Германия извинится за геноцид африканцев?

Спустя более, чем столетие после драматических событий, развернувшихся в начале ХХ века в Юго-Западной Африке, власти Германии готовы принести свои извинения народу Намибии и признать действия колониальной администрации Германской Юго-Западной Африки геноцидом местных народов гереро и нама. Напомним, что в 1904-1908 гг. в Юго-Западной Африке германскими войсками были уничтожены более 75 тысяч человек – представители народов гереро и нама. Действия колониальных войск носили характер геноцида, но вплоть до недавнего времени Германия все же отказывалась признавать подавление восставших африканских племен геноцидом. Сейчас германское руководство ведет переговоры с властями Намибии, по итогам которых планируется совместное заявление правительств и парламентов двух стран, характеризующее события начала ХХ века как геноцид гереро и нама.

Тема геноцида гереро и нама всплыла после того, как бундестаг одобрил резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Тогда Метин Кюлюнк, представляющий в турецком парламенте Партию справедливости и развития (правящая партия Турции) заявил, что собирается представить на рассмотрение коллег – депутатов законопроект о признании геноцида Германией коренных народов Намибии в начале ХХ века. Судя по всему, идею турецкого депутата поддержало внушительное турецкое лобби в самой Германии. Теперь германскому правительству не остается иного выхода, как признать события в Намибии геноцидом. Правда, представитель германского министерства иностранных дел Савсан Шебли заявила, что признание уничтожения гереро и нама геноцидом не означает, что ФРГ будет осуществлять какие-либо выплаты пострадавшей стране, то есть намибийскому народу.





Как известно, Германия, вместе с Италией и Японией, вступила в борьбу за колониальный раздел мира сравнительно поздно. Тем не менее, уже в 1880-е – 1890-е гг. ей удалось обзавестись рядом колониальных владений в Африке и Океании. Одним из наиболее важных приобретений Германии стала Юго-Западная Африка. В 1883 г. немецкий предприниматель – авантюрист Адольф Людериц приобрел участки земли на побережье современной Намибии у вождей местных племен, а в 1884 г. право Германии на владение данными территориями было признано Великобританией. Юго-Западная Африка с пустынными и полупустынными территориями была слабо заселена, а германские власти, решив действовать по образцу буров в Южной Африке, стали поощрять миграцию немецких колонистов в Юго-Западную Африку.

Колонисты, пользуясь преимуществами в вооружении и организации, стали отбирать наиболее пригодные для сельского хозяйства земли у местных племен гереро и нама. Гереро и нама – это основные коренные народы Юго-Западной Африки. Гереро говорят на языке очигереро, относящемся к языкам банту. В настоящее время гереро проживают в Намибии, а также в Ботсване, Анголе и ЮАР. Численность гереро составляет около 240 тысяч человек. Не исключено, что если бы не немецкая колонизация Юго-Западной Африки, то их было бы намного больше – германские войска уничтожили 80% народа гереро. Нама – это одна из групп готтентотов, относящихся к так называемым койсанским народам – аборигенам Южной Африки, принадлежащим к особой капоидной расе. Нама проживают в южной и северной части Намибии, на территории Северо-Капской провинции в Южно-Африканской Республике, а также в Ботсване. В настоящее время численность нама достигает 324 тысяч человек, 246 тысяч из них живут в Намибии.

Гереро и нама занимались скотоводством, а пришедшие в Юго-Западную Африку немецкие колонисты с позволения колониальной администрации отбирали у них лучшие пастбищные земли. С 1890 года пост верховного вождя народа гереро занимал Самуэль Магареро (1856-1923). В 1890 году, когда немецкая экспансия в Юго-Западной Африке только начиналась, Магареро подписал с германскими властями договор «об охране и дружбе». Однако затем вождь понял, чем чревата для его народа колонизация Юго-Западной Африки. Естественно, что германские власти находились для вождя гереро вне зоны досягаемости, поэтому гнев вождя был направлен на немецких колонистов – фермеров, которые захватывали лучшие пастбищные земли. 12 января 1903 г. Самуэль Магареро поднял гереро на восстание. Повстанцы убили 123 человека, включая женщин и детей, и осадили Виндхук – административный центр Германской Юго-Западной Африки.

