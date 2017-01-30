Мировая экономика на пороге коллапса

Мировая экономика вступила в такую фазу развития, когда проиграть должны все. Об этом говорится в инвестиционном листке известного инвестора Билла Гросса, который до 2014 года руководил одним из крупнейших облигационных фондов PIMCO, а теперь возглавляет Janus Capital. По мнению финансиста, ситуация тупика хорошо видна, если проанализировать темпы роста кредитования в мире.

Гросс обращает внимание, что до 2000 года среднегодовой рост кредитования был выше 9%, сегодня он менее 4%. «Кредит является нефтью, топливом, подогревающим работу системы, и если система не в состоянии генерировать достаточный рост кредита, реальный экономический рост глохнет или даже идет в обратном направлении», — пишет Билл Гросс.





Для иллюстрации происходящего финансист привел пример из настольной игры «Монополия». Когда все участки скуплены и все объекты на них построены, игрокам остается только ходить по кругу до полного разорения.

Еще одна проблема, по мнению Гросса, это замедление скорости обращения кредитных денег. Быстрый оборот выплаченных кредитов дает возможность кредиторам увеличить кредитование и расширить экономику.

Для повышения скорости оборота денег центральные банки в последние годы снижали ставки, но сейчас они уже близки к нулю. Инвестировать в создание новых мощностей тоже никто не хочет из-за снизившейся ликвидности.

Получается, что сегодня деньги просто некуда пристроить. А это грозит стагнацией в мировом масштабе.

Другая сложность — ожидающаяся роботизация производств, которая приведет к росту безработицы. Получится, что мировая экономика не развивается, а потребительский спрос только падает.

Если перевести постулаты Гросса на язык классиков марксизма, то сегодня мы вошли в стадию, когда производственные отношения входят в конфликт с производительными силами. Соответственно, неизбежен крах нынешней экономической модели и переход к новой.

С другой стороны, о полностью выбранных рынках слышать несколько странно. Две трети человечества сегодня живет в бедности. Если их вовлечь в мировое хозяйство, сделать производителями и потребителями, то появятся новые рынки. Соответственно, проблема, куда вложить деньги, исчезнет.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, нынешний кризис может завершиться для жителей Земли очень плохо:

— Сегодня в мире вообще падает спрос на деньги, происходит их перепроизводство. Оно оформляется как безлимитная и бесконтрольная работа печатных станков для так называемого «количественного смягчения». Когда происходит перепроизводство товаров, то цены падают, а когда наблюдается перепроизводство денег, то падают процентные ставки. Сегодня уже многие банки мира имеют отрицательные ставки по депозитам, а некоторые центральные банки имеют отрицательные ставки по банковским операциям. Недавно прогремела сенсация, что в Дании и Бельгии некоторые коммерческие банки выдают ипотечные кредиты под отрицательный процент. В целом, возникает какой-то театр абсурда.

Деньги выпускаются во всё большем объеме якобы для преодоления последствий кризиса 2008−09 годов. Но средства идут не на развитие и не в реальный сектор, не на предоставление кредитов и не на инвестиционные проекты. Все деньги идут на финансовый рынок. Соответственно, надуваются финансовые «пузыри». Они образуются в разных сегментах финансового рынка. Экономика быстро не растет, инвестиции имеют маленькую окупаемость, а индексы растут.

Как итог, мы видим увеличение долга. В целом по миру он в соотношении с ВВП больше, чем накануне кризиса 2008 года. На сегодняшний день опасная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. В Европе обстановка просто взрывоопасная, и никто не может ничего сделать. Огромный долг и у Китая.

Главное, что ни у кого нет представления, как выходить из опасной ситуации. У Федеральной резервной системы выбор между плохим и очень плохим. Мы это видим по метаниям руководства ФРС, которое не знает, повышать или снижать ключевую ставку.

Так что вторая волна финансового кризиса неизбежна. России надо смотреть не на действия ФРС, а максимально закрываться от мировых проблем. Надо вводить контроль за трансграничным движением капитала, необходимо коренным образом перестроить работу Центробанка. ЦБ должен прекратить наращивать валютные резервы и производить эмиссию под покупку иностранной валюты. Необходимо работать на российскую экономику, а не на американскую.

«СП»: — При этом из-за роботизации вырастет и безработица.

— Безработица будет расти. Происходит отчуждение человека от средств производства. Как решить эту проблему? Недавно в Швейцарии прошел референдум о безусловном базовом доходе. Смысл идеи был в том, что каждый гражданин страны будет получать 2500 швейцарских франков, независимо от того, работает он или нет. Большинство высказалось против такой меры. Логика людей понятна: бесплатный сыр только в мышеловке, и безусловный доход будут оплачивать за счет работающих.

