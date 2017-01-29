Попеляны и стратегическая роль русской конницы в Прибалтике

Боевые действия в Прибалтике весной – начале лета 1915 г. отличались высокой динамичностью, на театре военных действий противники сосредоточили значительное количество кавалерийских частей. В этот период войны на северном фланге русско-германского фронта действовали оперативные объединения смешанного состава со значительным удельным весом мобильных войсковых групп. К середине мая германская группировка, действовавшая в Латвии и северной Литве, после получения дополнительных сил, была структурирована в форме Неманской армии. На театр военных действий были спешно направлены русские резервы, из которых образованы две войсковые группы, которые после переброски дополнительных резервов были структурированы в форме 5-й армии Северо-Западного фронта.

К 28-му мая 1915 г. северная ударная группа Неманской армии (1-й резервный корпус К. фон Моргена и кавалерийский корпус Э. Шметтова) продолжала начавшееся ранее наступление с целью разгромить русские войска у г. Шавли. 1-я резервная дивизия противника 30-го мая отбила у русских мест. Кужи, а 31-го – Кузовимя. 6-я резервная дивизия заняла мест. Даукши, отразив сильную ночную атаку русских частей.





Конный корпус Шметтова (6-я (28-я, 33-я, 45-я кавалерийские бригады), 2-я (5-я, 8-я кавалерийские и Лейб-гусарская бригады) кавалерийские дивизии с приданными частями усиления) обеспечивал левый фланг германской пехоты. Фактически перед германской конницей ставилась ответственная задача: в то время как пехота скует русские войска с фронта, осуществить фланговый маневр и отрезать им пути отступления.

Курс движения конного корпуса Шметтова – на Попеляны.

Увидев опасность, с целью парировать движение противника, русское командование выдвинуло сильные резервы - Уссурийскую конную бригаду, 4-ю кавалерийскую дивизию, казачьи части и войска 17-й пехотной дивизии 19-го армейского корпуса.

Германская конница, выполняя поставленную задачу, атаковала русские части. И тут, как писал германский очевидец: «произошли события, которые положили конец этой операции конницы в тылу противника». 1-го июня у мест. Попеляны германцы были атакованы русской конницей.

Соотношение сил противников в бою у Попелян было следующим.

Русские: Уссурийская конная бригада: Приморский драгунский полк, 1-й Нерчинский Его Высочества Наследника Цесаревича полк Забайкальского казачьего войска, Уссурийский казачий полк, 1-й конно-артиллерийский дивизион.

Германцы: 6-я кавалерийская дивизия: 33-я кавалерийская бригада (9-й и 13-й драгунские полки); 2-я кавалерийская дивизия: 8-я кавалерийская бригада (7-й кирасирский и 12-й гусарский полки); Лейб-гусарская бригада (1-й и 2-й лейб-гусарские полки).

Одним из выдающихся соединений русской кавалерии являлась Уссурийская конная бригада. Части бригады отличились в Русско-китайской 1900 - 1901 гг. и Русско-японской 1904 – 1905 гг. войнах, блестяще проявили себя в Первой мировой войне. С 27 марта 1915 г. бригадой командовал один из лучших кавалерийских командиров русской армии периода Великой войны генерал-майор А. М. Крымов. Командующий 5-й русской армией Северо-Западного фронта генерал от кавалерии П. А. Плеве, считая Уссурийскую конную бригаду особенно устойчивой частью, пользовался ей и как отборным мобильным резервом, способным решать самый широкий спектр боевых задач.

Ил. 1. Знамя 1-го Нерчинского Его Высочества Наследника Цесаревича полка Забайкальского казачьего войска Уссурийской конной бригады. 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска 1896-1906 гг. Сост. Маковкин А. Е. Спб., 1907.

В июньских боях у Попелян особенно отличился Приморский драгунский полк Уссурийской конной бригады.

Немецкий источник так описывает эти события: «…последовала сильная охватывающая атака противника на левый фланг 33-й кавалерийской бригады у Попеляны и Кальнишки. Бригада вынуждена была отойти с упорными боями на Тришки, прикрываясь 1-м эскадроном 9-го драгунского полка и 5-м эскадроном 12-го гусарского полка… Пришлось очистить Попеляны. Бригада отошла на Тришки».

Журнал боевых действий Приморского драгунского полка зафиксировал, как под огнем врага 1-й и 2-й эскадроны полка форсировали реку, опрокинув и уничтожив боевое охранение противника у брода, а драгунские пулеметы открыли огонь по д. Кальнишки.