Первоначально действия германских колониальных властей по противостоянию повстанцам не были успешными. Командовал германскими войсками губернатор колонии Т.Лейтвейн, в подчинении которого находились весьма немногочисленные войска. Немецкие войска несли большие потери и от действий повстанцев, и от эпидемии тифа. В конце концов, Берлин отстранил Лейтвейна от командования колониальными войсками. Также было принято решение о разделении должностей губернатора и главнокомандующего войсками, поскольку хороший управленец – это не всегда хороший военачальник (как, впрочем, и наоборот).

Для подавления восстания гереро в Юго-Западную Африку был направлен экспедиционный корпус германской армии под командованием генерал-лейтенанта Лотара фон Троты. Адриан Дитрих Лотар фон Трота (1848-1920) был одним из опытнейших германских генералов того времени, его опыт службы на 1904 год составлял почти сорок лет – в прусскую армию он вступил в 1865 году. Во время франко-прусской войны за проявленную доблесть он получил «Железный крест». Генерал фон Трота считался «спецом» по колониальным войнам – в 1894 г. он участвовал в подавлении восстания Маджи-Маджи в Германской Восточной Африке, в 1900 г. командовал 1-й Восточноазиатской пехотной бригадой во время подавления восстания ихэтуаней в Китае.

3 мая 1904 г. фон Троту назначили главнокомандующим германскими войсками в Юго-Западной Африке, а 11 июня 1904 г. он, во главе приданных войсковых частей, прибыл в колонию. В распоряжении фон Троты находились 8 кавалерийских батальонов, 3 пулемётных роты и 8 артиллерийских батарей. На колониальные войска фон Трота не сильно рассчитывал, хотя укомплектованные туземцами части и использовались в качестве вспомогательных сил. В середине июля 1904 г. войска фон Троты начали продвижение в сторону земель гереро. Навстречу немцам выдвинулись превосходящие их силы африканцев – около 25-30 тысяч человек. Правда, надо понимать, что гереро выступили в поход вместе с семьями, то есть количество воинов было значительно меньшим. Следует отметить, что почти все воины гереро к тому времени уже имели огнестрельное оружие, но кавалерия и артиллерия у повстанцев отсутствовали.

На границе пустыни Омахеке силы противников встретились. Сражение развернулось 11 августа на склонах горного массива Ватерберг. Несмотря на превосходство немцев в вооружении, гереро успешно атаковали германские войска. Ситуация дошла до штыкового боя, на защиту артиллерийских орудий фон Трота был вынужден бросить все силы. В итоге, хотя гереро явно превосходили немцев в численности, организованность, дисциплина и боевая выучка германских солдат сделали свое дело. Атаки повстанцев были отбиты, после чего по позициям гереро был открыт артиллерийский огонь. Вождь Самуэль Магереро принял решение отступить в пустынные районы. Потери германской стороны в битве у Ватерберга составили 26 человек убитыми (включая 5 офицеров) и 60 ранеными (включая 7 офицеров). У гереро же основные потери пришлись даже не столько на битву, сколько на мучительный переход по пустыне. Немецкие войска преследовали отступающих гереро, расстреливая их из пулеметов. Действия командования даже вызвали негативную оценку со стороны канцлера Германии Бенхарда фон Бюлова, который возмутился и заявил кайзеру, что поведение немецких войск не соответствует законам ведения войны. На это кайзер Вильгельм II ответил, что законам войны в Африке такие действия соответствуют. Во время перехода по пустыне погибло 2/3 от общей численности гереро. Гереро спаслись на территории соседнего Бечуаналенда – британской колонии. Ныне это независимая страна Ботсвана. За голову Магереро была обещана награда в пять тысяч марок, но он скрылся в Бечуаналенде с остатками своего племени и благополучно дожил до старости.

Генерал-лейтенант фон Трота, в свою очередь, издал печально известный приказ «о ликвидации», который фактически предусматривал геноцид народа гереро. Предписывалось всем гереро покинуть Германскую Юго-Западную Африку под страхом физического уничтожения. Любого гереро, застигнутого в пределах колонии, приказывалось расстреливать. Все пастбищные земли гереро доставались немецким колонистам.

Однако концепцию тотального уничтожения гереро, выдвинутую генералом фон Трота, активно оспаривал губернатор Лейтвейн. Он считал, что куда выгоднее для Германии превратить гереро в рабов, заключив их в концлагеря, чем просто уничтожить. В конце концов, начальник генерального штаба германской армии генерал граф Альфред фон Шлиффен согласился с точкой зрения Лейтвейна. Те из гереро, которые не покинули колонию, были отправлены в концлагеря, где фактически использовались как рабы. Многие гереро погибли на строительстве медных рудников и железной дороги. В результате действий германских войск народ гереро был почти полностью уничтожен и сейчас гереро составляют лишь небольшую часть жителей Намибии.

