Военно-морской флот Израиля

Военно-морской флот Израиля, как и всякий другой, имеет своего «дедушку» - в смысле не только первый в своей истории корабль, но и первого главнокомандующего ВМС страны. Им является потомственный русский дворянин, бывший лейтенант Черноморского Императорского флота - Александр Александрович Тюфяев...

Роль белоэмигрантов -офицеров и адмиралов флота Российской империи- в создании и развитии ВМС ряда государств в период между двумя мировыми войнами сегодня почти забыта. Более того, о ней стараются не вспоминать в адмиралтействах ряда стран, желая забыть о том, чем они обязаны России и русским. Пожалуй,только в Парагвае и в Сербии (части бывшей Югославии) гордятся тем, что их ВМС когда-то вывели в море русские руки.





Белогвардейская волна

А между тем в период меж­ду 1919 и 1 939 годами бывшие флотские офицеры Николая II стали первыми главкомами в ВМФ Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии. Причем военно-морской флот Поль­ской Республики выпускники Морского кадетского корпуса «рождали» дважды в его исто­рии. В 1919-м его возглавил бывший кавторанг царского флота Георгий Свирский - выпускник Морского корпу­са 1902 года. В 1947-м, когда свой ВМФ появился у соци­алистической Польши, его возглавил бывший мичман Сибирской флотилии Влади­мир Штаер - выпускник все того же корпуса 1913 года. Кстати, говоря о поляках в Императорском флоте и о бывших царских моряках во флоте суверенной Польши, то к осени 1939 года среди офи­церского корпуса польского флота 11 адмиралов и более 40 офицеров имели «русское происхождение», то есть по­лучили военно-морское об­разование и опыт службы еще под Андреевским флагом России. Польское побережье до осени 1939 года охраня­ли сторожевые корабли «Ге­нерал Галлер» и «Комендант Пилсудский» (бывшие сторо­жевики русского Балтфлота «Водорез» и «Лунь»). Это к легенде о том, что поляков в «тюрьме народов» - Россий­ской империи - царские са­трапы «истязали» адмираль­скими чинами и на балах в Гвардейском флотском экипа­же. Святая Мария, как же они там мучились! Финны после 1917 года от Российской империи «отло­мили» целое «ожерелье» из военно-морских баз, крепо­стей и целую эскадру боевых и вспомогательных судов. А главное - кадры. В истории ВМФ Суоми четыре первых главкома - сплошь бывшие офицеры русского флота. В Хельсинки сейчас об этом помнят? Это если вспоминать толь­ко о высшем командовании флотами. Десятки бывших морских офицеров, оказав­шись в эмиграции, не мыли тарелки в ресторанах и не водили такси. Русские бело­гвардейцы пополнили строй офицеров ВМФ Румынии, Че­хословакии (военно-речной флот), Франции, Испании, Бельгии, Великобритании, США, нацистской Германии (до 1917 года в русском фло­те было полно чистокровных немцев) и даже военно-морской авиации китайского императора. Про Парагвай и Югославию (где русские осно­вали военно-морскую акаде­мию) вы еще не забыли?

Три эмиграции

Да, о «дедушке» израиль­ского флота с исконно «еврей­ской» фамилией Тюфяев... До марта 1917 года иудеев (если только они не крестились и не меняли вероисповедание) в Морской кадетский корпус не принимали. В Морское инже­нерное училище - тоже. Даже мировая война, породившая курсы гардемарин флота и Школу мичманов военного времени, где морских офи­церов готовили из бывших студентов за 6-9 месяцев, не дала возможности уроженцам «черты оседлости» заслужить офицерский кортик. А Александр Тюфяев еще в 1910 году окончил Морской корпус и к описываемым со­бытиям воевал в авиации Чер­номорского флота. Морской летчик, кавалер ряда боевых орденов, в том числе ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Ге­рой! В Гражданскую войну лей­тенант Тюфяев сражался, конечно же, за белых. В эми­грации спустился с небес на море и стал капитаном тор­гового судна Румынии. Осень 1944 года встретил в одном из портов Южной Америки. И оказался во второй в своей жизни эмиграции. Какими волнами занесло бывшего морского летчика русского флота, бывшего ка­питана океанского румынско­го лайнера к 1947 году на бе­рега Палестины, неизвестно. Но когда на морские транс­порты, идущие с грузами в порты новорожденного Из­раиля, стали ставить вооруже­ние, то им понадобился свой главком ВМФ. В нужный мо­мент, в нужное время никого другого рядом не оказалось. Кроме Александра Тюфяева - первого адмирала военно­транспортного флота Изра­иля. До 1949 года он добросо­вестно исполнял свои обязан­ности, пока его не попросили освободить адмиральский ка­бинет... Он эмигрировал уже в тре­тий раз - в США, где до ухода на покой прокомандовал пор­товым буксиром, заводившим в порт океанские лайнеры. «Дедушка» израильского флота скончался в 1953 году в морском госпитале Кали­форнии - сердце Александра Тюфяева износилось в бурях судьбы.

Виталий Кокорин