Нынешняя модель мировой экономики ведет к безработице и массовому голоду. Модель, предложенная Швейцарией, тоже имеет много «минусов». Но напомню, что в советской стране безработицы не было.

«СП»: — Какой будет мировая экономика через несколько лет?

— Если говорить серьезно, то задача нынешних хозяев денег — радикально сократить численность населения планеты. Для этого не обязательно проводить войны, можно травить людей плохими продуктами, развращать их. Оставшихся людей загонят в «электронный концлагерь».

Сегодня проценты по депозитам ушли в минус. Соответственно, люди не несут деньги в банки, а это крах нынешней банковской системы. Поэтому как можно быстрее хотят ликвидировать наличный денежный оборот. Об этом говорят и у нас в стране.

В итоге хозяева денег получат контроль за всеми расходами людей. И если человек в своем поведении будет отклоняться от предписанного, его отключат от всех систем жизнеобеспечения. Как сказано в Откровении Иоанна Богослова, что кто не будет иметь печати, не сможет продавать и покупать.

«СП»: — Должна же быть позитивная альтернатива?

— Кто будет ее реализовывать? Хозяева денег? Остается апеллировать к себе или к Богу. Апеллировать к политикам, на мой взгляд, бессмысленно.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар смотрит на вещи более оптимистично:

— Идея о конце развития мировой экономики не нова, об этом рассуждал еще Джон Кейнс. Он говорил, что наступил предел совокупного предложения, и меняются только цены. Как всегда в экономике, в подобных идеях есть доля правды. В США денежная масса действительно увеличилась до невозможности. С другой стороны, сложно говорить о тупике кредитования в масштабах всего мира. Есть развивающиеся страны, где кредитование не дошло до пика. В той же Индии кредитование находится в зачаточном состоянии. Большинство людей не могут себе вообще позволить такой инструмент, как для увеличения собственного потребления, так и для развития бизнеса. Даже у нас в России есть возможности увеличить кредитование бизнеса в разы, у нас есть еще лет 40 для увеличения денежной массы с помощью кредитования.

В США предел достигнут. В дальнейшем можно ожидать рецессию, депрессию, спад. Но в России ситуация иная. Даже в Европе кредитование можно увеличить, хоть и не во всех странах. Истина, как обычно, где-то посередине.

«СП»: — Захотят ли владельцы денег вовлекать жителей бедных стран в мировую экономику, или предпочтут оставить их в нищете?

— Если брать чисто человеческий аспект, что появится какой-то энтузиаст, который захочет изменить ситуацию, то можно вспомнить лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса. Это финансист из Бангладеша, который разработал систему микрокредитования для бедных людей. Они не подходили ни под какие определения рисков, им не дал бы кредит ни один банк. Но благодаря микрокредитованию много людей смогли начать свой бизнес. Конечно, это всё единичные случаи.

Всё зависит от правительства того или иного государства. Если оно заинтересовано в развитии населения, то даже беднейшая страна может добиться успехов. Весь вопрос в том, кто придет к власти и что начнет делать. Положительных примеров в истории много. Скажем, Сингапур был заболоченным островом, где ничего не было. Пришел к власти Ли Куан Ю, он изменил ситуацию. Можно вспомнить про «азиатские тигры», которые из абсолютной нищеты вырвались в разряд благополучных стран. Любое развитие в руках народов и их руководителей. Можно развиваться с минимальными ресурсами, а можно иметь всё необходимое и при этом находиться в хвосте мировой экономики.

«СП»: — Угрожает ли мировой экономике рост безработицы?

— Можно вспомнить еще восстания луддитов, которые на заре капитализма крушили станки, потому что боялись безработицы. Действительно, внедрение механизмов оставило без работы тех, кто был занят примитивным трудом. Но при этом занятость имеющих квалификацию начала расти. С развитием производства занятость увеличилась, просто поменялись требования к персоналу.

То же самое с роботизацией. Если эта отрасль станет передовой, то она уничтожит некоторые профессии, как это всегда в истории и бывало. Но появятся новые профессии. Даже для обеспечения всего мира роботами понадобится производство, научный потенциал, и одна страна не справится с задачей.

Мир развивается, и так всегда было. Вначале роботы делаются под заказ, потом появятся запросы на другую рабочую силу при массовом производстве. Так что ничего страшного нет.

Виталий Кокорин