Виновникам войны в Ираке дадут уйти от ответственности

В Великобритании закончено расследование причин участия страны в войне в Ираке. Выводы специальной комиссии предсказуемы – причин для той войны не было, а была ошибка руководства страны. И ошибка такая, которую можно приравнять к преступлению. Теперь Тони Блэру грозит тюремный срок, но стоит помнить, что Запад никогда не сдает своих.

Изучением событий, приведших к участию Лондона в войне против Саддама Хусейна, занималась независимая следственная комиссия под руководством бывшего постоянного заместителя министра внутренних дел страны Джона Чилкота, передает RT. Официально результаты расследования будут опубликованы только 6 июля, но англоязычные СМИ уже довели до публики главные выводы комиссии.





По большому счету в них нет ничего нового или того, о чем ранее не писали бы независимые исследователи: режим Хусейна не обладал оружием массового уничтожения, а вторжение НАТО в Ирак стало прямой причиной появления ИГИЛ*. Собственно, сам Тони Блэр, занимавший в 2003 году пост премьера и заслуживший на этом посту прозвище «американский пудель», ранее уже признавал, что совершил ошибку. «Я извиняюсь за то, что наши разведданные были неверными. Я также извиняюсь за некоторые ошибки в планировании, и в особенности за то, что мы тогда не понимали, чем обернется свержение режима Саддама Хусейна», – сказал экс-премьер в интервью CNN в октябре прошлого года.

Как напоминает The New York Times, эти «некоторые ошибки» стоили жизней 179 британским солдатам, более чем 4500 американцам и неназываемому количеству мирных иракцев. Как минимум речь идет о 150 тысячах людей, которые могли бы остаться в живых.

Алекс Салмонд – один из членов комиссии, бывший первый министр Шотландии и инициатор референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании – уже заявил, что Блэр должен заплатить за втягивание страны в «незаконную войну с ужасными последствиями». Теоретически голосование палаты общин в пользу этой инициативы может привести и к тюремному сроку для Блэра, но это маловероятно. Даже если речь пойдет о наказании, оно будет носить скорее символический характер.

Это особенность не только Британии, но и всей англосаксонской системы, включающей также США и другие территории, ранее подконтрольные короне. «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что сделал джентльмен в востоку от Суэца» – эта поговорка по-прежнему определяет политику стран НАТО по отношению ко всем прочим государствам. В крайнем случае нести ответственность будет солдат, непосредственно виновный в издевательствах над мирными жителями, но даже в этом случае крайне мало шансов на то, что наказание действительно будет серьезным. Палач Сонгми Уильям Келли на волне всемирного возмущения его преступлениями и войной во Вьетнаме как таковой был приговорен к пожизненному сроку. Но потом срок скостили до 20 лет, а через три с небольшим года домашнего ареста Келли был фактически амнистирован. Кстати, он жив до сих пор. Большинство садистов из тюрьмы Абу-Грейб также получили символические сроки. А если ответственности не несут исполнители, что уж говорить о тех, кто отдавал приказы. «Мы ошиблись» – уже это дорогого стоит. Извинения, которые принес Тони Блэр, – это, пожалуй, максимум из того, чего можно добиться от бывших и действующих лидеров стран-агрессоров.

Впрочем, американцы не извиняются перед иностранцами вообще никогда. Отказался приносить извинения Барак Обама в Хиросиме. Не стал признавать свою вину и Джордж Буш-старший – даже после того, как было доказано, что американский корабль сбил пассажирский самолет из Ирана с 290 пассажирами на борту, включая 65 детей. Это тоже были «некоторые ошибки», за которые никто не понес никакой ответственности.

Но, несмотря на то, что шансов наказать виновных во вторжении в Ирак практически нет, подобные расследования, безусловно, можно только приветствовать. Ведь результаты негативно сказываются не только на ушедших в отставку политиках, но и на их партиях. Возможно, в следующий раз британский или другой европейский лидер десять раз подумает, прежде чем отдать приказ о вводе войск в очередную страну, где надо срочно «защитить демократию и права человека».

Что должно произойти в США для того, чтобы эта страна перестала бряцать оружием, сказать сложно. Накануне американские войска провели учения по вторжению в Северную Корею, пишет «Российская газета». В ходе учений были задействованы находящиеся на Гуаме два стратегических бомбардировщика В-52, способные нести ядерное оружие, штурмовики А-10 из 607-го авиаполка армии ВВС США, расквартированные на южнокорейской базе в Осане, а также 3-й экспедиционный корпус морской пехоты из военного контингента ВС США на Окинаве. Учитывая еще и то, что Вашингтон регулярно вмешивается в территориальный спор Китая с соседями из-за островов Сенкаку (они же Дяоюйдао), именно Дальний Восток – вслед за Ближним – может стать очередной точкой нестабильности в мире.

Вторжения в Сирию со стороны НАТО не случилось во многом потому, что США не сумели договориться со своими европейскими союзниками. Если не удастся договориться с ними и по Дальнему Востоку, шансы на серьезное обострение ситуации несколько уменьшатся. Поэтому задача всех сторон, заинтересованных в сохранении мира на планете, – максимально способствовать распространению информации о том, что вторжение в Ирак было не просто разовой «ошибкой». Оно показало полную несостоятельность попыток атлантического мира перекроить планету под себя. И то, что это признают в британском парламенте, – существенный шаг к восстановлению взаимопонимания между странами и народами мира, которому уже не раз предрекали третью мировую войну.

Виталий Кокорин