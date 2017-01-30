Дракон сказал, дракон показал...

Сложно сегодня писать о китайской тактике ведения международных дел. Уже общепринято, что почти во всех конфликтах, в любой точке мира всегда виновата Россия. Реже — США, да и то в зависимости от точки зрения смотрящего. И никогда Китай. В любом мало-мальски значимом конфликте политологи, эксперты, журналисты и прочие находят американский или российский след. А китайский? Даже если он и есть, всегда этот след какой-то невзрачный, слабо выраженный. Для прессы неинтересный.

Такое отношение к Китаю сохранилось со времен "великого противостояния систем", со времен СССР и США, как двух вершителей судеб мира. Да есть такая страна. Да, каждый четвертый гражданин мира — китаец. Да, сам Китай обладает практически неограниченными людскими ресурсами. Да, китайские диаспоры в любой стране мира, прежде всего китайцы, а потом уже граждане страны, где проживают. Но Китай ничего не решает в этом мире...





Штампы, которые впитаны большинством современных политиков с молоком матери, остаются и по сей день главными по отношению к КНР. А ведь мир давно изменился!

Большинство информационных агентств мира с той или иной степенью важности сообщили о том, что Китайская Народная Республика проигнорировала решение международного арбитража. Того самого, что создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Суть конфликта между КНР и другими странами региона, в этом конкретном случае с Филиппинами, — в территориальных претензиях на острова и атоллы в Южно-китайском море.

Существуют группы островов, на которые в настоящее время претендуют несколько государств.

Так, принадлежность Парасельских островов оспаривают Китай и Вьетнам; архипелага Спратли — Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Бруней; рифа Скарборо — Филиппины и Китай. До начала 20 века, кстати, территориальных споров в Южно-Китайском море не возникало.

Акватория моря имеет важное стратегическое значение: через эти морские пути, а также через Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика мировой торговли и транспортируется до 80% объемов китайского импорта нефти и газа.

В начале 70-х годов прошлого века в непосредственной близости от островов были обнаружены значительные запасы углеводородов. По мнению специалистов США, они составляют 11 млрд. баррелей нефти и 5,9 трлн. кубометров газа. По оценке китайских ученых, в недрах Южно-Китайского моря залегают 230 млрд. баррелей нефти и 16 трлн кубометров газа.

Вполне в духе настоящего времени. Пока острова мирно "лежали" вне морских путей откуда-то куда-то, пока на островах не нашли полезные ископаемые (в данном случае углеводороды) они никому не были нужны.

И, соответственно, как только сами острова либо прибрежные воды стали сулить прибыли, проснулось чувство патриотизма. Сразу у всех. Китай, Филиппины, Вьетнам. Япония... Вот у кого надо учиться патриотизму. Хотя... В северных широтах у нас сегодня тоже "патриотов" проснулось достаточно.

Но вернемся к теме. Большинство читателей даже не представляют эти самые спорные "острова". Именно потому процитирую ИТАР-ТАСС.

"Острова Спратли (кит. — Наньша, вьетнам. — Чыонгса) простираются цепочкой в южной части моря между Филиппинами, Вьетнамом, Китаем и островом Борнео. Их протяженность около 595 км. Острова начинаются в 402 км к югу от Вьетнама и заканчиваются в 169 км к северу от Борнео. Зона архипелага точно не определена. Наиболее крупных атоллов и коралловых рифов в составе Спратли насчитывается более сотни, всего, по некоторым данным, в составе архипелага — около 200 островов и рифов.

Парасельские острова (кит. — Сиша, вьетнам. — Хоангса) и Чжунша находятся в 200 км к юго-востоку от китайского острова Хайнань и в 300 км к востоку от побережья Вьетнама. Архипелаг состоит из 15 островов, а также рифов и отмелей, расположенных на территории 46 тыс. кв. км в радиусе примерно 100 км. Его протяженность с запада на восток — 180 км, а с севера на юг — 170 км, общая площадь островов — около 3 кв. км.

Риф Скарборо (кит. Хуанъянь) — небольшие участки суши, поднимающиеся над водой и образующие лагуну в форме треугольника периметром 46 км. Площадь рифов вместе с лагуной — 150 кв. км. Ближайшая суша — Филиппины, находящиеся в 220 км к востоку от Скарборо".

А теперь, когда карта под рукой становится понятно желание всех и вся доказать своё "историческое право" на владение островами. Территории, которые дают возможность не просто контролировать торговые пути, но и добывать достаточно много морской фауны, углеводородов и прочих полезных ископаемых.

И, как видите, площадь территории тут не при чем. Много важнее шельф.

Первым перспективность данных территорий заметил Китай. Именно китайцы первыми начали с вожделением поглядывать на "бесхозные" территории. "Дракон" увидел добычу. И тогда КНР со свойственной китайцам настойчивостью и работоспособностью начал осваивать острова.

Весной 2012 года китайские пограничники задержали группу вьетнамских рыбаков, занимавшихся, по данным Пекина, незаконным промыслом в районе Парасельских островов.

С 16 мая 2012 года Китай ввел запрет на рыболовство в ряде районов акватории спорных островов.

В июне 2012 года правительство КНР повысило статус островов Сиша и Наньша с уровня уезда до округа в составе китайской провинции Хайнань.

В конце июня 2012 года Китай объявил о намерении провести международный тендер на разведку нефти и газа в акватории Спратли и Парасельских островов. Вьетнам потребовал денонсировать тендер.

В конце 2012 года два патрульных катера КНР помешали филиппинской стороне арестовать китайских рыбаков, чьи лодки находились неподалеку от рифа Скарборо. После этого инцидента Филиппины подали на Китай жалобу в Постоянную палату третейского суда.

В мае 2013 года Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация завершила строительство в Южно-Китайском море крупнейшей в Азии морской глубоководной газовой платформы.

