного из подразделений ВМС США была свастика.

- Частный поезд Гитлера назывался «Америка».

-. В ВВС США погибло больше людей, чем в морской пехоте. При выполнении заданий шансы быть убитым составляли 71 процент (спорно).

- Не было такого понятия, как средний летчик-истребитель. Летчик был либо ас, либо цель для врага. Японский ас Хироюши Нисидзава сбил более 80 самолетов. Он погиб, когда летел в качестве пассажира на транспортном самолете.

- Когда союзные войска достигли реки Рейн в Германии, первое, что они сделали – это помочились в нее. Это делали все, от солдата до Уинстона Черчилля (который сделал из этого процесса шоу) и генерала Джорджа Паттона (который сфотографировался при этом).

- Немецкие бомбардировщики Me-264 были способны бомбить Нью-Йорк, но немцы посчитали это нецелесообразным.

- Немецкая подводная лодка U-120 затонула из-за неисправного туалета (гальюна).

- В числе первых «немцев», захваченных в Нормандии, было несколько корейцев. Они были вынуждены сражаться за японскую армию, пока не были захвачены русскими, а затем воевали на стороне русской армии, пока не были захвачены немцами и в дальнейшем вынуждены были сражаться за немецкую армию, пока не были захвачены в плен армией США.

- После массированных бомбардировок 35 000 американских и канадских солдат ворвались на остров Киска (Алеутская гряда). Двадцать один солдат был убит при беспорядочной стрельбе. Между тем японские солдаты покинули остров за 2 недели до высадки союзников.

- Русские уничтожили более 500 немецких самолетов, тараня их в воздухе.

- В сухопутных частях США было больше судов, чем в ВМС США. В ВВС Германии насчитывалось 22 стрелковых дивизии, 2 подразделения бронетехники.

- Когда армия США высадились в Северной Африке, среди оборудования, доставленного на берег, было 3 комплекта заводов Coca-Cola.

Виталий Кокорин