Самые дурацкие поводы для войны

​● Война из-за ведра В 1325 г. между итальянскими городами Болонья и Модена началась война. Ее причиной стало обыкновенное ведро. Дело было так: в Модену сбежал один болонский кавалерист, присвоивший казенное ведро, из которого поил своего боевого коня. Представители Болоньи заявили, что на дезертира им наплевать, а вот ведро они хотели бы получить обратно, т.к. это городская собственность. Моденцы проигнорировали требования болонцев, и в результате между городами началась полноценная война. Длилась она 22 года, в результате погибло несколько тысяч человек. Кстати, злополучную емкость Болонья так себе и не вернула, потому что проиграла войну.

● «Прочая» война В 1653 г. Швеция и Речь Посполитая должны были подписать соглашение о дружбе и союзе. Когда шведский король прочитал договор, его возмутило, что после всех его титулов слова «и прочая» повторяются дважды, а после перечисления титулов польского короля – трижды. В результате шведские дипломаты написали гневное письмо, поляки ответили, слово за слово – началась война 1655–1660 гг., победу в которой праздновала Швеция.





● Война за ухо Дженкинса В первой половине XVIII в. Великобритания и Испания соперничали за островные территории в Карибском море. Британцы искали повод для войны, чтобы отнять испанские владения, и благополучно его нашли: в 1738 г. английский матрос Боб Дженкинс пожаловался парламенту страны на испанского капитана, который отрубил ему ухо за какую-то провинность. В доказательство своих слов Дженкинс показал свое ухо, которое хранил целых семь лет после окончания службы на испанском корабле, надеясь, что его как-нибудь пришьют. Парламент тут же решил объявить войну Испании за оскорбление британского подданного, хоть оно и было нанесено семь лет назад. В итоге англо-испанская война 1739-1742 гг. вошла в историю как «война за ухо Дженкинса». В ней не было победителя: обе стороны остались «при своих».

● Война из-за удара опахалом В 1827 г. посол Франции потребовал от правителя Алжира вернуть все долги и уплатить по ним проценты. Алжирский монарх начал горячиться, спорить и требовать отсрочку. В процессе дискуссии он легонько шлепнул посла по лицу опахалом из страусиных перьев. Тот оскорбился, но не стал реагировать на обиду. Зато через 3 года посол вспомнил этот эпизод, когда Франции понадобился повод для оккупации Алжира.

● Война ульев В 1830 г. американские штаты Миссури и Айова едва не объявили друг другу войну из-за неточных пограничных линий. Миссурийские сборщики налогов заявились в деревню, находившуюся под юрисдикцией Айовы, и потребовали выплат. Местные жители послали их по известному адресу. Тогда налоговики спилили несколько деревьев, на которых висели ульи, и забрали весь мед. Между штатами начался обмен грозными дипломатическими нотами, а вскоре и в Миссури, и в Айове началась мобилизация. Правда, правительствам штатов хватило ума не начинать войну из-за такого мелкого недоразумения, но сам дипломатический конфликт уже успел получить ироничное название «война ульев».

● Свинская война В 50-х годах XIX века США и Канада соперничали за остров Сан-Хуан. 15 июня 1859 г. американец Катлер увидел свинью своего соседа, канадца Гриффита, портящей его грядки. Недолго думая, Катлер схватил ружье и пристрелил бедную хрюшку. Правда, чуть поостыв, американец пошел к соседу мириться и предложил ему 10 долларов в качестве компенсации. Гриффит потребовал 100. Началась ссора, к месту конфликта начали подтягиваться друзья спорщиков, а затем пожаловали американские и канадские солдаты. К счастью, им хватило ума не стрелять друг в друга. В общем, ситуация обострилась, и спор решался уже в международном арбитраже. Третейским судьей выступал германский император Вильгельм I, который в 1872 г. постановил отдать остров США. Таким образом, «свинская война» длилась 13 лет. Хорошо хоть велась она в суде, и единственной ее жертвой была несчастная свинка.

● Собачья война В 1925 г. в пограничном пункте Петрич, греческий солдат, пытался догнать бродячего пса, чтобы его погладить, но при этом случайно пересек болгарскую границу. Болгарские пограничники открыли огонь по нарушителю и смертельно ранили его. Через день греки вырезали в отместку всю болгарскую заставу. Полномасштабную войну между Грецией и Болгарией удалось предотвратить только благодаря вмешательству Лиги Наций, тогдашнего аналога ООН.

● Футбольная война В 1969 г. футбольная сборная Гондураса проиграла команде Сальвадора. Из-за этого Гондурас разорвал дипломатические отношения с соседом и начал мобилизацию. В ответ армия Сальвадора вторглась на гондурасскую территорию. Война длилась всего 6 дней, но унесла несколько тысяч жизней. Погасить конфликт удалось лишь при посредничестве Международного суда ООН

● Война из-за Google Maps Между Никарагуа и Коста-Рикой есть узкая полоса спорных земель. Кому она принадлежит, страны выясняют уже больше века. В 2008 г., ни с того ни с сего, на Google Maps эти территории были обозначены как собственность Никарагуа. Довольные никарагуанцы мгновенно перебросили туда своих солдат и быстренько передвинули границу. Коста-Рика ответила на это концентрацией у границы полицейских подразделений (у Коста-Рики нет армии). Представители Google заявили, что их картографы ошиблись где-то на 2,7 км, и принесли свои извинения обеим сторонам конфликта. Никарагуанцы это сообщение выслушали, извинения приняли, но войска отводить отказались. В итоге никарагуанские военные занимают спорные территории до сих пор.

Виталий Кокорин