С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

17 марта 2016 года в Пекине заявили, что высадят на спорных островах около полумиллиона деревьев.

28 мая 2016 года Китай разместил беспилотники на одном из спорных островов.

1 июня Пекин заявил, что создаст свою опознавательную зону противовоздушной обороны над Южно-Китайским морем, которая будет распространяться и на все спорные острова, контролируемые КНР.

9 июля 2016 года Народно-освободительная армия Китая провела военные учения в Южно-Китайском море с привлечением надводных кораблей, субмарин, военных самолетов и сил береговой охраны.

10 июля 2016 года Китай заявил о создании четырех маяков на рифах Южно-Китайского моря и строительстве пятого".

Как было сказано в начале статьи, Китай проигнорировал решение международного арбитража. Что ж, их право. Мы согласны с тем, что может существовать орган, который будет стоять над судебными органами стран. Должен быть суд для тех, кто уже не верит в судебную систему собственного государства. Но...

Наверное, любой читатель сейчас вспомнил решения этого самого суда. Достаточно информации о таких решениях выносится постоянно. Гаагский арбитраж позиционируется как третейский суд, не способный на ошибку. Этакие "господа боги" в мантиях. Ну, и помним все, что связано с делом ЮКОСа, которое могло неслабо заехать что по имиджу страны, что по бюджету.

А Китай открыто плевал на этот суд! И что? Какова реакция "международного сообщества"?

МИД КНР отказался признать решение суда и заявил о том, что оно не повлияет на суверенитет и интересы Китая в это регионе. Согласно позиции МИД, Пекин ни при каких обстоятельствах не примет разрешение территориальных споров и делимитацию морских границ третьими сторонами.

Глава МИД КНР Ван И отозвался о решении международного арбитража еще жестче, назвав его "сфабрикованным под личиной закона политическим фарсом".

По мнению главы внешнеполитического ведомства, целью Манилы было не разрешить территориальные споры с Пекином, а нарушить суверенитет КНР и повредить его интересам в Южно-Китайском море.

Председатель КНР Си Цзиньпин также озвучил позицию Китая по этому вопросу во время встречи с прибывшими в Пекин с официальным визитом председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Внешнеполитические ведомства Вьетнама и Филиппин приветствовали решение Постоянной палаты третейского суда. Конечно, странно было бы ждать иной реакции.

МИД Японии выразил надежду, что вердикт будет выполняться в полном объеме и приведет к мирному урегулированию морских споров в этом регионе.

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американская администрация считает решение международного арбитража важным вкладом в достижение общей цели по мирному разрешению споров в регионе.

Как видим, реакция фактически никакая! Страшно реагировать, когда имеешь дело с серьезным противником. Пугать Китай? Кто на это решиться? НАТО? Это где? США? Могут... дня два... А потом спасет американцев только телепортация кораблей и военных в регион. Россия? А нам это надо?

Таким образом, впервые в своей истории западные страны столкнулись с тем, что красиво созданная и разрекламированная система "европейского правосудия" подкреплена пшиком. Тем самым пшиком, который был есть и будет всего лишь ничем... Весь цирк с "правом" и прочей "юридической наукой" успешно рассыпается сразу после просто показанного кулака. Или, если точнее, известной комбинацией из кулака и среднего пальца.

Китай показал всем, что такое эта система правосудия. На кого она работает и чем подкреплена. Показал, прекрасно понимая, что Запад в целом и США в частности будут сейчас искать возможности "наказать" строптивца. Военным путем? Дураков нет. На своей территории китайцы раскатают НАТО и всех прихлебателей ровно и быстро.

Экономические санкции? Вперед, под гимн любой из натовских стран. Китаю эти санкции просто необходимы. Чтобы вывески на заводах сменить. Евроамериканские на китайские. Остальное менять не надо.

Причем стоит вспомнить, что коммунисты испокон века умели "отнять и разделить по справедливости". И вряд ли китайские коммунисты чем-то отличны от других в этом плане. Конфискуют и национализируют с удовольствием, как было завещано великим творцами коммунизма.

Давить на мораль? Смешно. Китайцы уверены, что острова принадлежат КНР уже тысячелетия... А доказать обратное сегодня никто даже не пытается.

Главное, о чем нам стоит задуматься сегодня, так это о том, что стоит за силой НАТО и США. Есть ли она вообще, эта сила. Почему мы должны играть по правилам, которые придумали не мы? Но, самое главное, постоянно меняем тоже не мы. Стоит ли повторять мантру про общеевропейский дом? Стоит ли заботиться о гражданах других стран в ущерб своим?

Когда-то Иван Андреевич Крылов описал вердикт, который вынес победитель в такой же ситуации: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать..."

После каждой войны международное право переписывается. Так идет уже не сотни, а тысячи лет. И пишут новые международные законы победители. Но так получилось, что мы сами потеряли свою страну. Потеряли статус победителей. Но мы-то — потомки победителей. Себя потерять сложнее, чем страну. А кто-то решил, что, убив страну, убили и наследников победителей.

Китайцы показали нам на собственном примере, кто есть кто в этом мире. Кто такие победители, если хотите. Да, их предки внесли, может быть, меньший вклад в победу, Но они победители. Может, стоит поучиться?

Проблемы с углеводородами с годами будут только усиливаться. Как и другие проблемы современного мира. А значит, все чаще и чаще мы будем слышать о территориальных претензиях государств. И все чаще и чаще решения будут принимать совсем не "боги" из европейских арбитражных судов. Оно нам нужно?

Только лишь в одном аспекте: если мы, то есть Россия, будем принимать решения без оглядки на протухшую Европу и ее заокеанского хозяина. По аналогии с Китаем, но в своем стиле.

Виталий Кокорин