Кракусы - "польские казаки" Наполеона

Несмотря на презрительные отзывы Наполеона о казаках, император прекрасно понимал, какой урон потерпела от них французская армия во время Русского похода. Наполеон надеялся противопоставить им «польских казаков», прибытия которых он напрасно ждал до конца кампании.

По воззванию Совета министров Великого княжества Варшавского от 30 декабря 1812 г. был объявлен набор всадников Посполитого рушения с каждого «50-го дыма» или двора, из департаментов княжества, не занятых неприятелем. Эти всадники должны были пополнить прежние полки кавалерии, но вследствие плохого качества коней и неопытности людей, оказалось невозможным использовать их в полках регулярной кавалерии. Частично они пополнили пехоту, а наиболее способные послужили основой для создания полка «кракусов» (кrakusi) (так называли жителей Кракова и его окрестностей). Кракус княжества Варшавского Полк не имел единообразного вооружения и обмундирования. Многие солдаты оставались в своей деревенской одежде: домотканных сукманах и овчинных шапках. Офицеры одевались в казачьем стиле в подобие чекменя, шаровары, на голове носили конфедератки или мягкие шапки-кракуски. В холодное время офицеры носили черного меха бурки. Изначально полк получил отличное от других обучение. При подготовке кракусов много внимания уделялось поворотливости и маневренности, казачьей манере ведения разведки, преследования и диверсий в тылах неприятеля.





С самого начала в полку не было трубачей, и вместо них использовались бунчужные с бунчуками, обозначавшими знаками все эволюции и перестроения. Полк состоял из 4 эскадронов по 220 коней; всего 880 коней и людей в полку. Вместе с кирасирами 14-го полка, кракусы составляли переднюю стражу (авангард) генерала Уминьского в 8-м корпусе князя Понятовского. Солдат полка кракусов. 1814 год. Первый бой, в котором участвовали кракусы, произошел 17 августа под Фридландом, где особенно отличился шеф эскадрона Плошчиньский. Затем полк сражался в частых авангардных стычках, вступая в схватки с казаками.

4 сентября под Георгенвальде (Georgenwalde) кракусы добились успеха над казаками, убив 30 человек, ранив 18 и захватив в плен 50, а также 100 коней.

9 сентября под Штровайде (Strohweide) полк блестящей атакой принудил казаков к бегству. Неприятель оставил на поле боя 46 убитых, много раненых и 18 пленных, причем сержант кракусов Годлевский захватил хоругвь казачьего полка Грекова, отосланную в главную квартиру польских войск. Кракус 2-го Краковского конного полка Князь Понятовский наградил героя крестом Виртути милитари, а позднее Император признал его заслуги крестом Почетного легиона. Князь Понятовский направил Наполеону захваченный штандарт со своим адъютантом Каменецким, но тот в дороге попал в плен. Штандарт все же не пропал: Каменецкий спрятал его в своей шляпе, а посланный в качестве парламентера его проведать Людвиг Кацкий ловко шляпу подменил.

15 сентября произошла довольно значительная для полка схватка под Нойштадтом. 25 сентября Наполеон впервые увидел кракусов. При виде их мелких коней он не мог удержаться от смеха, назвав их «пигмейской кавалерией». Однако вскоре он изменил свое отношение. Кракусы продемонстрировали перед императором свою подготовку, свертывание и развертывание строя, перемену фронта, выполняя все повороты на полном галопе по сигналу бунчука. Приятно пораженный, Наполеон подъехал к фронту полка и был встречен криками «Да здравствует Император!»

При осмотре коней и людей он приказал одного коня расседлать, и, увидев под войлоком жуткую клячу, еще больше смеялся и, обращаясь к Коленкуру, говорил: «И эти люди на таких конях били казаков и забирали их штандарты! Это ведь отменная кавалерия и дельный народ – эти поляки! Кто из командиров французских полков кавалерии может похвастаться тем, что хоть одного казака мне живьем доставил?»

После ряда стычек 16 октября под Вахау полк участвовал в схватке с гвардейскими казаками.

Под Лейпцигом небольшой отряд кракусов был вместе с кирасирами в эскорте маршала князя Понятовского.

За время Саксонской компании полк совершил несколько рейдов по тылам неприятеля, ловко используя схожесть своих мундиров с казачьими. В ходе одной из таких разведок был захвачен в плен австрийский генерал.

В начале 1814 г. полк был переформирован в Седане, где получил новых коней и его состав был доведен до 800 коней. Теперь он стал называться полком эклереров (разведчиков). Получено также новое обмундирование в «черкесском» стиле, состоявшее из синего чекменя с газырями и напатронниками и круглой «дынеобразной» татарской шапки. Шарж на генерала Юзефа Дверницкого В первой половине марта полковник Юзеф Дверницкий, направленный с 3 эскадронами в Клае (Сlaye), атаковал сильно превосходящую численно кавалерию противника, разбил ее, ворвался в город и взял в плен прусский батальон и, кроме того, около 100 гусар и казаков.

Последним делом кракусов была оборона Парижа 30 марта. В предместье Бельвиль (Belleville) полк сражался в арьергарде до последней минуты. Последний пушечный выстрел союзников был нацелен на кракусов.

Виталий Кокорин