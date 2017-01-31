Карфаген - проклятие Рима

Развалины Карфагена, величайшего города Древнего мира, находятся в Тунисе. До сих пор тайны его не раскрыты, а возможно, они так и уйдут в небытие — виллы современных богатых тунисцев уже сейчас подступили вплотную к развалинам бывшей «столицы мира».

Римляне и греки всегда относились к Карфагену с ненавистью и отвращением. И дело не только в том, что он был прямым конкурентом этих народов в торговле.





Волох, Ваал (Вельзевул), Мелькарт и Танит — вот основные боги карфагенского пантеона. Человеческие жертвы (а особенно — детские) считались здесь делом обыденным, что, конечно, возмущало более цивилизованных греков и римлян. Раз в год в городских храмах вспыхивал жертвенный огонь. Вокруг костров собирались толпы мужчин и женщин, многие из них держали на руках своих первенцев. По знаку жрецов матери бросали детей в бушующее пламя, а мужчины падали на колени и молили кровавых идолов о ниспослании удачи в торговле и богатом урожае.

Карфагенские нравы поражают современных исследователей своей жестокостью. Так, например, известного мореплавателя Ганнона, который решил захватить власть в городе, казнили, как считали сами горожане, крайне «легко и без особых мучений». Его «всего-навсего» секли розгами до тех пор, пока кожа не сползла с него полосами, затем вырвали ему глаза, отрубили руки и ноги, а затем уже лишили жизни.

И, конечно, Карфаген вызывал у всех соседних народов зависть. Действительно, он обладал обширными колониями, богатейшими серебряными рудниками в Испании. Карфаген владел Сицилией, Корсикой и рядом других островов. До Х века города был настолько велик, что даже в мирное время на его территории находились 400 слонов, 4 тысячи коней и оружие с доспехами в количестве, достаточном для полной экипировки 200 тысяч пехотинцев. Карфаген обложил данью все окрестные народы; кто мог — платил звонкой монетой, остальные присылали молодых женщин и воинов, а также продукты.

В Карфагене проживало около 700 тысяч человек, но ночью его невозможно было увидеть с моря — город окружало тройное кольцо стен. Карфагеняне облицовывали свои стены гигантскими каменными плитами, скрепленными свинцовыми скобами. Такими же плитами были вымощены и широкие тротуары.

Через каждые 56 м в стену были встроены гигантские башни с бойницами для лучников и площадками для пращников. Таким образом, буквально каждый сантиметр пространства перед укреплениями простреливался. На службу в Карфаген приглашались самые меткие во всем мире балеарские пращники. Как говорят историки, завидев стаю летящих уток, эти снайперы договаривались, кто в какую птицу будет стрелять, и каждый промах встречался громовым хохотом остальных, ибо неточный выстрел считался позором.

Была в Карфагене и внутренняя гавань, соединенная с морем широким каналом.

Дно и канала, и гавани устилали те же гигантские плиты, которые использовались при возведении стен. Внутри города могли одновременно находиться до 220 боевых кораблей. Все торговые корабли иностранных держав обязаны были оставаться на рейде под прицелом мощных городских камнеметов.

Особой статьей дохода карфагенян была торговля информацией. Карфаген знал все! Некоторые ученые полагают, что мореплаватели этого мегаполиса знали даже о существовании Америки. Верховодил в городе Совет старейшин, в котором насчитывалось до 300 бессменных членов. Высшая исполнительная власть принадлежала двум выбранным народом суфетам. Дабы возможность диктатуры была исключена, Ш. выбирали из враждующих кланов. Впрочем, даже самые высокие должности были не особо выгодны в материальном плане — ни один «слуга народа» не получал из казны города ни копейки. Оставались взятки, но за них безжалостно казнили. Поэтому на государственную службу шли только крупнейшие собственники, жаждущие славы. Кстати, они так же, как и самые простые горожане, обязаны были приносить в жертву кровавым богам своих первенцев.

До 264 г. до н.э. интересы Карфагена и Рима не пересекались. Однако затем две «сверхдержавы античного мира» сцепились из-за Сицилии. Результат Пунических войн всем известен. Карфаген проиграл войну (нередко выигрывая по ходу) и был разрушен. Многочисленные колонии оказались захвачены Римом или разграблены местными дикарями, которые больше не опасались возмездия железной руки «главного города».

Впервые раскопки Карфагена были предприняты еще римским императором Нероном. В 63 г. в его дворец попал некий Цезилий Басе. Он рассказал, что обнаружил рядом с Карфагеном пещеру огромной глубины, стены которой — полностью из золота, а до самого потолка она забита сокровищами Нерон, не проверив этого, устроил в счет будущей добычи грандиозные игры гладиаторов, которые полностью опустошили его казну. А затем императора постигло разочарование: прибывший на место отряд Преторианцев перекопал все места, указанные Цезюшем, но ничего не обнаружил. Басе сослался на колдовство, его бросили в темницу, но позже признали сумасшедшим и отпустили, конфисковав все имущество»

Несмотря на это, существование сокровищ Карфагена не подлежит сомнению. Генерал Дюваль, осмотревший в 1949 г. с самолета место, где находился Карфаген, стал одним из первых-археологов современности, потревоживших тени проклятого римлянами города. Сначала он раскопал канал, который соединял внутреннюю гавань с морем, затем каменные обломки храмов кровожадных богов. А затем ему в руки попались глиняные таблички, которые ученые смогли расшифровать лишь недавно. Оказывается, правители богатейшего города, предчувствуя скорое его падение (Сципион уже стоял под стенами Карфагена), зарыли всю городскую казну. К сожалению, точное место захоронения клада неизвестно, ясно только, что оно находится недалеко от города. Даже по современным меркам оно составляет многомиллиардное состояние.

Сейчас в Тунисе, где находятся руины Карфагена, работают и археологи, и «черные следопыты».

Некоторые уже обогатились на этом, ограбив захоронения богатых карфагенских граждан. Отрыты руины городской стены, акрополя, храмов, расчищены и прямые как стрелы улицы. Сейчас Карфаген — памятник под открытым небом, но его золото, сокровища кровавых жрецов и отцов города все еще ждут своего обладателя.

Виталий Кокорин