Германская артиллерия открыла огонь по переправе, но безрезультатно – скорость конницы была ее лучшей защитой. Под огнем противника русские эскадроны ворвались в Кальнишки: «…по большой дороге от Кальнишек на Грежи показалось не менее 100 неприятельских всадников, преследуемых ударами драгунских пик и шашек, но на высоте дер. Урбанайцы наши преследующие всадники были встречены огнем противника во фланг… и потеряв несколько лошадей, частью повернули в Кальнишки, а частью бросились в лоб на выстрелы». Командир полка во главе 3-го эскадрона и при поддержке 5-го выбил противника из Урбанайцы. Причем 5-й эскадрон одним ударом опрокинул «тюрингских» гусар (т. е. гусар 12-го полка).

Применяясь к тактической обстановке, русские драгуны вели комбинированный бой – в Урбанайцах они, спешившись, ударом «в шашки» выбивали упорствующих германцев из домов деревни.

Русские конники преследовали противника в направлении на дер. Думбры – часть их попала в заболоченную торфяниками местность к югу от селения. Командир Приморского полка так передает увиденную им в это время картину поля боя: «...поле боя … представляло следующую картину: отдельные всадники и группы бродили и носились по полю и кустам, очищая местность от рассеянного противника; кто, потеряв убитым коня, ловил немецкую лошадь, кто вел пленного, выстрелы не смолкали, отдельные бойцы противника сопротивлялись упорно. Зарегистрирован случай, когда пленный унтер-офицер гусар в нескольких десятках шагов от сборного пункта, выхватив револьвер выстрелом в упор уложил конвоира-драгуна и застрелился сам. Два гусара, засев в канаве окруженные, на предложение сдачи отвечали выстрелами, пока не были зарублены».

В итоге этого динамичного боя дер. и госп. дв. Кальнишки, а также дер. Урбанайцы были захвачены русскими драгунами.

Противник стал отходить на берег р. Венты, где был встречен огнем подходивших забайкальцев. Немцы были выбиты и из д.д Рымши и Грежи, бросившись к местеч. Попеляны под защиту своих окопов. К полю боя приближалась, форсировав реку, 1-я сотня Нерчинского казачьего полка.

Ил. 2. Кавалерийская атака казаков-уссурийцев. Нива. 1915. № 37.

Немцы укрепились в Попелянах, превратив католический костел в главный опорный пункт. Более того, противник попытался контратаковать, но вновь конной атакой 3-го и 6-го эскадронов Приморского драгунского полка был опрокинут, и отошел за колючую проволоку. Огнем из окопов в 6-м эскадроне были убиты герой попелянского боя – поручик Зубов и 8 драгун, попытавшихся рубить проволоку шашками. 3-й эскадрон ударом во фланг вынудил немцев бросить укрепленную позицию и отойти в Попеляны.

В это же время группа ротмистра Шипунова захватила дер. Думбры, конной атакой опрокинув полуэскадрон гусар противника, и атаковала врага с тыла. Оказавшись в полуокружении, германцы стали отходить из Попелян на юг.

Ил. 3. Н. И. Шипунов, ротмистр Приморского драгунского полка, герой боя у Попелян 1 июня 1915 г., георгиевский кавалер. В будущем – командир Приморского драгунского полка. Умер в Буэнос-Айресе в 1952 г. На фотографии - в драгунской форме мирного времени с погонами штабс-ротмистра. Горохов Ж. Русская императорская кавалерия. Collectors book, 2008.

Тактически атака русских конников представляет собой своеобразный рекорд - Приморский драгунский полк форсировал р. Венту, двигаясь полевым галопом на протяжении 8-ми верст. В ходе боя применялись лобовые атаки, действия во фланг и тыл противника. Когда атака с наскока не удавалась, драгуны методически ее повторяли, применившись к условиям местности и особенностям боя. Обращает на себя внимание инициативность командования части - командира полка, командиров дивизионов и эскадронов. Действия Приморского драгунского полка отличали гибкость реагирования на обстановку, сочетание огня, ударов холодным оружием и маневра.

Потери Приморского драгунского полка, несмотря на немецкие реляции о «уничтожении», «гибели» русских эскадронов составили: 5 офицеров (1 убит, 3 ранены, 1 пропал без вести) и 92 драгуна (22 убито и умерло, 29 ранено и эвакуировано, 32 ранены, но остались в строю, 9 пропало без вести).