Однако, вслед за гереро, в октябре 1904 г. в южной части Германской Юго-Западной Африки восстали племена готтентотов нама. Восстание нама возглавил Хендрик Витбой (1840-1905). Третий сын вождя племени Мозеса Кидо Витбооя, еще в 1892-1893 гг. Хендрик воевал против германских колонизаторов, однако затем, как и Самуэль Магереро, в 1894 г. заключил с немцами договор «об охране и дружбе». Но, в конце концов, Витбой также удостоверился – германская колонизация не несет для готтентотов ничего хорошего. Надо отметить, что Витбою удалось разработать достаточно эффективную тактику противодействия германским войскам. Готтентотские повстанцы использовали классический метод партизанской войны «бей и убегай», избегая прямых столкновений с немецкими войсковыми частями. Благодаря этой тактике, которая была более выгодной для африканских повстанцев, чем действия Самуэля Магереро, предпринявшего лобовое столкновение с германскими войсками, восстание готтентотов продолжалось почти три года. В 1905 году погиб сам Хендрик Витбой. После его смерти руководство отрядами нама осуществлял Якоб Моренга (1875-1907). Он происходил из смешанной семьи нама и гереро, работал на медной шахте, а в 1903 г. создал повстанческий отряд. Партизаны Моренги успешно атаковали немцев и даже заставили германское подразделение отступить в бою при Хартебестмюнде. В конце концов, против готтентотов выступили британские войска из соседней Капской провинции, в бою с которыми 20 сентября 1907 года партизанский отряд был уничтожен, а сам Якоб Моренга убит. В настоящее время Хендрик Витбой и Якоб Моренга(на фото) считаются национальными героями Намибии.

Как и гереро, народ нама очень сильно пострадал от действий германских властей. По оценкам исследователей, погибла треть народа нама. Историки оценивают потери нама во время войны с германскими войсками не менее, чем в 40 тысяч человек. Многие из готтентотов также были заключены в концентрационные лагеря и использовались в качестве рабов. Следует отметить, что именно Юго-Западная Африка стала первым полигоном, на котором германские власти опробовали методы геноцида неугодных народов. В Юго-Западной Африке впервые были созданы и концентрационные лагеря, в которые заключались все мужчины, женщины и дети гереро.

В годы Первой мировой войны территория Германской Юго-Западной Африки была оккупирована войсками Южно-Африканского Союза – британского доминиона. Теперь в лагерях близ Претории и Питермарицбурга оказались немецкие поселенцы и солдаты, правда власти ЮАР обошлись с ними очень мягко, даже не отобрав у военнопленных оружия. В 1920 г. Юго-Западная Африка в качестве подмандатной территории была передана под управление Южно-Африканскому Союзу. Южноафриканские власти оказались не менее жестокими в отношении местного населения, чем германцы. В 1946 г. ООН отказалась удовлетворить ходатайство ЮАС о включении Юго-Западной Африки в состав союза, после чего ЮАС отказался передавать эту территорию под управление ООН. В 1966 г. в Юго-Западной Африке развернулась вооруженная борьба за независимость, ведущую роль в которой сыграла СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки, пользовавшаяся поддержкой Советского Союза и ряда других социалистических государств. В конце концов, 21 марта 1990 г. была провозглашена независимость Намибии от ЮАР.

Именно после достижения независимости и стал активно прорабатываться вопрос о признании действий Германии в Юго-Западной Африке в 1904-1908 гг. геноцидом народов гереро и нама. Еще в 1985 г. был опубликован доклад ООН, в котором подчеркивалось, что в результате действий германских войск народ гереро потерял три четверти своей численности, сократившись с 80 тысяч до 15 тысяч человек. После провозглашения независимости Намибии, вождь племени гереро Рируако Куаима (1935-2014) обратился в Международный суд в Гааге. Вождь обвинил Германию в геноциде гереро и потребовал выплатить народу гереро компенсацию по примеру выплаты евреям. Хотя в 2014 году Рируако Куаима скончался, его действия оказались ненапрасными – в конечном итоге, спустя два года после смерти вождя гереро, известного своей бескомпромиссной позицией по вопросу о геноциде, Германия все же согласилась признать колониальную политику в Юго-Западной Африке геноцидом гереро, но пока без выплаты компенсаций.

Виталий Кокорин