Военно-морской флот Израиля
Роль белоэмигрантов -офицеров и адмиралов флота Российской империи- в создании и развитии ВМС ряда государств в период между двумя мировыми войнами сегодня почти забыта. Более того, о ней стараются не вспоминать в адмиралтействах ряда стран, желая забыть о том, чем они обязаны России и русским. Пожалуй,только в Парагвае и в Сербии (части бывшей Югославии) гордятся тем, что их ВМС когда-то вывели в море русские руки.
Белогвардейская волна
А между тем в период между 1919 и 1 939 годами бывшие флотские офицеры Николая II стали первыми главкомами в ВМФ Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии. Причем военно-морской флот Польской Республики выпускники Морского кадетского корпуса «рождали» дважды в его истории. В 1919-м его возглавил бывший кавторанг царского флота Георгий Свирский - выпускник Морского корпуса 1902 года. В 1947-м, когда свой ВМФ появился у социалистической Польши, его возглавил бывший мичман Сибирской флотилии Владимир Штаер - выпускник все того же корпуса 1913 года. Кстати, говоря о поляках в Императорском флоте и о бывших царских моряках во флоте суверенной Польши, то к осени 1939 года среди офицерского корпуса польского флота 11 адмиралов и более 40 офицеров имели «русское происхождение», то есть получили военно-морское образование и опыт службы еще под Андреевским флагом России. Польское побережье до осени 1939 года охраняли сторожевые корабли «Генерал Галлер» и «Комендант Пилсудский» (бывшие сторожевики русского Балтфлота «Водорез» и «Лунь»). Это к легенде о том, что поляков в «тюрьме народов» - Российской империи - царские сатрапы «истязали» адмиральскими чинами и на балах в Гвардейском флотском экипаже. Святая Мария, как же они там мучились! Финны после 1917 года от Российской империи «отломили» целое «ожерелье» из военно-морских баз, крепостей и целую эскадру боевых и вспомогательных судов. А главное - кадры. В истории ВМФ Суоми четыре первых главкома - сплошь бывшие офицеры русского флота. В Хельсинки сейчас об этом помнят? Это если вспоминать только о высшем командовании флотами. Десятки бывших морских офицеров, оказавшись в эмиграции, не мыли тарелки в ресторанах и не водили такси. Русские белогвардейцы пополнили строй офицеров ВМФ Румынии, Чехословакии (военно-речной флот), Франции, Испании, Бельгии, Великобритании, США, нацистской Германии (до 1917 года в русском флоте было полно чистокровных немцев) и даже военно-морской авиации китайского императора. Про Парагвай и Югославию (где русские основали военно-морскую академию) вы еще не забыли?
Три эмиграции
Да, о «дедушке» израильского флота с исконно «еврейской» фамилией Тюфяев... До марта 1917 года иудеев (если только они не крестились и не меняли вероисповедание) в Морской кадетский корпус не принимали. В Морское инженерное училище - тоже. Даже мировая война, породившая курсы гардемарин флота и Школу мичманов военного времени, где морских офицеров готовили из бывших студентов за 6-9 месяцев, не дала возможности уроженцам «черты оседлости» заслужить офицерский кортик. А Александр Тюфяев еще в 1910 году окончил Морской корпус и к описываемым событиям воевал в авиации Черноморского флота. Морской летчик, кавалер ряда боевых орденов, в том числе ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Герой! В Гражданскую войну лейтенант Тюфяев сражался, конечно же, за белых. В эмиграции спустился с небес на море и стал капитаном торгового судна Румынии. Осень 1944 года встретил в одном из портов Южной Америки. И оказался во второй в своей жизни эмиграции. Какими волнами занесло бывшего морского летчика русского флота, бывшего капитана океанского румынского лайнера к 1947 году на берега Палестины, неизвестно. Но когда на морские транспорты, идущие с грузами в порты новорожденного Израиля, стали ставить вооружение, то им понадобился свой главком ВМФ. В нужный момент, в нужное время никого другого рядом не оказалось. Кроме Александра Тюфяева - первого адмирала военнотранспортного флота Израиля. До 1949 года он добросовестно исполнял свои обязанности, пока его не попросили освободить адмиральский кабинет... Он эмигрировал уже в третий раз - в США, где до ухода на покой прокомандовал портовым буксиром, заводившим в порт океанские лайнеры. «Дедушка» израильского флота скончался в 1953 году в морском госпитале Калифорнии - сердце Александра Тюфяева износилось в бурях судьбы.