Немцев изрублено «без счета». Причем, по немецким данным, потери только одного 1-го эскадрона 9-го драгунского полка составили 33 человека. По показаниям пленных, 9-й драгунский полк полностью потерял 2 своих эскадрона, тяжелые потери понесли и остальные части германской конницы. Трофеями приморцев стали: 1 офицер 12-го гусарского полка, 1 офицер 9-го драгунского полка, 48 нижних чинов 9-го и 13-го драгунских полков, 12-го гусарского, 1-го и 2-го лейб-гусарских полков, 69 лошадей, походная кухня и 9 повозок.

В ходе конной атаки было нанесено поражение 5-ти германским кавалерийским полкам: 9-му короля Карла I Румынского (1-му Ганноверскому) и 13-му (Шлезвиг-Гольштейнскому) драгунским полкам (33-я кавалерийская бригада 6-й кавалерийской дивизии), 1-му и 2-му (королевы Виктории Прусской № 2) лейб-гусарским полкам (Лейб-гусарская бригада 2-й кавалерийской дивизии) и 12-му (Тюрингскому) гусарскому полку (5-я кавалерийская бригада 2-й кавалерийской дивизии).

Фактически русская конная бригада нанесла поражение целому конному корпусу немцев! В том числе отборной гусарской Лейб-бригаде – т. н. «Гусарам Смерти». Шефом 1-го лейб-гусарского полка к моменту начала мировой войны являлся Вильгельм Кронпринц Прусский – наследник престола Германской империи.

Ил. 4. Вильгельм Кронпринц Прусский в форме 1-го лейб-гусарского полка. Hugo F. W. Schulz. Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913-1914. Augsburg, 1992.

Более того, было нанесено поражение и германской пехоте - перемахнув через проволочное заграждение, Приморский драгунский полк опрокинул батальон немецких егерей.

Ил. 5. Атака русских кавалеристов на деревню, обороняемую немецкими егерями. Рис. худ. Р. Френц. Летопись войны 1915. № 39.

Атака у Попелян 1-го июня 1915 г. имела важное оперативное значение. Был парализован охватывающий маневр германских войск (конный корпус Шметтова) и остановлено наступление пехоты (корпус Моргена). 1-й резервный корпус прекратил наступление и перешел к обороне – ему было приказано закрепиться и удерживать занятые рубежи. Командование германского Восточного фронта под влиянием этих событий обещало командованию Неманской армии присылку подкреплений в составе: 3-й и 41-й пехотных дивизий, 29-й бригады ландштурма и 8-й кавалерийской дивизии. Как стыдливо отметил германский источник: «Перед Неманской армией стояла теперь задача - удержать за собой на ближайшее время выигранное пространство до тех пор, пока не представится случай к новому наступлению для дальнейшего отбрасывания северного русского фланга».

Обстановка на Шавельском направлении стабилизировалась. Противник почти на месяц перешел к обороне. Стабилизация фронта в Прибалтике – на решение этой важнейшей задачи в рамках тяжелой для русской армии летней кампании 1915 г. работала русская конница Северо-Западного фронта.

Если германская кавалерия сражалась почти исключительно при помощи огнестрельного оружия, то русская конница практиковала удары холодным оружием, стремилась добиться прорыва фронта противника, атакуя в конном строю. Атаки в конном строю предполагали высокий боевой уровень части, решительность и доблесть ее личного состава, достижение тактической внезапности.

Все эти предпосылки имелись у частей Уссурийской конной бригады. Ее подразделения не только удачно сочетали огневой бой и бой холодным оружием, осуществляли сабельные и штыковые атаки, умели действовать в поле и населенных пунктах, сражались в конном и пешем строю. Они питали особую любовь именно к конным атакам – Приморский драгунский полк с 25-го мая по 11-е июня 1915 г. провел семь таких атак (силами всего полка и отдельных эскадронов). И это в условиях т. н. «современной войны», постепенно устранявшей конницу с поля боя. Командование бригады умело достигать тактической внезапности, грамотно оперировало конными массами в бою.

Именно у русской императорской кавалерии в Первую мировую войну, в отличие от кавалерии других армий, были завершенные конные атаки. И одна из них – бессмертная конная атака Приморского драгунского полка у Попелян 1-го июня 1915 г.

Виталий Кокорин